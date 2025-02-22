「直板機旗艦其實已經跟蘋果（Apple）拉不開什麼差距了，大家都是最好的晶片和最新的螢幕，但折疊屏這種新形態可以跟蘋果真正產生一些差異化。很多廠商創新的點都會放在厚度和重量上，盡量去做輕薄，再做好對蘋果生態的支持，會吸引更多的iPhone Pro Max。」



話音剛落，當天晚上，折疊螢幕的輕薄指標再度被國產手機刷新。 OPPO新推出的橫折產品Find N5折疊態厚度達到了8.93mm，打破了榮耀Magic V3保持的9.3mm紀錄，與iPhone16 Pro Max的8.25mm差距也縮小至了1mm以內。展開後，Find N5最薄達到了4.21mm，只有iPhone16 Pro Max的約一半，整機重量（229克）與後者（227克）相當。



本文獲《觀察者網》授權轉載。



OPPO Find N5。

在紀錄被打破後，一直猛捲輕薄的榮耀，率先做出了回應。該公司旗艦手機產品經理李坤在微博上透露，今年上半年榮耀將會推出新款大折疊，輕薄指標仍將是「業界第一」。

不可否認的是，無論哪一家廠商刷新輕薄紀錄，都離不開中國產業鏈高效率的創新與製造能力。有產業人士對觀察者網坦言，中國品牌在折疊螢幕手機等硬體創新上，已經處於全球領先位置。得益於豐富的材料儲備和完整的精加工產業鏈，國產手機關鍵結構材料才持續突破。

全球最薄摺疊手機OPPO Find N5將發佈 更傳港行發佈有期值得關注

OPPO Find N5的相關消息與實機圖：

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根據OPPO首席產品長劉作虎的介紹，採用水滴鉸鏈可以讓折疊屏摺痕變淺，但也成了折疊屏最厚的一部分，所以折疊屏手機做輕薄的關鍵，在於控制鉸鏈的厚度。這次OPPO Find N5使用了自研鈦合金天穹鉸鏈，厚度為2.35mm，超過了榮耀Magic V3的2.84mm。

「鈦金屬強度非常高，加工難度非常大，過去在手機上往往用在比較大的部件上，比如說邊框或外殼，基本上不可能使用鈦去製作非常精密的部件，因為不論是壓鑄還是注塑成型，都達不到對精度和細節的要求，而我們採用了鈦合金3D打印技術來加工鉸鏈。」他介紹道。

這次推出Find N5，是OPPO時隔1年多再度更新折疊屏，也是首次把輕薄當作首要賣點。

OPPO Find N5（觀察者網）

在鍾曉磊看來，去年中國折疊屏市場的前兩名華為和榮耀，產品都是以輕薄為主，大折+輕薄的組合賣的比較好。而對於OPPO來講，雖然前一代大折疊Find N3的影像做的比較好，但整體表現比較平淡，N5重新把產品方向聚焦在輕薄，也比較呼應目前消費者的需求。

「今年很多折疊屏廠商的創新點，預計都會放在輕薄上面，這樣就能吸引更多的iPhone Pro Max用戶。因為現在蘋果很大的一個缺陷就是沒有折疊屏，而很多消費者有這樣的需求，他們甚至會去買iPad mini這樣的產品，但越來越多的需求會被認為是製造商的大折。所以現在對於安卓廠商還是一個非常好的時間爭奪用戶。

根據OPPO公佈的訊息，這次Find N5的起售價為8999元（12GB+256GB），比上一代降低了1000元，與榮耀Magic V3保持在同一水準，但仍比市面上大多數安卓直板旗艦要貴，也比iPhone16 Pro的起售價高了1000元，這就不能決定了旗艦捲曲的吸引力。

從策略來看，各大廠商也一直都把折疊屏當作高階旗艦來打造，盡量把配置塞滿。例如這次OPPO Find N5搭載的是高通最新的驍龍8至尊版處理器，以及哈蘇人像攝影等，相比上一代升級了滿級防水，擁有80W超級閃充+50W無線閃充，電池則從4805毫安時做到了5600毫安時。

