東風、長安兩大汽車央企整合進行時：｢國有新能源車企發展不夠快｣

中國汽車央企之間的重組整合已成為進行時。



本文轉自《觀察者網》，作者為潘昱辰。



2月9日，東風汽車股份有限公司發布公告，稱接到間接控股股東東風汽車集團有限公司通知，東風汽車集團正在與其他國資央企集團籌劃重組事項。本次重組可能導致東風股份的間接控股股東發生變更，但不會導致實際控制人發生變更。相關安排尚需履行程序，並需獲得有關主管部門批准。

東風股份公告 東風汽車

同日，重慶長安汽車股份有限公司發布公告，稱接到間接控股股東中國兵器裝備集團有限公司通知，兵器裝備集團正在與其他國資央企集團籌劃重組事項。本次重組或將導致本公司控股股東發生變更，但不會導致實際控制人發生變更。有關安排尚需履行程序，還需獲得有關主管部門批准。

長安汽車公告 長安汽車

在公告發布後，兵裝集團與東風汽車相關股票應聲大漲。截至2月10日午間，港股東風集團股份一度暴漲20.74%，A股長安汽車漲5.61%，東風科技、東安動力等「東風系」、「兵裝系」股票也均漲停。

有關中國汽車央企重組、合併的傳言近年來一直此起彼伏。早在2018年，一汽、東風、長安三大汽車央企便簽署了移動出行意向協議書，決定整合三方優勢資源，合資組建T3出行服務公司。新的出行公司於2019年正式成立，成為網約車市場的一股新興力量。

伴隨着汽車產業電動化、智能化變革的加速，汽車央企就集團層面的整合也開始進入議程。2024年3月，國務院國資委主任張玉卓在第十四屆全國人大二次會議首場「部長通道」集中採訪活動上公開表示，國有新能源汽車企業發展不夠快，「不如特斯拉，不如比亞迪」，因此將調整政策，對三家中央汽車企業（一汽、東風、長安）的新能源汽車進行單獨考核。

同年7月，中共中央政治局召開會議指出，要強化行業自律，防止「內卷式」惡性競爭。強化市場優勝劣汰機制，暢通落後低效產能退出渠道。12月，中央經濟工作會議進一步強調要綜合整治「內卷式」競爭，規範地方政府和企業行為。

今年1月21日，工信部副部長張雲明在國務院新聞辦新聞發布會上表示，去年我國新能源汽車年產銷量邁上千萬輛級台階，但新能源汽車產業面臨國內競爭加劇、國際貿易壁壘高企等新形勢新挑戰；下一步將圍繞推動高質量發展，針對性採取措施，努力保持新能源汽車產業發展的良好勢頭；其中包括研究開展整車企業集團化管理，支持優勢企業提質增效做優做強；規範市場競爭秩序，不斷優化產業生態。

來自黨和國家的政策規劃布局，為東風汽車與長安汽車的重組整合提供鋪墊。

2024年，長安汽車累計銷售汽車268萬輛，同比增長5%，東風汽車累計銷售248萬輛，同比增長2.5%。一旦實現合併，兩者總銷量達到516萬輛，將超越比亞迪（427萬輛），成為中國第一、全球第五大車企。

東風汽車集團 視覺中國

此外，在過去的2024年，長安汽車新能源汽車銷量超過73萬輛，同比增長超過50%；東風汽車新能源汽車銷量為86.1萬輛，同比增長64.4%。但兩大汽車集團的新能源汽車銷量占比仍只有約三分之一左右，相比比亞迪等民營企業仍有較大提升空間。

不過近年來，東風汽車、長安汽車在電動化、智能化技術領域均有一定積累，並均成立有高端新能源汽車品牌（嵐圖和阿維塔），在整合過程中可以實現短板互補，並均攤成本。

但兩大汽車央企最終將如何進行資源整合重組，以及如何建立新的領導管理團隊，在官方公示前尚存諸多未知。

重慶兩江長安汽車生產線 視覺中國

就汽車銷售結構和利潤分布來看，目前東風汽車以東風本田、東風日產等日系合資企業為主，長安汽車則以自主品牌為主。未來長安汽車與東風汽車的重組能否實現「1+1＞2」的效果，還有待時間的認證。但就國務院國資委、工信部等有關部門的公開態度來看，由國企、央企帶頭的中國汽車產業整合做大做強，已勢在必行。