審查陸出版品被質疑違憲　台文化部長：抹黑

2020年中國大陸童書《等爸爸回家》在台灣出版繁體版，因內容出現「中國加油」、「武漢加油」等文字，被民進黨籍台北市議員陳怡君質疑是美化中國大陸的防疫，後遭到文化部下架，引發爭議。 台灣文化部同年12月稱將針對大陸出版品進行預先審查，被質疑是思想審查，有違憲之虞。對此，台文化部長李永得於周一（18日）參加台灣文學基地開幕後受訪表示，這種說法「叫做抹黑」。

李永得表示，《兩岸人民關係條例》第37條規定中國大陸進入台灣的出版品要先跟政府申請，經過「許可」才可以發行。但是李永得承認，如果全部中國大陸圖書都要審查，事實上做不到，所以立法30年後都沒有執行，2020年的童書下架事件是因為被檢舉，才會去審查然後下架。

2021年1月18日，台文化部長李永得（左四）在台北市出席台灣文學基地開幕。（中央社）

李永得表示，現在要重新修訂規範，但是文化部沒有辦法決定，因為牽涉到兩岸關係，所以要跟相關單位討論，要等到各部門都有共識，然後草案還有回收各部門的意見在修改，恐怕要半年後，再看情況決定是否舉辦公聽會。

2020年底爆發中國大陸出版品爭議，多名民進黨籍立法委員、議員「接力」質疑，在台出版的中國大陸童書《等爸爸回家》有「統戰」內容，最後被從全台各大圖書館下架，文化部也強硬要求出版業者回收市面書籍。

文化部當時表示，根據陸委會《兩岸人民關係條例》和文化部《大陸許可辦法》，中國大​​陸書籍要在台灣出版，必須先主動送到主管單位審查，通過後才可以出版，所以因為《等爸爸回家》「未依程式向主管機關申請」，才要求業者下架回收。

不過審查、回收、下架書籍的事件引起台灣文化、出版界的普遍不滿，認為是書籍審查、思想審查，違反台灣憲法規定的出版自由。文化部和出版界舉辦多次會議後，曾表示只有「中國共產黨和解放軍」的出版品才需要審查，不過又被出版界質疑，中國大陸的出版社都有官方背景，「講了等於沒講」。

（綜合報道）