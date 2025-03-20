習近平在雲南麗江市考察調研：文旅產業要走持續、健康的發展之路

《新華社》報道，19日下午，習近平總書記在雲南省麗江市先後考察了麗江現代花卉產業園、麗江古城，了解當地因地制宜發展特色農業、加強歷史文化遺產保護利用、鑄牢中華民族共同體意識等情況。



習近平在雲南麗江市考察調研。（新華社）

習近平總書記19日下午來到雲南麗江現代花卉產業園，同現場村民和技術人員親切交流，向他們詢問花卉品種、市場銷路、收入等情況。當地村民告訴總書記，在這裡工作，現在一個月收入4000多元，旺季可達7000多元，「種花這個工作幹得特別開心」。習近平總書記高興地說，你們這個事業搞得很興旺，符合現代農業發展方向。祝你們的生活像花兒一樣美！

習近平在雲南麗江市考察調研。（新華社）

習近平在雲南麗江市考察調研。（新華社）

習近平在雲南麗江市考察調研。（新華社）

習近平考察麗江古城：文旅產業要走一條持續、健康的發展之路

習近平總書記19日下午來到雲南麗江古城，沿着石板路邊走邊看。當地居民和沿途遊客十分熱情地向總書記問好，習近平不時停下腳步同大家親切交流。習近平說，這裡的文化、風光、民俗都非常吸引人，文旅融合促進了經濟發展。文旅產業要走一條持續、健康的發展之路。希望你們的生活幸福安康，就像納西族的大姓「和」姓一樣，和和美美。

習近平在雲南麗江市考察調研。（新華社）

習近平在雲南麗江市考察調研。（新華社）

習近平在雲南麗江市考察調研。（新華社）

習近平在雲南麗江市考察調研。（新華社）

習近平在雲南麗江市考察調研。（新華社）

習近平在雲南麗江市考察調研。（新華社）

習近平在雲南麗江市考察調研。（新華社）

習近平在雲南麗江市考察調研。（新華社）