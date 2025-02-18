王大陸等10人涉逃兵役被捕　曾稱「年輕有什麼好躲」疑靠學籍逃役

33歲王大陸今天驚爆逃兵被捕，新北地檢署接獲檢舉有人涉嫌逃兵役，檢方今（18）日發動搜索、約談，據悉藝人王大陸等10人遭逮捕，目前正在偵訊中。



王大陸被爆早在2015年被因為不愛念書，被父親送到美國紐約報名軍校，之後回台灣後才進入演藝圈發展。

33歲王大陸今天驚爆逃兵被捕。（IG@taluwang）

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他當時對外公開學歷為莊敬高職畢業，之後就沒有繼續升學，後來又傳出他就讀嘉義稻江科技暨管理學院就讀，但似乎只有學籍卻沒有到校讀書。

根據「ETtoday」報導，他曾出面受訪時，也公開回應：

「我又那麼年輕有什麼好躲兵役的？時間到了就會去當兵啊！」



沒想到如今還是因為逃兵惹上爭議。

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