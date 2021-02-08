Clubhouse傍晚遭內地封鎖　民眾需翻牆使用

撰文： 朱加樟 姜庚宇 最後更新日期： 2021-02-08 20:36

近日，語音社交媒體Clubhouse在世界各地爆紅，用戶數不斷增加，吸引不少內地眾使用，平台也湧現大量關於人權、國家認同和其他敏感議題的討論。 據最新消息，Clubhouse於今日（8日）傍晚7時許被內地封鎖，現時內地民眾需要翻牆才能使用。

也有內地網民在Clubhouse聊天房間表示，目前還沒有徹底被「牆」，即是若使用VPN進入聊天房間後，再將VPN關掉，就可以繼續在房間內聽取對話。

路透社早前報道指出，在Clubhouse數個中文「俱樂部」裡，有數以千計用戶收聽內容廣泛的語音討論，話題包括新疆拘留營、台灣獨立、香港國安法等。

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美國智庫「新美國」數字經濟研究院、史丹福大學網絡政策中心「數字中國」項目主編魏光明（Graham Webster）曾表示，Clubhouse的特色在聊天的「隨意感」，對境內外關注中國議題的人具吸引力，再加上App不會因留下文字紀錄而遭到審查，可減少用戶討論壓力。

魏光明指出，只要人們討論的場所轉移，政府定必密切關注事態發展，以了解平台會否涉及顛覆政權行徑，一旦出現危險的特定事件，相信平台將會被關閉。

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