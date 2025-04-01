「表面熱鬧實質混亂」　中國到底要怎樣的人工智能？

過去一年多時間，人工智能在中國乃至世界範圍內都呈現出近乎「瘋狂」的態勢，從科技界到學術界，從高層到普羅大眾，仿若都在談論人工智能，談論大語言模型。尤其是DeepSeek在春節前橫空出世後，不僅提振了人們對中國經濟的預期和信心，也讓中國從官方到民間的熱情很快被調動起來，參與到一場席捲而來的AI浪潮中。

3月29日，在2025中關村論壇通用人工智能論壇上，北京通用人工智能學院院長、北京大學人工智能研究院、智能學院院長朱松純則給火熱的AI浪潮潑了涼水。朱松純說，目前行業對AI的討論幾乎被大模型能力所佔據，而基礎學科、原始創新和智能本質的研究卻被邊緣化，甚至遭到部分輿論的否定。更有甚者，形成了某種「技術投機」的氛圍，彷彿只有少數企業能代表中國 AI 的水平，而長期支撐 AI 發展的基礎學術群體、理論工作者、認知科學研究者則被忽視。這種認知偏差，正在讓我們離真正的AI創新越來越遠。

北京通用人工智能學院院長、北京大學人工智能研究院、智能學院院長朱松純。（資料圖片）

也因為這樣，朱松純將國內AI領域現狀總結為「表面熱鬧，實質混亂」。具體來說，中國這幾年成立了大量的「人工智能學院」，但諷刺的是，很多AI學院的院長甚至都不是搞人工智能的。再比如一些大模型公司自詡「六小龍」，但很多根本無法盈利，估值虛高，風險巨大。當下，政府機構、公眾、甚至媒體，對人工智能的理解嚴重不足，跟着西方敘事亦步亦趨，最後只能得出「我們被卡了脖子」的結論，而實際問題是，我們的認知水平不足以指導正確的創新與戰略。

什麼才是人工智能的創新？朱松純總結了AI創新的五個層次：最底層是哲學層面，探討「智能」的本質，智能的本質是「主觀的」，每個人的決策都是基於自己對世界的認知與價值體系；第二層是理論層面，建立認知的數學框架，如邏輯學、統計建模、概率計算；第三層是模型層面，根據框架構建具體模型，如判別模型、生成模型、大模型等；第四層是算法層面，在具體模型下，開發優化算法，提高計算、推理、訓練的效率；第五層是工程與部署，把模型落地到硬件、平台，優化存儲、計算，形成可用的產品和系統。朱松純說，目前很多所謂的創新，僅僅停留在第四層或第五層，也即算法和部署層面，連理論框架都不具備，卻在吹噓「顛覆」，而我們現在真正缺的是對智能本質、認知建模的原創性突破。

「我們如果想在中美競爭中取得突破，關鍵要在第四層和更高的哲學與理論上創新。如果只是重複美國的老路——算力、算法、部署，我們永遠都是追隨者。」而要做到更高層次的創新，朱松純認為未來AI的前沿在文科，因為未來最難解決的問題，恰恰在於文科所關心的社會複雜系統，比如人口、政策、文明演化、價值體系。這些問題長期無法建模，無法實驗，大規模仿真（模擬）實驗和智能體（Agent）建模的能力有可能讓文科第一次變成一門可實驗的科學。AI的真正前沿，是通過模擬與建模，讓文明、社會、經濟與政策等可以進入可驗證的科學範疇，而非止步於圖像、語音和對話的優化。

2025年2月19日，中國重慶，圖為智慧型手機的白色屏幕上顯示OpenAI標誌。（Reuters）2025年3約6日，圖為內地初創企業Monica.im開發的Manus 人工智能代理標誌。（X@ManusAI_HQ）

與朱松純類似，中國學界越來越多人開始思考一個源頭性問題：中國到底要怎樣的人工智能？如果AI創新的最底層是哲學，緊隨其後是理論，且這兩個維度的創新才是最本質的，那顯然不是簡單的跟隨與模仿就可以掛一漏萬，同時這也意味着，對「智能」本質的探討必然會與文化和價值體系密切關聯。

北京郵電大學智能科學技術中心教授、中國人工智能學會原理事長鍾義信在一次公開活動中就表示，中華文明的範式恰好與人工智能所需的科學方法論高度契合，而西方的研究方式與這個特性有很大的距離，因此必須充分認識併發揮中華民族這種範式的優越性。這並非出於狹隘的民族主義情感，一些比較開明的西方學者也已經注意到科學中心東移的動向。

具體來說，西方科學傳統對形式的偏重導致人工智能發展路徑的侷限，為了「嚴謹」，幾百年來西方的科學研究傳統把人類的精神、意識等思維過程排除在外，導致訊息的內涵被拋棄。此外，對複雜的物質系統，西方還有「分而治之」的思維習慣，將研究對象拆分為較小的部分，認為理解完每一部分後再拼合起來就能理解原來的系統。人工智能也被分割成感知智能、認知智能、具身智能等不同的類型，並分化出結構主義、功能主義、行為主義這三大流派。與之相對，東方的思維講究整體論，也不允許唯形式化。而現在人工智能三大流派不含內容與價值，偏重形式，鍾義信認為，只有形式、內容、價值三位一體才算是一個完整的內涵。

DeepSeek總部匯金國際大廈（搜狐圖片）

「人工智能的研究不應當遵循結構主義、功能主義、行為主義的路徑，雖然這三個路徑可以取得局部的成果，但不可能得到全局性的成果。」鍾義信說，儘管Deepseek表現優越，其底層邏輯還是建立在原有框架上，缺乏真正的創新，有產生「幻覺」的危險。在這種路徑之外還有其他更合理的可能性。

從這個層面來看，對AI的思考不應停留在技術層面，以及人類是否會被替代這種表面，而是需要更深層的理論乃至哲學追問。一直堅持「以人為本的人工智能」的著名AI科學家、斯坦福大學教授李飛飛曾說，「AI絕不只是單純技術的產物，而是有着更深層、更重要的源頭：我們該去詢問，在創造事物的時候，是什麼激勵着我們的思想與心靈。」這個問題的答案將會塑造人類的未來，這也理應成為倡議「人類命運共同體」的中國需要的人工智能。