王大陸「顯赫家世曝光」爸爸身家破億台幣　曾擲重金為兒贖身

撰文：聯合新聞網
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33歲王大陸昨天驚爆逃兵被捕，新北地檢署接獲檢舉有人涉嫌逃兵役，檢方昨發動搜索、約談，據悉藝人王大陸等10人遭逮捕，王大陸還被爆砸百萬（台幣、下同）偽裝心臟有問題，最後王大陸以15萬元交保，據悉他有可能在3月就要去補服兵役1年。

33歲王大陸驚爆逃兵被捕。（視覺中國）

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王大陸被爆早在2015年被因為不愛念書，被父親送到美國紐約報名軍校，之後回台灣後才進入演藝圈發展。王大陸一直都是演藝圈的富二代，王爸爸王台慶是身家上億的古董收藏家，對兒子期望很高，沒想到兒子卻因逃兵被逮，鬧上社會版面，據悉，王爸爸痛心向友人表示「很失望」。

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王台慶當過拍賣官鑑定師超過40多年，疫情時曾豪砸1.3億，為王大陸買下東區樓中樓，過去王大陸和柴智屏撕破臉，也是王爸爸二話不說拿出950萬元違約金替兒子「贖身」。

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據「三立新聞網」報導指出，王大陸與爸爸很少聯絡，王爸爸這一次居然也是透過新聞才得知兒子逃兵，更私下和友人抱怨對兒子非常失望，表示王大陸什麼事情都不跟他講。

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