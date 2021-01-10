一名中國士兵迷路被印方扣留　專家：印方士兵也常誤入中方一側

中印邊境糾紛再生波瀾，官媒《環球時報》總編輯胡鍚進在周六（9日）發文透露，有一名中國士兵西段邊境地區迷路後被印度方面扣留，《解放軍報》隨後亦刊發報道證實事件，並呼籲印方盡快移交相關人員。 清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰接受《環球時報》採訪時表示，中印邊境部隊人員迷路並不是稀罕之事，印方士兵也常有誤進入中方一側，中方一般按照相關程序低調處理，不大肆張揚。

中印雙方分別在對峙一線進行軍事部署，更多詳情請點擊圖集：

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從中方消息稿看，8日凌晨士兵走失，2小時後印方發現該名士兵，但印度軍方在9日下午發布消息稿卻稱「事件還在進一步調查，相關細節還需要進一步了解」。錢峰認為，印方此次在處理上該事件上有所拖延，看起來是因為印度要調查核實該士兵進入印方一側等相關情況，確定後方予歸還。雖係技術性原因，但事實上這也說明印軍在當前兩軍對峙的情況下，對中方的警惕性很強，不放心。

錢峰稱，中印邊境部隊人員迷路並不是稀罕之事，因為地形複雜，標識不明顯，一線士兵誤入對方一側常有發生，中印雙方因此針對性地制訂有相關協議協定。印方士兵也常有誤進入中方一側，中方一般按照相關程序低調處理，不大肆張揚。

在2020年5月份中印邊境對峙事件發生後，中印雙方部隊都增加了在一線的兵力部署和巡邏次數，錢峰認為雙方此次對峙時間之久是前所未有過的，可能會持續整個冬天，「這意味著隨著天氣的逐步轉暖，對峙將變成一場消耗資源的持久戰。所謂夜長夢多，如果不早日解決，邊境緊張局勢會持續下去」。