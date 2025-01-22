小紅書「爆竹炸麵粉」炫技爆紅　消防警告高危險性

臨近農曆新年，不少網民在小紅書平台上分享利用煙花爆竹炸麵粉製造「氛圍感」的影片，引發大量關注。然而，專家警告此類行為暗藏極大危險，易引發災難性後果。



根據《瀟湘晨報》報道，一些網民發布「二踢腳炸麵粉」的教程影片，點讚數已突破萬次。部分影片甚至顯示未成年人參與模仿，並鼓吹「花炸得多大取決於麵粉放了多少」。這一現象引起了消防部門的高度警惕。

許多網民在社交平台上曬出用煙花爆竹炸麵粉的照片。（小紅書）

為了驗證「二踢腳炸麵粉」的危險性，《都市快報》聯合杭州濱江區消防救援大隊進行了一次粉塵爆炸實驗。消防隊員將5斤麵粉堆放在地，中央放置小型爆竹並點燃。3秒後，爆竹爆炸引燃周圍麵粉，瞬間形成高達5米的火焰蘑菇雲，並點燃附近可燃物，場面驚人。

濱江區消防救援大隊副大隊長章一立表示，網絡上的這些行為看似好玩，實際上暗藏極大危險性。粉塵爆炸瞬間溫度極高，容易灼傷人體，引燃周圍物品。他強調，該行為「不穩定因素高、可控性差」，稍有不慎便可能造成不可挽回的損失。

網民用煙花爆竹炸麵粉，營造氛圍感。（小紅書）

章隊長進一步警告，如因「爆竹炸麵粉」行為造成財產損失，可能面臨10日至15日的行政拘留；若引發嚴重後果，則可能被判處3年以上、10年以下的刑期。他提醒，追求氛圍感的同時務必注重安全，避免「在派出所過年」。

事實上，粉塵爆炸事故並非首次發生。2021年4月，河南駐馬店一場婚禮因燃放煙花引燃空中的麵粉粉塵，導致劇烈爆炸；2024年12月，哈爾濱警方查處一起居民區非法儲存煙花爆竹的案件，發現違法人員將麵粉與煙花爆竹堆放在一起，存在極大安全隱患。該違法人員已被行政拘留。消防部門呼籲網民勿模仿高危險行為，平台也應加強監管，避免類似炫技影片進一步擴散。