美國「TikTok難民」在小紅書被一道中國菜征服了

儘管TikTok拿到了75天的「復活卡」，但仍有許多美國「洋抖難民」被中國網民的善意和溫暖所打動，選擇留在了意外成為中美民間交流橋樑的內地社媒平台「小紅書」裡。1月28日，美媒《華爾街日報》注意到一個饒有趣味的現象：這道平平無奇的中國家常菜——雞蛋羹，正成為中美網民間親密交流的又一個象徵物。



據美媒報道，這道在美國中餐廳裡鮮少供應、但在中國家家都會做的菜肴，尤其受到美國網民的追捧。截至上周日，小紅書上以「蒸蛋」為標籤的貼文超過4.1萬個，流覽量超過320萬次。中國網民還會不吝讚美，給足情緒價值。

「雞蛋羹現在真的火爆了。」來自紐約的斯塔爾（Eshita Starr）告訴美媒。她在小紅書上發佈的蒸蛋影片獲得了超過4.6萬個點贊。

這道平平無奇的中國家常菜——雞蛋羹，正成為中美網民間親密交流的又一個象徵物。（小紅書）

製作雞蛋羹所需的食材極為簡單，只需雞蛋、水、鹽，再依據個人口味偏好，適當添加醬油或醋等調料即可。但這道菜並不像表面看著那麼簡單，即便是經驗豐富、廚藝精湛的廚房老手，也常常難以精準把控水的比例和火候。不是蒸得不夠熟了，就是蒸老了，或是蒸出了一碗不美觀的「蜂窩」。要想蒸出一個嫩滑透亮的「滿分」雞蛋羹，著實十分考驗功力。

再加上中國地域廣袤，不同地區在烹飪手法和口味偏好上各有千秋，這小小的雞蛋羹也衍生出了各式各樣的吃法。住在美國德克薩斯州的24歲女孩佩里（Zaire Perry），便看著小紅書上五花八門的菜譜犯了難。而她也萬萬沒有想到，這份小小的困擾，竟會開啟一段與中國姑娘之間意想不到的友誼。

據《華爾街日報》報道，佩里在尋找菜譜時，透過小紅書聯繫到了住在中國中部的小胡（音譯）。對方慷慨地分享了自己的獨門秘方，還在佩里首次嘗試成功後，非常捧場地誇她是「烹飪天才」。

對於小胡和佩里來說，雞蛋羹只是一個開始。儘管相隔著14個小時的時差和語言障礙，但這並不影響兩人互相交流烹飪技巧。

小胡（左）和佩里（右）。（華爾街日報）

小胡也從佩里的菜譜裡有了新的發現。她從佩里那裡瞭解到，原來許多美國菜都是熱食，這打破了她的以往認知。「我對美國食物的印象是它們大多是冷食，像是麵包或沙拉之類的。她的食物讓我感到溫暖，就像家人一樣溫暖」，她說。

佩里則表示，美食是可以跨越語言和文化障礙。她頗為感慨地說，「我甚至不會說中文，她也只會說一點點英語，但我們卻因為菜譜而結識了深厚的友誼。」

隨著小紅書上線「一鍵翻譯」功能，打破語言隔閡的兩人，交流的範圍也越來越廣，像是真正的閨蜜那般交流育兒經驗，分享美甲款式，秀日常生活中的美照。

小胡會發給佩里她每天上班路上途徑的街道照片，那裡綠樹成蔭；佩里則會告訴小胡，某一天她走進了一家亞洲雜貨鋪買了包子品嘗的趣事。

小胡還說，她最近正在看佩里推薦的美國電視劇，她最喜歡《破產姐妹》。巧的是，這部美劇講得也正是身份背景截然不同，原本毫無交集的兩個年輕女孩，在機緣巧合下成為了人生摯友的逗趣故事。

和佩里一樣，許多美國網民都在蒸蛋羹這件微不足道的小事上，真切地感受到了中國網民的善意。

來自紐約布魯克林的賽菲（Leah Saifi），她的第一次嘗試算不上特別成功，蒸出來的雞蛋羹不夠緊實。但她仍然獲得了數千條中國網民的好評。還有不少人在評論區提供了實用的改進意見，教她在碗上覆蓋一層保鮮膜，用熱水而非冷水攪拌蛋液。

最近，賽菲稱她幾乎每天都在吃雞蛋羹。她甚至在影片介紹中誇張地寫道，「用蒸蛋埋葬我吧」。這則影片獲得了近15萬的點贊。

賽菲在小紅書上傳雞蛋羹的烹飪影片，得到相當網民的關注。（小紅書）

在美國，中國雜貨店也迎來了一批新訪客。 過去兩個周末，紐約州波基普西郊外一家原本主要服務於當地華人社區的亞洲小店，突然被美國青少年擠滿。他們對照著手機上的菜譜，尋找蒸蛋羹必不可少的蔥花和香油。

俄勒岡州波特蘭市的韋蘭德（Jana Weiland） 也說，她本以為自己知道所有煮雞蛋的方法，可真正動手製作雞蛋羹後才發現並非易事，「菜譜寫的是10分鐘，而我花了20分鐘才做好這道菜。而且我一開始還擔心它無法成型，後來發現是自己多慮了。」

「這真的是一個非常有趣的文化時刻」，她補充說。

加州一家電子商務公司的專案經理阿麗莎（Alysa Hu）還提到，在這股小紅書熱潮中，她在大學學的中文派上了用場。最近，她一直在幫助同事們學習使用小紅書，每天教他們一些中文，比如「guanzhu wo」（關注我）。

她說：「這是一種非常酷的溝通方式，不僅能與世界另一端的人溝通，也能激勵我周圍的人打破障礙。」

美媒報道稱，十多位TikTok用戶都表示，他們發現小紅書上的中國網民非常熱情，並且樂於助人。

隨著中國迎來新春佳節，一些中國網民也在小紅書上發起了新的烹飪挑戰，向美國朋友們展示中國家庭一年最重要的一頓飯——團圓年夜飯。

來自紐約的斯塔爾已經迫不及待想要嘗試製作可樂雞翅這道菜了。她難掩興奮，「可口可樂是美國的標誌性產品，卻在中國有著如此極富創意的用途，真的太有趣了！」

本文獲《觀察者網》授權刊載。

