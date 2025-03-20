出口量年增358%　習近平大讚雲南咖啡：是代表着中國的

周三（3月19日）下午，中共總書記、國家主席習近平在雲南省麗江市先後考察了麗江現代花卉產業園、麗江古城，了解當地因地制宜發展特色農業、加強歷史文化遺產保護利用、鑄牢中華民族共同體意識等情況。

在麗江古城，當地居民和沿途遊客向習近平問好，並邀請他喝杯咖啡，習近平表示，「雲南咖啡是代表着中國的。」



習近平在麗江古城考察。（人民日報）

習近平在麗江古城考察。（人民日報）

習近平大讚雲南咖啡。（人民日報）

據新華社報道，雲南已經發展成為中國咖啡種植規模最大的省份，咖啡出口也在快速增長。據昆明海關統計，2024年雲南出口咖啡3.25萬噸，按年增長358%，主要出口至荷蘭、德國、美國、越南等29個國家和地區。

因氣候適宜、光照充足、降水充沛，雲南恰好就處於咖啡種植黃金帶，高海拔的山地環境、晝夜溫差大、紅土地富含有機質和微量元素，讓種出來的咖啡香味和醇厚度更好。

雲南的咖啡莊園。（央視新聞）

雲南的咖啡種植區。（央視新聞）

雲南咖啡採摘和加工工序十分講究。（央視新聞）

事實上，雲南種植咖啡已有130多年歷史，咖啡產量佔全國98%以上。

曾經，雲南咖啡以生豆出口為主，品種、種植水平、初加工都比較滯後，產業附加值低，在市場上沒有議價權，一度面臨「賣一斤咖啡豆的錢，買不起一杯咖啡」的困境。如今，經過良種更新換代、十分講究的採摘和加工工序，令雲南咖啡成為精品。