明明能造福多數人卻屢被質疑：集採仿製藥怎麼取信於民

針對農曆春節前上海、北京的三甲醫院主任醫師質疑集採仿製藥療效引發的輿論風波，最近國家醫保部門、藥監部門在調研之後列舉和分析被質疑的降壓藥、麻醉藥、瀉藥，一一作出反駁。國家醫保部門、藥監部門回應道：「此次關於『血壓不降、麻藥不睡、瀉藥不瀉』等說法，多來自他人轉述和主觀感受」。關於這點，最初引發質疑風波的上海、北京的三甲醫院主任醫師確實未能提供臨牀數據支撐。

然而面對國家醫保部門、藥監部門的回應，不少人並不買賬。國家醫保部門、藥監部門的回應主要基於臨牀研究成果和藥品使用記錄的比較分析，而質疑集採仿製藥的聲音主要限於醫生或患者的經驗說法。頗有意思的一幕是，當為集採仿製藥辯護的分析者大談科學、臨牀研究成果時，不少質疑集採仿製藥的人卻大談國情，倘若時空一旦轉換，不少質疑集採仿製藥的人又會以科學論述來反對國情論述。

為何會這樣？答案是集採仿製藥之爭背後確實同時包含科學和國情的兩個層面。尊重科學是現代社會應有的態度，但不能忽略的現實是，運用科學離不開具體的人。

國家醫療保障局。（視覺中國）

僅從科學和應然層面來說，仿製藥、集採藥非但沒有療效問題，反而能造福多數人。因為所謂仿製藥，原意是仿製那些過了專利保護期的原研藥，故能在不影響藥品療效的前提下帶來藥價的下降。所謂集採藥，指國家醫保部門通過大規模採購來以量換價，能起到減少中間環節、降低藥價之效，是非常必要而又明智的舉措。

但這並不意味着仿製藥和集採藥不能被質疑，因為從現實層面來說，能造福多數人、價格實惠、合乎科學邏輯的仿製藥、集採藥在研發、審批、生產銷售過程中未必不會存在弄虛作假、尋租、以次充好的問題。不能忽略的現實是，藥品研發是一回事，審批是一回事，生產銷售過程又是一回事。哪怕藥品的研發和審批環節經得起檢驗，不代表生產銷售過程萬無一失，因為人不是天使，容易受貪慾的驅動。

這其實是一個普遍問題，雖難以徹底解決，但通過有效的監管和監督能大幅改善。這就包括既要求醫保部門、藥監部門能有效監管仿製藥、集採藥的研發、審批、生產銷售過程，確保通過一致性評價的仿製藥能保質保量地生產出來，又要求強大的民主監督、社會監督，能防止醫保部門、藥監部門、藥企的作假和尋租。只有確保仿製藥、集採藥的整個過程都在監督的陽光下運行，才能最大限度取信於民。

工人在河北省一家制藥企業的車間生產線上工作（2018年12月15日攝）。（新華社）

最近，香港大學生物醫學學院教授、病毒學家金冬雁表示：「實行健保制度的國家或地區都用集採，由職業藥劑師按療效和價格決定採購什麼藥物。既是藥劑師的專業決定，也有監管機構嚴格監管藥物的質量或療效。出售無效、有毒及質次的藥物會被刑事追究。集採作為制度設計並沒有問題，關鍵在執行。」這裏說的「關鍵在執行」相信指的是集採藥的研發、審批、生產、銷售過程都能被有效監督。

基於以上分析，在看待集採藥風波時候，切忌以偏概全、上綱上線。集採藥、仿製藥包含複雜的研發、審批、生產、銷售環節，得具體分析是哪種集採藥、仿製藥療效不行和什麼環節存在疏漏，而不應該「一棍子打死」。自古以來，偷工減料、以次充好、弄虛作假、尋租的問題都是存在的，理當下大力氣解決，但不能無限泛化，不能在缺乏證據的情況下籠統以為集採藥、仿製藥的療效不行。

同樣道理，上海、北京的三甲醫院主任醫生髮聲質疑集採仿製藥的療效，是言論自由、社會監督的體現，醫保部門、藥監部門應該秉持「有則改之，無則加勉」的態度，整個社會應該予以包容、鼓勵，不能在缺乏證據的情況下無端指責醫生髮聲的動機。

2018年上映的現實主義題材電影《我不是藥神》，切實推動了中國醫療改革的步伐。（電影劇照）

無論何時，藥品有兩個問題最重要。第一，藥品的安全和療效永遠是第一位，不能保障安全和療效的藥品，無論多麼便宜，都沒有意義。生命健康權是基本人權，保障藥品的安全和療效是醫保部門、藥監部門的頭等大事。

第二，在為民眾提供選擇進口藥、原研藥、仿製藥、集採藥的自由空間的同時，要鼓勵發展仿製藥、集採藥。人類悲歡未必相同，當不少人情緒激動地大談進口藥、原研藥的時候，卻有大量普通人為吃不起藥發愁。多數人都是收入不高的普通人，他們一生中多數時候估計吃的都是仿製藥、集採藥，他們的聲音、訴求同樣應該得到傾聽和滿足。

進口藥、原研藥與仿製藥、集採藥不是二元對立關係，而是相互促進、相互補充的關係。增加進口藥的供應、發展原研藥，是藥品創新的關鍵，是仿製藥能夠產生的前提；發展仿製藥、集採藥是造福多數吃不起進口藥、原研藥的普通人的關鍵舉措。有數據顯示，美國、日本的仿製藥處方佔比分別高達90%、80%。連作為發達國家的美國、日本尚且有那麼高的仿製藥使用比例，何況是最大發展中國家、有「6億人每個月的收入也就1000元人民幣」的中國，尤其應當鼓勵仿製藥。

總而言之，在保障民眾有自主選擇進口原研藥自由的同時，讓科學家、醫生安心從事藥品的研發和臨牀試驗，不斷提升國產原研藥的數量和療效，讓醫保部門、藥監部門有效監管仿製藥、集採藥的研發、審批、生產銷售過程，鼓勵藥企同行、媒體、大眾進行社會監督，共同確保仿製藥、集採藥的安全和療效，才是根本之道。