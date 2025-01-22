中美關係要峰迴路轉了嗎？
過去一段時間，中美關係似乎在朝着積極的方向演進。
最為重要的，自然是習近平與特朗普17日的通話。新華社通稿說，習近平是「應約」進行的這場通話，在通話中，習近平除了祝賀特朗普再次當選美國總統，還寄望中美關係「在美國新總統任期有一個好的開始」、「在新的起點上取得更大進展」。
此外，習近平也沒有避談兩國的分歧，習近平說，「作為兩個國情不同的大國，中美之間難免會有一些分歧，關鍵是要尊重彼此核心利益和重大關切，找到妥善解決問題的辦法。」值得一提的是，習近平特別提到台灣問題和中美經貿關係，前者「事關中國國家主權和領土完整，希望美方務必慎重處理」，後者的本質是「互利共贏，對抗衝突不應是我們的選擇。」
以上表態幾乎貫穿於中國對美關係的表述，對「美國優先」的特朗普來說，最能打動他的，恐怕是那句「中美兩個偉大的國家都在追逐各自的夢想，都致力於讓人民過上更美好的生活」，特朗普就職演說的主題，就是帶領美國人民過上更美好生活。用特朗普的話說，「我們的頭等大事將是建立一個自豪、繁榮和自由的國家。」當被問及這場通話時，特朗普形容他與習近平進行了「非常好」的交談，雙方還討論了貿易平衡、芬太尼毒品、TikTok、烏克蘭危機、巴以衝突等。
在新華社通稿最後還提到，「兩國元首同意建立戰略溝通渠道，就兩國共同關心的重大問題保持經常性聯繫。」特朗普2017年首次就任總統前，中美兩國的官方對話和磋商機制大約有70個，這一數字在特朗普2017年至2021年執政期間降到了零，在拜登政府執政期間則恢復到了大約20個。這次通話中特別提到要「建立戰略溝通渠道」，看來在未來四年，中美之間的雙邊對話渠道或許會有所增加。
緊隨通話之後，《華爾街日報》報道稱，特朗普已告知顧問，他計劃在就職後訪問中國，並希望在上任後的前100天內開啟訪華之旅。該報道還說，特朗普與習近平已通過各自代表就面對面會晤的可能性進行磋商，其中一個方案是特朗普將邀請習近平訪美。習近平上次訪美和特朗普上次訪華都是在2017年，此後便是中美貿易戰，拜登執政期內，中美元首罕見地沒有互訪，中美關係也一路急轉直下。
另外一件讓外界感覺中美關係超積極方向演進的事件，則是特朗普就職演說。在30分鐘的演說中，特朗普承諾恢復「美國優先」政策，推動「常識革命」，直言「美國的衰敗已經結束」，「美國的黃金時代自此開啟」，「變革的浪潮正在席捲全國」，並多次批評過去的政府政策，宣佈將採取一系列行政命令，涵蓋移民、能源、貿易和國家安全領域。
不過頗令外界意外的是，特朗普就職演說並沒有針對中國，也沒有像之前承諾的那樣立即徵收關稅，這也使得境內外人民幣隔夜大漲，中國股市21日也開盤走高。此外，特朗普還簽署了一項行政命令，推遲執行對TikTok的禁令，指示美國司法部在75天內不得執行《外國對手控制應用法案》，並禁止對任何在此期間違反該法案的實體（如蘋果、谷歌等）實施處罰。
這顯然與特朗普競選期間的承諾不一致。在整個競選過程中，特朗普曾承諾在其上任第一天就對墨西哥、加拿大和中國徵收高額關稅。據特朗普團隊官員透露，特朗普將發布一份廣泛的貿易備忘錄，暫不立即徵收關稅，而是專注於調查美國與這三個國家的貿易關係。言外之意是，就職演說沒有立即對中國徵收關稅，並不意味着軟着陸，一切都只是暫時的。
從兩國元首通話到特朗普就職演說，雖然能在一定程度上讓人對中美關係不那麼悲觀，但從長遠看，卻難言樂觀，中美關係峰迴路轉自然也就無從談起。香港01在《「美國難民」能改善中美關係嗎？》一文中曾做過分析，中美關係說到底，是崛起大國與守成大國的衝突，一方的崛起勢必引發另一方的警惕、擔憂乃至恐懼。雖然中共高層接連對「修昔底德陷阱」說不，但仍無法抵消美國的顧慮和擔憂，貿易戰、訊息戰、科技戰等料在特朗普第二任期內延續並層層加碼。
特朗普在就職演說中說「我們不會再讓自己被人佔便宜了」，這一說法對應到中國，則是盧比奧（Marco Rubio）15日在出席國務卿確認聽證會時所說的「不能讓中國繼續享受國際體系帶來的所有利益，同時又不履行相應義務」。雖然中美兩國都是內政優先，但作為內政延續的外交，已然站在了大變局的前台，任誰也阻擋不了。