根據OPPO公佈的訊息，這次Find N5的起售價為8999元（12GB+256GB），比上一代降低了1000元，與榮耀Magic V3保持在同一水準

但在使用者看來，這個價位段擁有這些配置，是理所當然的。如果折疊螢幕現在還做不到旗艦配置，競爭力將大打折扣。而真正想體現折疊屏與直板機的差異化，還是應該挖掘AI+生產力。

「雖然現在消費者層面對於生成式AI還不是特別感興趣，但大折用戶是比較偏向生產力場景的，而這些場景往往是跟AI深度綁定在一起的。所以AI對大折的刺激作用，要比直板機來的更強。因此廠商如果能把AID

OPPO這次也著重提及了系統能力和AI融合，對生產力效率的提升，尤其是在反向打破蘋果封閉生態方面，成為亮點。例如OPPO文件App支援將蘋果辦公室文件格式轉換為通用格式；透過O+互聯App，Find N5支援遠端控制蘋果Mac電腦，可尋找檔案、編輯與傳輸，配合全景虛擬螢幕的多工使用，電腦視窗還可與手機視窗同時運作，實現手機傳送電腦檔案。

有趣的是，為了爭取蘋果用戶，OPPO也表示將為iPhone用戶提供最高1,800元換機補貼。

OPPO Find N5（觀察者網）

AI方面，劉作虎現場透露，OPPO小布助手已全面接入DeepSeek-R1大模型，除了同樣支援深度思考、連網搜尋外，透過系統級在地化網路部署，流暢度也大幅提升。 Find N5也推出了AI意圖搜尋等功能，無需關鍵字，只要輸入語意描述，就可以精準搜尋本地文件內容。

「我們都要感謝Deepseek，對整個行業的AI普及做出了巨大的貢獻。去年在公司，我說AI手機是我們的核心戰略，但是AI教育的過程可能需要兩年以上的時間。沒想到一個春節，Deepseek使普通老百姓都知道AI，所以這個價值非常大，這對我們來講是好事。」他對觀察者網說道。

開年就推出一款新機，凸現OPPO對折疊屏賽道的重視。但從競爭格局來看，中國折疊屏賽道「一超多強」的格局並不容易被打破。根據市場研究機構IDC發布的數據，2024年華為在國內折疊螢幕市場的市佔率仍高達48.6%，榮耀、vivo、小米和OPPO的市佔率分別為20.6%、11.1%、7.4%和5.3%。除了華為，各大廠商的分數基本上都隨著新機發布的節奏在波動，並未穩定。

「我覺得華為是國產廠商裡，為數不多可以保證一定溢價的。無論是直板機Mate系列還是Pura系列，剛發佈時都是有溢價的，再加上華為和三星是最早做折疊屏的兩家，技術沉澱比較多，像MateX5也引領了輕薄的方向，因此華博為的兩家，技術沉澱比較多，像MateX5也引領了輕薄的方向，因此華博為的技術和品牌力從這裡找更多。

自2019年以來，折疊螢幕手機經歷了多年的高速發展，但在去年出現了比較明顯的煞車，國內市場成長率只有兩位數。在鐘曉磊看來，比起大折疊，小折賽道的情況更嚴峻，因為小折無法跟直板旗艦體驗拉開差距，前期用戶購買可能只是為了嚐鮮，後期換機再選小折疊的機率較低。而大折在經歷蓬勃發展後，多數需求也逐步滿足，難再大幅跑贏整體市場。

但歸根究底，阻礙折疊屏市場普及的因素無外乎兩方面，體驗與價格。一方面各廠商在追求輕薄的道路上難免犧牲一些體驗，比如在不斷卷輕薄的同時，可能會在影像和續航方面做一些妥協，而近萬元的售價也會在一定程度上影響大折疊用戶規模的開拓，價格能否下探成為關鍵。

「對於廠商來說，他們對大折的定位還是會高於自家ultra這種超大杯的直板旗艦，我們幾乎不可能再看到廠商推出比超大杯便宜很多的大折了，價格肯定是8000元朝上的水位。而小折還有一定的價格下探空間，它可以吸引一些比較新的用戶去換網機。」鐘罩對網對門。

展望今年國內的折疊屏市場，他預計會出現低個位數的下滑，但大折還有一定的增長空間，這對華為、OPPO等廠商來說，是一個爭奪蘋果用戶的機會，但前提是把價值和價格做好平衡。