中芯國際獲准購光刻機　台學界：良率仍低，10年內有望追上台積電

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-03-05 08:03

美國解除對中國最大晶圓代工廠中芯國際成熟製程的禁售限制，周三（3日）晚間，中芯國際與荷蘭光刻機製造商阿斯麥簽訂12億美元訂單。 台灣股市同日半導體領跌，電子權值全面走弱，半導體指標中，台積電挫逾3.3%，聯發科也跌3.6%，聯電更是重挫5.5%，失守季線，日月光也跌3.7%。 在台灣從事晶片設計相關研究的Jack（化名）接受《香港01》訪問表示，由於中芯國際的良率不高，即便獲得新機，短期內對台積電不構成威脅；但這次的訂單將對中芯研發5納米晶片的計劃帶來利好，他估計中國大陸的晶片生產技術在10年內有望達到與台積電接近的水平。

據台灣《財經新報》報道，美國解除對中國大陸最大晶圓代工廠中芯國際成熟製程的禁售限制，將使目前全球晶片供應吃緊的情況獲得進一步緩解，且情況也將有利於設備及材料營運，但將衝擊中芯國際的競爭對手台灣企業聯電。

美國解除對中國最大晶圓代工廠中芯國際成熟製程的禁售限制，周三（3日）晚間，中芯國際與荷蘭光刻機製造商阿斯麥簽訂12億美元訂單。（資料圖片）

報道指，已證實美國政府放寬中芯國際在成熟製程設備及材料採購限制，但目前僅看到14納米製程以上許可。由於美國先前將中芯國際列入出口禁令的實體清單後，主要就是限制10納米以下先進製程發展，所以預期未來不會看到美國放寬10納米以下先進製程禁令。

Jack是國立台灣大學電機所博士畢業，主要研究領域是晶片設計。他向《香港01》記者表示，中芯國際「連55納米晶片的良率都仍然不及格，大約只有60%左右」，而中芯有多達50%以上營收來自90納米的非高階製程，這一數據亦與台灣聯電重合，顯示中芯主要對手是聯電這類中低階晶片製造廠。相比之下，台積電16納米及更先進製程就已佔營收的一半，5納米營收比重今年也有望達到25%。

中芯高製程晶片良率「仍相當低」

Jack指出，雖然目前中芯國際有能力生產14納米晶片，但良率仍相當低，「只有百分之十幾」。記者翻查資料，內媒《智通財經》報道指，截止2019年底，中芯國際14納米晶片良率就已高達95%。但Jack表示，這是因為其設定的合格標準較低。簡而言之，一條生產線上原計劃製造較高時鐘頻率（clock rate）的產品，但不良品會被標以較低時鐘頻率的規格賣出，從而成為市場上的「合格品」，而中興宣稱的95%「應該是電路『能動』的數量」。

他指出，機器與製程沒有絕對關係，14納米的機器亦可以製造5納米晶片，但良率就相對低得多。此次中芯國際購買新機，對於提升良率有幫助，也會對中芯研發5納米晶片的計劃帶來利好。

台積電的晶圓加工技術仍然領先中國大陸。（資料圖片）

指西方封鎖反加速中國追趕技術

Jack直言台積電的技術已趨近極限，「差距縮小是不可避免」；而西方對中國的封鎖將加速差距的縮小，除非有新技術誕生，大陸晶片製造業約10年左右便可接近台積電水平。

對於大陸晶片製造業與台積電的差距，他指關鍵不在技術，而在實作，類似20世紀初光學玻璃攪拌一度也是業界難題，「所有原理上的東西其實無太多難點，難在製作中的know-how」，指這也是台積電以「養豬」的方式招很多人，每個人只處理很小一部分工作的原因所在，「每個員工都不知整體的狀況，因此就算被挖角少量員工，技術也不會被學走」。

台灣一名私立大學電機學院教授則向《香港01》表示，雖然消息令這兩天台灣半導體股票大跌，但這是「心理因素影響」。他指出，即便與被認為受影響最大的聯電相比，中芯在製程良率上仍有一定差距。至於大陸晶片製造業在10年內追上台積電之說，他也並不看好，認為設備及domain know-how（產業知識）的差距很難在短時間內攻克。