改革進行時｜改革的方向至關重要

「改革」在當前世界範圍內發生着的劇烈變化當中是一大關鍵詞。美國總統特朗普上任剛滿一個月，已推行了一系列激進變革，對美國內政外交帶來顛覆性影響。在「特朗普變法」衝擊下，歐洲被迫開始探尋自己的改革之路。對香港來說，2025年更應該是全面推動改革的一年。



隨着中央的強力推動與香港政府的積極呼應，「香港要改革」自去年下半年以來迅速在香港社會形成廣泛共識，接下來需要解決的問題是「怎樣改革」。國家主席習近平在香港回歸25周年慶典上提出「四點希望」，示意香港積極穩妥推進改革，破除利益固化藩籬，這既是對內地過去四十餘年改革的經驗之談，也是香港接下來推動結構性改革的大方向。



《香港01》從創刊伊始就喊出「香港要改革」的倡議，在香港的「改革元年」，我們以內地改革和美國改革作為參考，同時選編國家啟動改革開放以來有關改革的代表性文章，為香港的改革添薪加火。此為系列文章第五篇，來源《人民日報》2013年01月07日。



今日中國，改革的話題，總能引起熱議。30多年的改革開放，使國家更加富強，人民更加富裕,這是「改革」二字總能點燃激情、催人奮進的重要原因。

與30多年前剛剛起步時相比，今天人們對改革的複雜性和艱鉅性有了更加深刻的認識。大到市場、政府與社會的關係，小到異地高考、醫保接續的方案，訴求不同、角度不同，所期待的改革路徑也難免不同。面對進一步深化改革新形勢，習近平語重心長告誡全黨：「在方向問題上，我們頭腦必須十分清醒。」

講方向，最根本的是我們的改革開放是社會主義制度自我完善和發展。從包產到戶到價格闖關，從依法治國到政務公開，各項改革都沿着中國特色社會主義道路不斷推進，我們才獲得了廣闊發展空間。這是中國改革開放的邏輯起點，也是今天深化改革必須堅持的正確方向。不管改什麼、怎麼改，都要明確中國特色社會主義是社會主義而不是其他什麼主義，科學社會主義基本原則不能丟，丟了就不是社會主義。

1992年，鄧小平南巡提出，堅持黨的基本路線一百年不動搖。（VCG）

恩格斯曾斷言，社會主義是「經常變化和改革的社會」。這樣的變化和改革，歸根到底，就是要使社會主義制度更適應中國國情、更符合人民期盼。我們總說，中國太大、太特殊、變化太快，春節回家能變成「世界上規模最大的短期人口遷徙」，淘寶網節日促銷1小時就能賣出20億元。適應中國國情、符合人民期盼，就需要將改革進行到底、讓道路與時俱進。否則，談不上完善制度，更談不上方向正確。

如何體現正確的方向？最重要的是，我們的改革必須最大限度解放和發展社會生產力，促進人的全面發展，實現共同富裕。什麼是社會主義？人民幸福才是社會主義。我們推動改革、完善制度，目的就是更好地實現最廣大人民的根本利益。

教育、醫療、住房、收入分配、社會保障……當前改革面臨的問題，大多與利益訴求有關。有人可能因為孩子戶口在「北上廣」而不贊成異地高考，也有人因為擔心污染而反對在小區外建垃圾焚燒廠，有不同的利益訴求，就有不同的意見表達，在具體改革上也有不同想法，這都很正常。關鍵在於，無論是哪個層次、哪個領域的改革，都需想一想：這些改革措施，是不是保障了大多數人的利益？是不是體現了公平正義的價值？是不是推動了社會進步？

健全留守兒童和婦女的關愛服務體系。（資料圖片）

同時，無論在任何時候，都要堅持一切從實際出發，堅持盡力而為，量力而行，兼顧好平衡好各方面關係，使所有人都能通過自己的努力獲得應有利益，這是對人民、對歷史負責的應有擔當。

今天的改革進入了攻堅期和深水區。這個時候，方向失衡就會不進而退，欲渡黃河冰塞川；方向持正才能激流勇進，直掛雲帆濟滄海。正如習近平強調的「消除貧困、改善民生、實現共同富裕」是社會主義的本質要求，成果由更多人共享、讓更多人受益，貧富差距不斷縮小，公平正義陽光普照，我們的改革就一定會充滿生機和活力，既體現市場經濟的效率，更實現社會主義的公平，讓中國改革開放的航船最大程度地承載民意、凝聚人心。

「人民對美好生活的嚮往，就是我們的奮鬥目標。」新一屆中央領導集體承繼改革開放大業，與鄧小平南方談話一樣，宣示着改革開放不動搖的決心。把人民利益放在最根本位置，不走老路、不走邪路，中國特色社會主義道路一定會越走越寬廣。