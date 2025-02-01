110萬的春節返鄉摩托大軍　為何消失了？

不少人春節前歸心似箭，返鄉大軍又踏上了歸途。現在要回家，大部分人都會選擇坐高鐵或自駕。要知道，在10多年前，很多人是騎摩托車（電單車）回家的。

摩托返鄉大軍，指的是每年春運期間，來自廣西、湖南、貴州、雲南和四川等地的農民工，騎着摩托車從珠三角地區出發，返回家鄉過年的一支龐大隊伍。



現在要回家，大部分人都會選擇坐高鐵或自駕。要知道，在10多年前，很多人是騎摩托車（電單車）回家的。（網上圖片）

據媒體考證，摩托大軍最早可追溯到2000年春運，2013年春運期間達到頂峰。數據顯示，2013年春運期間，摩托大軍突破110萬輛次。僅從廣東進入廣西，單程流量就達到了25萬輛次。摩托大軍返鄉，牽動人心。很多地方政府出動警車開路，確保摩托大軍的安全。

沿線的地方政府在 「摩托大軍 」經過的國道邊設立休息點，免費提供暖爐、熱茶水、薑粥、麵包、方便麵、藥品等物資，還免費檢修車輛。加油站也獻出愛心，提供加油優惠甚至免費加油服務。20多年過去，摩托大軍規模日益縮小。

很多地方政府出動警車開路，確保摩托大軍的安全。（網上圖片）

有關部門的數據顯示，2020年，大約有30000輛摩托大軍返鄉，2021年降至5000輛左右，2022年只剩下不到1000輛了。

現在還選擇騎摩托返鄉的，很多是出於愛好。摩托大軍，為何消失了？

其一，公共交通更便捷了。經過20多年的建設，中國的鐵路網絡早已經今非昔比。2010年的客運量為16.76億人次，2018年為33.75億人次，不到10年，翻了一番。春運的火車票，沒那麽難買了。

摩托大軍休息服務站。（網上圖片）

以南廣、貴廣高鐵為例，這兩條高鐵於2014年開通，春運期間每日可運送3萬人，導致摩托大軍銳減20萬人。

此外，摩托大軍的家鄉，多位於偏遠山區，即使買到火車票，還要轉公共汽車到鎮上，有些人還得徒步十幾公里才能走到家。

綜合算下來，反而不如騎摩托車方便。

加油站提供加油優惠。（網上圖片）

最近幾年，中國公路建設成效顯著。像雲南、四川、貴州等的西部省份，以前交通不便，現在高速通車里程已經位居全國前列。

中國的 「村村通 」工程，讓公路基本覆蓋到每一個村，也讓公共汽車得以延伸。鐵路+高速公路大動脈加上鄉村公路小動脈，讓返鄉人員回家更方便。

其二， 「錢袋子 」鼓起來了。隨着收入水平的提高，在外打工的不少人也有財力買一輛小汽車。

2006年，中國私人汽車保有量不過2300多萬輛；2020年，已經超過了24000萬輛，是2006年的10倍。

返鄉摩托車被客車刮倒，所幸沒有人員受傷。（網上圖片）

特別是，出於安全的考慮，很多城市出台 「禁摩令 」，讓摩托車沒有了用武之地。這就加速了小汽車對摩托車的取代。

其三，流動人口減少了。西部地區、農村地區的發展和就業機會增多，很多在珠三角務工的人員回鄉就業，導致摩托大軍的基數下降了。現在再看，騎摩托返鄉，實在是一種無奈。

一是體驗差。春運期間，恰逢冬季。在摩托上，即便穿得比較厚實，也難以抵御刺骨的寒風。如果遇到雨雪天氣，就更要吃苦頭了。

摩托大軍。（網上圖片）

摩托大軍。（網上圖片）

二是不安全。從珠三角到廣西、貴州等西部地區，短則四五百公里，長則一千多公里。長途騎行，容易疲勞，再加上路況覆雜，導致摩托大軍安全事故頻發。

據統計，2014年春節前20天，每天因摩托大軍造成的交通堵塞達30多次，最多的一天釀成交通事故50多起。

每年一到春運，廣東和廣西沿線地市的交管部門和社會各界就非常揪心，精神高度緊張。體驗差、不安全，也讓摩托大軍自出現之初，便備受爭議。有人還呼籲取締，有人則要求保留。

摩托大軍。（網上圖片）

2024年，荊門市人社局、荊門市政府駐深圳聯絡處、廣州客運段聯合舉行「返鄉專列」發車儀式。

中國政府深知，騎摩托返鄉是迫不得已的選擇，宜疏不宜堵。一方面，通過交警開路、增設服務點、加強安全宣講等方式，為摩托大軍提供必要的服務，盡可能減少摩托騎行的安全隱患。另一方面，加大交通基礎設施建設，為國民提供買得到、買得起的交通方式。

交通工具越來越快，回家的路越走越寬，選擇越來越多，日子越過越好，摩托大軍的消失，自然是水到渠成。

現在，每逢春運，珠三角地方政府都會開設 「返鄉專列 」，免費送務工人員返鄉過春節。

十年前，騎摩托；十年後，坐高鐵。變的是回家的方式，不變的是一路的溫暖。變與不變，構成中國發展的一個獨特縮影。

本文轉自微信公眾號「正解局」。

