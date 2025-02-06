2024全球汽車銷量TOP10：比亞迪打敗美日車企列第五　吉利進前十

2024年全球車企銷量排行榜TOP10正式出爐，中國汽車品牌比亞迪打敗一眾美日老牌車企位列全球第五，較去年躍升4位。另一家中國車企吉利則躋身第十。



榜單中，日本豐田（Toyota）以1080萬輛的成績穩坐第一，大眾汽車集團和現代起亞（Hyundai）汽車集團則分別以903萬輛、723萬輛緊隨其後，位列第二、第三名。

Stellantis集團以650萬至680萬輛的年銷位列第四。比亞迪則憑藉427萬輛，反超美日車企，位列第五。通用汽車以410萬輛位列第六，福特汽車（Ford）以390 萬輛排名第七，本田（Honda）集團381萬輛位居第八，日產集團（Nissan）335萬輛排名第九，吉利集團則以333萬輛的成績位列第十。

2024年全球汽車銷量TOP10，比亞迪位列第五。

GlobalData數據顯示，2023年比亞迪首次躋身全球前十大汽車製造商，以超過302萬輛的銷量排名第九位；2024年比亞迪年銷量攀升至427萬輛，同比增長41%，上升勢頭強勁。內地易車去年公布的全球汽車品牌銷量TOP20榜單中，比亞迪更是在8月、11月均斬獲了第2名的戰績。

遠甩Tesla 比亞迪成2024全球新能源車銷冠

427萬的全年銷量中，新能源車銷量超425萬，同比增幅41.1%，純電銷量176.5萬台，占比41.5%，插混銷量248.54萬台，占比58.5%。讓比亞迪除了位列全球十大車企第五外，在2024年同時獲得中國汽車市場車企銷量冠軍和品牌銷量冠軍，成為全球新能源車市場銷量冠軍。

Tesla特斯拉2024年全年共計生產電動車約177.3萬輛，交付約178.9萬輛，居全球新能源汽車銷量排行榜第二位。

以比亞迪為代表的中國車企，正加速向中國新能源汽車國際化的目標邁進，讓「中國的」成為「世界的」。

截至目前，比亞迪新能源汽車足迹已覆蓋全球六大洲，遍布100多個國家和地區的400多個城市；且已在匈牙利、烏茲別克斯坦、泰國、巴西等國家設有乘用車工廠；在「國車自運」方面，比亞迪還建設自己的滾裝船隊，並先後投放「開拓者一號」「常州號」「合肥號」，將車輛運向海外。

吉利乘用車銷量217萬 超額完成年度目標

排名第10的另一家中國車企吉利控股，在2024年度亦表現亮眼。旗下擁有吉利、沃爾沃、極氪、領克和蓮花等多個子品牌，全球總銷量為334萬輛。乘用車全年銷量達217萬輛，實現了超43%的同比增長，超額完成200萬輛的年度目標，刷新歷史新高。

吉利汽車。（香港01）

吉利在新能源汽車領域更是迎來全面爆發，全年銷量突破88萬輛，推動新能源滲透率超四成。海外市場銷量也屢創新高，全年銷量達到40.4萬輛，同比增長超53%，超額完成38萬輛的年度出口目標。

總體來看，2024年中國新能源車產銷分別完成1288.8萬輛和1286.6萬輛，同比分別增長34.4%和35.5%，產銷連續10年位居全球第一。同時，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的40.9%，較2023年提高9.3%。