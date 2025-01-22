中美關係要峰迴路轉了嗎？

過去一段時間，中美關係似乎在朝着積極的方向演進。

最為重要的，自然是習近平與特朗普17日的通話。新華社通稿說，習近平是「應約」進行的這場通話，在通話中，習近平除了祝賀特朗普再次當選美國總統，還寄望中美關係「在美國新總統任期有一個好的開始」、「在新的起點上取得更大進展」。

此外，習近平也沒有避談兩國的分歧，習近平說，「作為兩個國情不同的大國，中美之間難免會有一些分歧，關鍵是要尊重彼此核心利益和重大關切，找到妥善解決問題的辦法。」值得一提的是，習近平特別提到台灣問題和中美經貿關係，前者「事關中國國家主權和領土完整，希望美方務必慎重處理」，後者的本質是「互利共贏，對抗衝突不應是我們的選擇。」

以上表態幾乎貫穿於中國對美關係的表述，對「美國優先」的特朗普來說，最能打動他的，恐怕是那句「中美兩個偉大的國家都在追逐各自的夢想，都致力於讓人民過上更美好的生活」，特朗普就職演說的主題，就是帶領美國人民過上更美好生活。用特朗普的話說，「我們的頭等大事將是建立一個自豪、繁榮和自由的國家。」當被問及這場通話時，特朗普形容他與習近平進行了「非常好」的交談，雙方還討論了貿易平衡、芬太尼毒品、TikTok、烏克蘭危機、巴以衝突等。

習近平與特朗普。（資料圖片）

在新華社通稿最後還提到，「兩國元首同意建立戰略溝通渠道，就兩國共同關心的重大問題保持經常性聯繫。」特朗普2017年首次就任總統前，中美兩國的官方對話和磋商機制大約有70個，這一數字在特朗普2017年至2021年執政期間降到了零，在拜登政府執政期間則恢復到了大約20個。這次通話中特別提到要「建立戰略溝通渠道」，看來在未來四年，中美之間的雙邊對話渠道或許會有所增加。

緊隨通話之後，《華爾街日報》報道稱，特朗普已告知顧問，他計劃在就職後訪問中國，並希望在上任後的前100天內開啟訪華之旅。該報道還說，特朗普與習近平已通過各自代表就面對面會晤的可能性進行磋商，其中一個方案是特朗普將邀請習近平訪美。習近平上次訪美和特朗普上次訪華都是在2017年，此後便是中美貿易戰，拜登執政期內，中美元首罕見地沒有互訪，中美關係也一路急轉直下。

另外一件讓外界感覺中美關係超積極方向演進的事件，則是特朗普就職演說。在30分鐘的演說中，特朗普承諾恢復「美國優先」政策，推動「常識革命」，直言「美國的衰敗已經結束」，「美國的黃金時代自此開啟」，「變革的浪潮正在席捲全國」，並多次批評過去的政府政策，宣佈將採取一系列行政命令，涵蓋移民、能源、貿易和國家安全領域。

美國總統特朗普和第一夫人梅拉妮亞在慶祝他就職典禮的舞會上跳舞。（REUTERS/Daniel Cole）

不過頗令外界意外的是，特朗普就職演說並沒有針對中國，也沒有像之前承諾的那樣立即徵收關稅，這也使得境內外人民幣隔夜大漲，中國股市21日也開盤走高。此外，特朗普還簽署了一項行政命令，推遲執行對TikTok的禁令，指示美國司法部在75天內不得執行《外國對手控制應用法案》，並禁止對任何在此期間違反該法案的實體（如蘋果、谷歌等）實施處罰。

這顯然與特朗普競選期間的承諾不一致。在整個競選過程中，特朗普曾承諾在其上任第一天就對墨西哥、加拿大和中國徵收高額關稅。據特朗普團隊官員透露，特朗普將發布一份廣泛的貿易備忘錄，暫不立即徵收關稅，而是專注於調查美國與這三個國家的貿易關係。言外之意是，就職演說沒有立即對中國徵收關稅，並不意味着軟着陸，一切都只是暫時的。

從兩國元首通話到特朗普就職演說，雖然能在一定程度上讓人對中美關係不那麼悲觀，但從長遠看，卻難言樂觀，中美關係峰迴路轉自然也就無從談起。香港01在《「美國難民」能改善中美關係嗎？》一文中曾做過分析，中美關係說到底，是崛起大國與守成大國的衝突，一方的崛起勢必引發另一方的警惕、擔憂乃至恐懼。雖然中共高層接連對「修昔底德陷阱」說不，但仍無法抵消美國的顧慮和擔憂，貿易戰、訊息戰、科技戰等料在特朗普第二任期內延續並層層加碼。

2025年1月20日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區第一資本體育場（Capital One arena）簽署行政命令時，做出打開雙手的動作。（Reuters）

特朗普在就職演說中說「我們不會再讓自己被人佔便宜了」，這一說法對應到中國，則是盧比奧（Marco Rubio）15日在出席國務卿確認聽證會時所說的「不能讓中國繼續享受國際體系帶來的所有利益，同時又不履行相應義務」。雖然中美兩國都是內政優先，但作為內政延續的外交，已然站在了大變局的前台，任誰也阻擋不了。