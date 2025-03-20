習近平兩會後首次地方考察　勉勵貴州向「新」

3月17日至18日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平先後到黔東南苗族侗族自治州、貴陽市等地考察調研。這是今年全國兩會後習近平的首次地方考察。中共十八大以來，習近平三赴貴州。從以下四個關鍵詞，或可更好讀懂習近平此行提出的殷殷期望。



兩會後，習近平的首次地方考察。（新華社）

——創新驅動

高質量發展離不開創新驅動和產業支撐。對推動中國經濟向「新」而行，習近平一直念茲在茲。

今年全國兩會期間，習近平專門強調，科技創新和產業創新，是發展新質生產力的基本路徑，要求經濟大省「在推動科技創新和產業創新融合上打頭陣」。

2021年在貴州考察時，習近平曾要求當地「在實施數字經濟戰略上搶新機」。此次考察調研，習近平進一步鼓勵貴州「下定決心、勇於探索」，堅持以實體經濟為根基，強化創新驅動，統籌新舊動能轉換，加快傳統產業轉型升級，積極發展戰略性新興產業，做強做優數字經濟、新能源等產業。

與經濟大省相比，當前中國西部地區創新能力相對不足，高技術產業較少。加強創新驅動，為「向新而行」除障礙、增動能，不僅有利於區域協調發展，更有助於提升中國在全球經濟中的競爭力。

由此觀之，當下中國正努力推動各地「握指成拳」，匯聚起蓬勃的「向新力」。

習近平今次專門強調，一個地方的發展活力同營商環境密切相關。（新華社）

——營商環境

營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，是推動高質量發展的有力支撐。習近平今次專門強調，一個地方的發展活力同營商環境密切相關。

習近平向來重視營商環境。在今年的民營企業座談會上，他專門要求「堅決破除依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭的各種障礙」。今年全國兩會，他再次強調，「一視同仁對待各種所有制企業，持續優化營商環境」。

近年來，中國整體營商環境不斷優化。據中國貿促會發布的報告，2024年近九成受訪企業對中國營商環境評價為「非常滿意」或「比較滿意」，較2023年提高2.1個百分點。2024年，中國新設外企近6萬家，表明隨着營商環境改善，中國對全球投資者吸引力上升。

針對優化營商環境，習近平在貴州進一步點題，強調要「兩手抓」。

要一手抓改革，打通制約高質量發展的堵點卡點；一手抓幹部教育管理，引導幹部增強大局意識、服務意識、誠信意識、廉潔意識。習近平還要求「堅決破除地方保護、市場分割、『內卷式』競爭」。

——陸海聯動

貴州作為西部內陸省份，不沿江、不沿海、不沿邊，對外開放條件相對不足。近年來，隨着西部大開發和長江經濟帶發展等重大國家戰略深入推進，貴州迎來了新的「空間坐標」，成為西部陸海新通道的重要連接點。

習近平特別指出，「開放也是重要的營商環境」，要求貴州用好西部陸海新通道建設機遇，積極對接粵港澳大灣區、成渝地區雙城經濟圈建設，主動融入陸海內外聯動、東西雙向互濟的全面開放格局。

無論是去年底中央經濟工作會議，還是今年政府工作報告，擴大開放都被置於重要位置。更高水平的對外開放，將促進深層次改革創新，營造穩定公平透明、可預期的環境。

全國兩會之後，習近平首次地方考察來到貴州，從強化創新驅動、優化營商環境、強調開放、注重因地制宜等一系列要求，外界可讀出中國推動高質量發展的思路和方向。（新華社）

——錯位發展

中國幅員遼闊、人口眾多，高質量發展的路徑不盡相同，沒有固定的範式和模板。中國鼓勵不同地區因地制宜、各展所長。

因地制宜，從實際出發謀劃事業和工作，是習近平始終強調的重要方法論。

去年，習近平在參加他所在的十四屆全國人大二次會議江蘇代表團審議時，就專門提出「因地制宜發展新質生產力」。在重慶、山東、甘肅、安徽、湖北、福建、海南等地考察時，他也多次提到這一點。在新時代推動西部大開發座談會上，他再次表示，因地制宜發展新興產業。

「注重分工協作，錯位發展、串珠成鏈」「要因地制宜發展現代山地特色高效農業」「培育具有持久市場競爭力的特色主導產業」「民族地區要保留自己的特色文化」「打造『多彩貴州』文旅新品牌」……此次在貴州，習近平亦要求當地從自身實際出發。這些論述為各地立足自身條件、打造地方特色提供了重要遵循。

全國兩會之後，習近平首次地方考察來到貴州，從強化創新驅動、優化營商環境、強調開放、注重因地制宜等一系列要求，外界可讀出中國推動高質量發展的思路和方向。

本文獲《中國新聞網》授權轉載。

