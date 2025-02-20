逃兵役後　王大陸還能回大陸嗎？

台灣演員王大陸涉逃兵役，在毫無預警下被抓！消息一出，在兩岸激起千層浪。



台灣媒體2月18日報道，王大陸為逃避兵役，花了100萬元（新台幣，下同）假裝有心臟問題，欺騙醫生開具診斷證明。檢方當天將他帶走調查，並進行搜查。

最新消息是，王大陸以15萬元交保離開，並被安排在下月13日入伍，服一年替代役。

王大陸（IG@taluwang）

今年33歲的王大陸因主演台灣年度票房冠軍電影《我的少女時代》一炮而紅。

他近年將事業重心放在中國大陸，積累了一定人氣。除了出演《孤注一擲》等多部熱門影視作品，也涉足《披荊斬棘》《全員加速中》等多個綜藝節目。

此次案發後，王大陸被限制出境，他在服完兵役後是否還能重返大陸，繼續開展演藝事業，變成一個未知數。

事實上，王大陸九年前就曾傳出涉逃兵役。

據傳家境富裕的王大陸因為不愛念書，被父親送到美國紐約報讀軍校，但一度被累哭。返回台灣後，王大陸被發掘進入演藝圈，當時對外公開學歷僅有莊敬高職畢業，之後被爆又進入嘉義稻江科技暨管理學院就讀，但幾乎沒上課，被網民諷刺「耍特權躲兵役」。

根據台灣的兵役制度，役男可透過持續就學來延緩入伍。王大陸當時受訪時被問到「何時當兵」時說，「畢業就去當」。

王大陸憑藉電影《我的少女時代》走紅。（中國時報）

王大陸的爸爸2月19日受訪時說，自己在看到新聞後才知道兒子逃兵一事，感到相當失望痛心，他並透露父子二人平時很少聯繫。

依據台灣《妨害兵役治罪條例》，逃兵役最重可處五年以下有期徒刑。王大陸是否還會受其他法律懲罰，有待台灣官方進一步說明。

不過，據台媒分析，近年來的類似情況，官方多數時候要求當事人「補服役」，除非涉及刻意隱匿或長期違規，否則不一定會有刑事責任。

王大陸涉犯妨害兵役治罪條例。（聯合報）

台灣兵役制度

根據台灣兵役制度，當地男子依法有服兵役義務，服役年齡為年滿18歲隔年起，至年滿36歲當年12月31日除役。

台灣兵役年限經過多次修改，按現行制度，出生於1991年的王大陸服役期應為一年。

兵役制度向來是台灣敏感話題，此前多番修改也伴隨著不少爭議，此次疊加王大陸明星效應，引發許多台灣網民探討兵役的價值，以及公平性等議題。

不少台灣網民批評王大陸「享受台灣資源卻不願盡義務」。他們認為，義務兵役是「保家衛國的基本責任」，任何逃避行為都應受到譴責，尤其還是在台海情勢緊張的時刻。

但也有聲音指出，台灣兵役制度並未提供足夠的軍事訓練，甚至是「浪費人生」，而一些企業也視當兵為職場競爭的扣分項，迫使許多役男不惜用各種方式避免服役。

台灣政論節目《中天辣晚報》2月18日在當地進行街訪，有民眾表示：「我也蠻想逃兵的，很浪費時間，又不能工作，到我死前應該不會發生戰爭。」 還有民眾說：「反正如果大陸真的要打過來，我們都得死，哪有差。」

有民眾也對兵役制度提出質疑，認為兵役制度本身並不合理，政府應該提高役男待遇，或採取更靈活的替代役制度，而非依靠道德壓力強迫年輕人服役。

實際上，台灣過去不少男藝人都因身體有疾，或是曾嚴重受傷最終「免役」，包括五月天的阿信和怪獸、周杰倫、藍正龍、羅志祥、賀軍翔、周渝民、炎亞綸等，這也讓一些普通民眾質疑他們通過特定方式獲得豁免，而感到不公。

其中周杰倫就曾被傳假造病歷而「免役」，還一度被檢方列為逃兵案被告，最後他提供病歷和就醫記錄，確定患有僵直性脊椎炎才免服兵役。

此外，炎亞綸也曾被質疑透過特殊手段，在體檢時被判定為符合免役條件的身體疾病，其經紀公司回應稱是因身體舊傷等原因符合相關規定。賀一航早年則被查出以「痔瘡」為由逃避兵役。

柯震東、阮經天等更是透過專長「替代役」服役，主要從事文藝宣傳工作。

王大陸還能回大陸嗎？

在內地演藝圈，因個人行為不當、違反社會公德或法律法規的藝人，通常會被歸入「劣跡藝人」。

大陸官方和網民對劣跡藝人的態度比較嚴苛，藝人的一個負面行為，很可能導致職業生涯受到重創甚至終結。

四年前因涉嫖娼而被拘的鋼琴家李雲迪，至今都無法在大陸演出；而2018年捲入偷稅漏稅醜聞的一線女星范冰冰，想在大陸復出也是遙遙無期。

范冰冰因陰陽合同以及偷稅漏稅問題至今仍未能正式復出。（微博@范冰冰工作室）

但王大陸的情況似乎又比較特殊。

內地官媒《環球時報》前總編輯胡錫進18日就此事發文，揶揄台灣官方是「抓壯丁」，還拿名叫「大陸」的藝人開刀，是否「要為未來軍事對抗統一『祭旗』」？言下之意，似乎在質疑王大陸被抓的合理性。

胡錫進的言論獲得不少內地網民支持，最高贊的一條評論寫道：「名字都那麼回歸，直接來大陸生活算了。」還有網民留言，「人都叫大陸了，為什麼要去當台灣的兵」，「逃的是台灣的兵役，在大陸不算塌房」。

也有網民並不買帳上述言論，指出「每個地方都有制度需要遵守」，拒服兵役是一種嚴重的違法行為，「這還有什麼可說的嗎？」

按照中國大陸演藝圈過往慣例，一旦被歸為「劣跡藝人」，基本很難再復出營業。逃兵役被抓，從性質和影響上來說，應該也屬於「劣跡」。

然而王大陸逃的台灣兵役，恰恰又是針對中國大陸的軍事防禦，這又讓一些內地網民對他產生一種微妙的理解和同情，在這個吊詭的邏輯中，王大陸是否會成為內地演藝圈的一個特例？

本文獲《聯合早報》授權刊載。

