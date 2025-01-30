男子開電車從廣東回湖北過年　電費便宜油費一半　回村自製充電樁

內媒《封面新聞》報道，春運路上，新能源汽車流量同比上升。有男子從廣東開電車回湖北過年，他表示，只是在路上充電花費時間比加油多一點，但電費比油費價格要便宜一半。



年輕人開電車回家過年。（封面新聞）

據介紹，小方（化名）在社交平台上曬出了自己開電車回鄉的花費，其表示，從廣東回湖南過年，「1100公里充電五次花費218元（人民幣），規劃好充電全程無壓力。」

小方在社交平台分享。（封面新聞）

報道指，小方稱這是他第一次開電車回家。據其介紹，電車提速快、坐着比油車舒服，只是充電花費時間比加油長，但電費比油費價格要便宜一半。

小方表示，農村里充電難，所以他提前購買了一個百元左右的隨車充，只需要找個插座就可以充電，但充滿車需要20多個鐘。有業內人士表示，在農村自己充電，一定要檢查插板功率，充電時間也不可過長。

男子在家充電。（封面新聞）

有數據顯示，2025年春運以來，中國高速公路新能源汽車日均流量685.46萬輛，同比2024年同期上升61.81%；新能源汽車流量佔比17.56%。

據央視報道，目前，中國高速公路服務區（含停車區）累計已建充電樁約3.5萬個，已建設充電設施的高速公路服務區佔比從2023年底的85%提升至98%。