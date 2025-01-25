春運新方式！大灣區多城開通打「飛的」專線　30分鐘即可返鄉過年

內地正大力發展低空經濟，隨着農曆新年將至，珠海至陽江、茂名、中山，深圳至汕尾、東莞至江門、江門至恩平、恩平至肇慶的打「飛的」返鄉過年專線正式啟動。



隨着農曆新年將至，珠海至陽江、茂名、中山，深圳至汕尾、東莞至江門、江門至恩平、恩平至肇慶的打「飛的」返鄉過年專線正式啟動。（網上圖片）

據《南方日報》報道，近日，由廣東飛易達航空科技有限公司發起，聯合多間航司打造的大灣區城際低空快線正式開通。專線選用H135、貝爾407、貝爾505等飛行速度快、航程遠、高安全性的機型，單程僅需30分鐘左右便可「飛奔到家」。

一年一度的春運已迎來高峰期。每年的這個時候，來自四方八面的返鄉車流齊聚高速公路，導致道路長時間嚴重擁堵，車輛行駛緩慢，讓返鄉耗時呈倍數級增長，是不少內地返鄉人士不得不面對的現實問題。

而伴隨低空經濟的蓬勃發展與低空交通出行的普及推廣，將「低空出行」與「春節返鄉」需求相結合、打「飛的」回家成為了告別擁堵、飛速返鄉的新選擇。在內地人均汽車保有量持續攀升、春節返鄉高速擁堵已成常態的當下，探索「低空+春運」，告別擁堵與等待，打造更為舒適、快捷、高效的返鄉方式，是探索低空場景應用商業化實踐的創新嘗試。

專線價格。（網上圖片）

廣東飛易達依託珠海加速佈局「天空之城」，推進應用場景創新、開拓「低空+」消費新業態、打造經濟增長新引擎的機遇，持續孵化低空消費新場景，目前已成功打造全國首條跨省低空冰雪文旅專線(珠海⇋張家口)等多個低空出行項目。

廣東飛易達相關負責人表示，「未來我們將持續聚焦低空場景應用的產業創新與社會效益的雙向提升，持續為粵港澳大灣區低空應用場景的高質量發展注入強勁新動能。」