穩外資　中國以開放除干擾

中國最新出台的穩外資措施旨在更加開放，分析人士認為，這在當下至關重要。



據官方數據，去年中國實際使用外資金額8262.5億元人民幣，按年下降27.1%。今年1月按年降幅有所收窄，但仍處於下降態勢。究其原因，有大環境的拖累：全球跨境直接投資整體低迷，流入發展中國家的直接投資已連續兩年下降；也有地緣政治衝突加劇的影響。

對沖不利因素，中國的選擇是更加開放。據19日公布的穩外資行動方案，中國將適時進一步擴大電信、醫療領域開放試點，研究制定有序擴大教育、文化領域自主開放實施方案，適時對外公布並穩步實施。此外，還將優化國家服務業擴大開放綜合試點示範，推動生物醫藥領域有序開放。

方案還提到，對於外資准入負面清單之外的領域，嚴格按照內外資一致的原則對外資准入實施管理。修訂市場准入負面清單，進一步壓減清單事項，面向各類經營主體擴大開放。

這些開放舉措不會停留在紙面，而是會讓投資者切實可感。方案明確要求，各項舉措、各項政策措施將於2025年底前落地見效。這充分表明中國政府堅持高水平對外開放、大力吸引外資的信心和決心。

各部委密集表態將力促開放。國家發改委稱，今年將系統謀劃穩步擴大制度型開放，在產權保護、產業補貼、環境標準、勞動保護、政府採購、電子商務、金融等7個領域主動對接國際高標準經貿規則，實現規則、規制、管理、標準的相通相容。

中國工業和信息化部表示，積極支持各國企業家、投資人來華創新創業，支持外資企業在華設立研發中心，與國內企業聯合開展技術研發和產業化應用。

開放，抓住了吸引外資的關鍵。中國對全球投資者的吸引力，在於超大規模市場，在於完備高效的產業鏈供應鏈體系，這正是中國經濟的優勢所在。要讓這種吸引力切實轉化為外企深耕中國市場的行動力，開放不可或缺。

中國社科院世界經濟與政治研究所副研究員潘圓圓稱，中國將擴大自主開放和單邊開放作為吸引外資的政策邏輯，實際上是用加強自身經濟優勢來破除單邊主義、保護主義等外部政治因素干擾。

在全球經濟發展不確定性增多之際，作為世界第二大經濟體，中國堅持開放，也有助於破除發展障礙，為經濟全球化注入更強大、更有韌性的長期動能。

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