習近平在貴州考察調研　強調堅持以高質量發展統攬全局

《央視新聞》報道，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日在貴州考察時強調，貴州要認真落實黨中央關於西部大開發和長江經濟帶發展的戰略部署，堅持以高質量發展統攬全局，以進一步全面深化改革開放為動力，堅定信心、苦幹實幹，穩中求進、善作善成，在中國式現代化進程中展現貴州新風采。



習近平在貴州黔東南州考察調研。（新華社）

3月17日至18日，習近平在貴州省委書記徐麟和省長李炳軍陪同下，先後到黔東南苗族侗族自治州、貴陽市等地考察調研。

習近平在貴州黔東南州考察調研。（新華社）

17日下午，習近平來到黔東南州黎平縣肇興侗寨考察。寨門口，身着民族盛裝的村民唱起侗族大歌歡迎總書記。習近平饒有興致地聽取侗族大歌的藝術起源、曲調特點、演唱形式等方面介紹。隨後，沿着村寨路道察看侗寨風貌和旅遊商鋪，不時駐足與店主、遊客、村民互動交談。在侗族文化展示中心，他詳細了解侗族歷史、風俗和服飾、建築等特色文化保護傳承情況。在侗鄉特色產業基地，他觀看蠟染工藝流程，對蠟染合作社堅持顧客至上、質量第一的運營理念給予肯定。習近平指出，少數民族文化是中華文化不可或缺的組成部分，既要保護有形的村落、民居、特色建築風貌，傳承無形的非物質文化遺產，又要推動其創造性轉化、創新性發展，讓民族特色在利用中更加鮮亮，不斷煥發新的光彩。

習近平在貴州黔東南州考察調研。（新華社）

習近平在貴州黔東南州考察調研。（新華社）

在信團鼓樓，習近平同村幹部和村民代表圍坐一起親切交流。大家爭相向總書記講述近年來村寨發生的可喜變化。習近平表示，看到侗寨保護得這麼好，侗族群眾生活幸福，感到很欣慰。他指出，辦好老百姓的事，關鍵在於加強農村基層黨組織建設，發揮黨支部戰鬥堡壘作用和黨員先鋒模範作用，帶領群眾發展經濟、搞好鄉村治理。

從鼓樓起身，村民們紛紛簇擁過來，熱烈鼓掌，高聲向總書記問好。習近平高興地回應說，侗族人民樸實、勤勞、有文化、有智慧，希望大家在中國式現代化進程中把鄉村振興搞得更好，祝願大家的日子越過越紅火。離開侗寨時，侗族群眾深情地唱起《侗歌聲聲唱給黨》，表達對總書記的熱愛和依依不捨。習近平頻頻揮手，同鄉親們道別。

習近平在貴州黔東南州考察調研。（新華社）

18日上午，習近平聽取貴州省委和省政府工作匯報，對貴州各方面取得的成績給予肯定，對下一步工作提出要求。

習近平指出，高質量發展是中國式現代化的必然要求。貴州要下定決心、勇於探索，堅持以實體經濟為根基，強化創新驅動，統籌新舊動能轉換，加快傳統產業轉型升級，積極發展戰略性新興產業，做強做優數字經濟、新能源等產業。要保持定力和耐心，科學決策，精準施策，處理好速度和效益的關係，實現質的有效提升和量的合理增長。要保護好生態環境，努力把生態優勢轉化為發展優勢。

習近平在貴州黔東南州考察調研。（新華社）

習近平在貴州黔東南州考察調研。（新華社）

習近平強調，一個地方的發展活力同營商環境密切相關。貴州要積極融入全國統一大市場建設，堅決破除地方保護、市場分割、「內卷式」競爭，為全社會創業創新營造穩定公平透明、可預期的環境。優化營商環境要一手抓改革，打通制約高質量發展的堵點卡點；一手抓幹部教育管理，引導幹部增強大局意識、服務意識、誠信意識、廉潔意識。開放也是重要的營商環境。貴州要用好西部陸海新通道建設機遇，積極對接粵港澳大灣區、成渝地區雙城經濟圈建設，主動融入陸海內外聯動、東西雙向互濟的全面開放格局。

習近平在貴州黔東南州考察調研。（新華社）

習近平指出，貴州要從自身實際出發，紮實推進以縣城為重要載體的城鎮化建設，推動興業、強縣、富民一體發展。要立足縣域產業基礎，注重分工協作，錯位發展、串珠成鏈。要因地制宜發展現代山地特色高效農業，培育具有持久市場競爭力的特色主導產業。要完善利益聯結機制，在產業發展中促進群眾增收致富。對農村低收入人口要建立統一監測、分類幫扶機制，把民生底線兜牢。

習近平強調，貴州歷史底蘊深厚，紅色文化豐富，民族文化多姿多彩，要利用這一優勢，增強文化自信、化風育人，助推經濟社會發展。對民族特色村寨、傳統村落和歷史文化名村名鎮，對革命戰爭時期留下的紅色舊址，要加強系統性保護。要堅持移風易俗，積極培育文明新風。要深化文旅體融合，豐富旅遊業態，打造「多彩貴州」文旅新品牌。

習近平在貴州黔東南州考察調研。（新華社）

習近平在貴州黔東南州考察調研。（新華社）

習近平指出，推動高質量發展，必須毫不動搖堅持黨的領導、加強黨的建設。黨中央決定在全黨開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育，這是今年黨建工作的重點任務。各級黨組織要精心組織實施，推動黨員、幹部增強定力、養成習慣，以優良作風凝心聚力、幹事創業。要堅持黨性黨風黨紀一起抓、正風肅紀反腐相貫通，在剷除腐敗滋生的土壤和條件上常抓不懈。要弘揚長征精神和遵義會議精神，以昂揚鬥志走好新時代的長征路。

中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇陪同考察。

何立峰及中央和國家機關有關部門負責同志陪同考察。