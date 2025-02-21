內地多地引入AI公務員　「混日子的可以下崗了」？

近日，多地宣布政務服務系統接入DeepSeek大模型，如深圳福田上線基於DeepSeek開發的11大類70名AI數智員工；廣州在政務外網部署上線DeepSeek-R1(671B)、DeepSeek-V3(671B)大模型；北京豐台在政務雲本地部署DeepSeek大模型環境，上線「豐小政」數智助手……



深圳福田上線基於DeepSeek開發的11大類70名AI數智員工。（新華社）

據公開報道，福田區結合各部門各單位實際業務流程，量身定制個性化智能體，滿足240個業務場景使用，覆蓋公文處理、民生服務、應急管理、招商引資等多元場景。對此，有網友表示，「混日子的可以下崗了」，這一言論，透露出群眾對政務服務部門改進工作作風、提升服務質量和效率的期待。

AI能搶走公務員的飯碗嗎？從報道來看，目前AI數智員工所具有的生成執法文書初稿、修正公文格式、企業分析篩選、民生政策解讀等功能，仍屬於政務服務中的基礎性工作。未來，AI公務員能夠在多大程度上覆蓋政務服務工作，能夠在工作效率和精準度上有多大表現，還需要執掌技術的人來引航。

圖為幾年前內地公務員考生參加考試的場景。（中新社）

然而，公務員群體要有未雨綢繆的危機感。AI公務員的出現，以及「混日子的可以下崗了」的言論，給政務服務人員敲了一記警鐘。須意識到，政務服務工作歸根究底是人的工作，應找準自身核心競爭力，讓AI「為我所用」，從繁瑣的文書工作中走出來，多下基層、多上田間地頭，多到群眾中去，辦實事、解難事，切實提高群眾滿意度。

AI公務員搶不走實幹家的飯碗。憑數據和算法運行的AI，需要人的實踐來優化升級；政務服務中的難點痛點，也需要人的努力和智慧來解決。

本文獲《中國新聞網》授權轉載。

