蘋果出新招！iPhone 16e定位入門級旗艦　5099元起值得入手嗎？

iPhone 16e這款新機於2月19日通過其官方網站面向全球發布。在美國市場，iPhone 16e的起售價為599美元，並定於2月21日開始接受預購，隨後於2月28日正式發售。在中國市場，這款新機的起售價為5099港元，預購與發售日期與美國市場保持一致。



蘋果公司將iPhone 16e定位為「iPhone 16家族」的一員，旨在以更實惠的價格為消費者提供強大的功能體驗。與iPhone 16基礎款799美元的起售價相比，iPhone 16e的定價顯然更加親民。而與此前一代的iPhone SE（起售價429美元）相比，iPhone 16e在價格上有所提升，但相應地也帶來了更為出色的性能表現。

iPhone 16e的賣點，能吸引到你嗎？

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在外觀設計上，iPhone 16e採用了6.1英寸超視網膜XDR顯示屏，並摒棄了實體Home鍵，轉而採用全面屏設計。同時，它也淘汰了舊款iPhone SE上的Lightning接口，轉而使用更為通用的USB-C接口。

值得注意的是，iPhone 16e是iPhone 16家族中唯一一款採用瀏海屏設計的機型，且並未採用動態島設計，而是配備了單個4800萬像素的融合式攝像頭。從整體外觀上看，iPhone 16e與iPhone 14頗為相似。

在硬件配置方面，iPhone 16e搭載了蘋果全新的A18晶片，該晶片配備了4核GPU和6核CPU。據蘋果公司官網介紹，與iPhone 11搭載的A13仿生晶片相比，A18晶片的6核CPU性能提升了最多80%，GPU性能則提升了最多70%。這意味著iPhone 16e將能夠流暢運行高端機型上的應用程序和遊戲，並支援蘋果的個人智能化系統「Apple Intelligence」。此外，A18晶片在運行機器學習模型時的速度也比A13仿生晶片快了最多6倍。

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除了A18晶片外，iPhone 16e還搭載了蘋果首款自行設計的蜂窩網絡調制解調器「C1」。據蘋果公司介紹，C1調制解調器具備快速穩定的5G蜂窩網絡連接性，是iPhone迄今能效最高的調制解調器。

此次發布iPhone 16e，對於蘋果公司而言具有重要意義。此前公布的季度業績報告顯示，蘋果公司的iPhone營收出現了按年下降，且不及市場預期。因此，蘋果需要找到新的增長點來推動iPhone業務的恢復。

分析師郭明錤預計iPhone 16e在今年上半年的出貨量將達到約1200萬部（x）

據悉，知名分析師郭明錤預計iPhone 16e在今年上半年的出貨量將達到約1200萬部，下半年出貨量約為1000萬部，整體表現將略好於此前的SE機型（年出貨量近2000萬部）。郭明錤認為，iPhone 16e的推出將有助於降低淡季對出貨的影響，並提升蘋果智能系統的滲透率。

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