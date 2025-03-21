偷稅被罰和全平台賬號被停更：司馬南現象的土壤才最值得反思

3月21日，北京市稅務部門公布內地知名網絡大V司馬南偷稅案件處理情況：對司馬南及其實控企業追繳稅費款，加收滯納金、罰款共計926.94萬元人民幣。與此同時，從去年11月初起，司馬南在微博、抖音、頭條等平台賬號已停止更新。

許多人拍手稱快，認為司馬南正在為他長期以來將愛國當作流量生意的行為付出代價。在他們看來，司馬南的言論帶有較強的民粹色彩，充斥過多反美情緒，他的許多說法看似有內在邏輯，卻動輒上綱上線，經不起推敲，會造成不必要的誤解，甚至引發社會撕裂。比如，2021年司馬南密集討伐中國知名企業聯想的言論一度在輿論場引發較大爭議，讓許多人擔憂民營企業和民營企業家的處境和命運。

2023年7月出台的《中共中央 國務院關於促進民營經濟發展壯大的意見》提出「堅決抵制、及時批駁澄清質疑社會主義基本經濟制度、否定和弱化民營經濟的錯誤言論與做法，及時回應關切、打消顧慮」，「營造鼓勵創新、寬容失敗的輿論環境和時代氛圍，對民營經濟人士合法經營中出現的失誤失敗給予理解、寬容、幫助」。當時有不少人認為一個觀察民企政策風向的指標是能否約束司馬南的言論。

2018年12月27日，上海，聯想官方授權4S店。（資料圖片）

正因這樣，如今司馬南偷稅被罰、全平台賬號被停更獲得許多人支持。不少人甚至將此視為國家整治愛國流量生意和民粹主義的信號。但以某個人的言論是否被約束來觀察國家政策風向的說法過於離譜，既嚴重高估一個網絡大V的影響，又嚴重低估國家政策的穩定性和內在邏輯。

改革開放以來，民營經濟快速崛起，為中國「貢獻了50%以上的稅收，60%以上的國內生產總值，70%以上的技術創新成果，80%以上的城鎮勞動就業，90%以上的企業數量」，支持民營經濟健康發展是關乎國家發展大局和現代化事業的根本政策，怎麼可能被一個網絡大V影響？

進一步來說，如果站在那些支持民營經濟健康發展的人所同樣支持的言論自由視角來看，司馬南的言論只要不違反法律規定，便不應被禁止。因為合乎法律規定範圍的言論自由是所有公民共同具有的正當權利。若是這樣，那為何許多人（其中不乏支持言論自由的人）樂於看到司馬南被禁言？這是因為他們相信自己的言論是對的，是有利於國家健康發展，而斷言司馬南的言論是錯誤的，會干擾國家健康發展。然而暫且不論怎麼界定言論對錯，都應明白的是言論對錯與是否有法律規定範圍內的言論自由是兩回事，不能簡單因為認定一個人的言論有錯而予以禁止。

2014年12月4日，西安市民在憲法日宣傳活動現場觀看依法治國宣傳展板。（新華社）

既然這樣，如果保持邏輯一致性的話，對於一個理當日漸走向開放和多元的社會來說，真正要害的問題不在於司馬南的言論，而在於為何會有許多人把司馬南的言論與國家政策的走向簡單混同，在於為何司馬南能在網路上吸引那麼多關注者。司馬南現象的產生是因為內地社會存在民粹主義潮流和反美民族主義潮流的合流跡象。可即便這樣，某個網絡大V的影響與國家政策的走向是不宜混淆的兩回事。

許多人之所以產生誤解，既是因為他們對改革開放以來國家的方向性變化和政策制定邏輯缺乏了解，又是因為他們對法治實踐、政策穩定性缺乏信心，故容易基於歷史記憶而把對現實中的民粹主義潮流、反美民族主義潮流的憂慮投射到他們對國家大政方針的認知中。所以，問題的關鍵不在於內地社會眾多網絡大V中的某一個，而在於直面和節制民粹主義潮流、反美民族主義潮流，在於通過持續推進全面依法治國和現代化建設，為更多的人構建市場化、法治化、可預期的社會環境。