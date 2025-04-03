美國關稅｜台積電赴美投資也沒救：台美關係「以卵擊石」

美國總統特朗普4月2日公布破天荒對等關稅政策，台灣雖是美國的第六大貿易逆差經濟體，然台灣的對美關稅稅率並不高，卻竟然被課徵了32%的超高進口關稅，猶如一記響棍，打醒了台灣內部長期沉醉於「美台友好」幻象的政界與輿論。這不只是關稅問題，更是一場對民進黨政府長期對美一廂情願政策的當頭棒喝。



多年來，從蔡英文政府到賴清德接棒，民進黨對美台關係有一套自我感動的敘事：從軍售協議到台積電赴美設廠，從對美天然氣採購到加入印太戰略，民進黨政府凡事緊跟美國步伐，代價高昂，始終期待能換得「準盟友」地位。爾今，特朗普在記者會中高調宣布對台課徵32%的關稅，無情拆解了這場長達近九年的政治浪漫。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

過去，民進黨政府反覆強調「台美關係堅若磐石」，如今特朗普冷酷的關稅清單告訴台灣人，這塊「磐石」其實是「卵石」，脆弱、易碎，無法承受強權國家的現實算盤。連台積電赴美投資都無法換來一絲關稅豁免，更別說那些文青式的外交詞藻。

台灣或許會問：台灣到底做錯了什麼，才會被特朗普這麼對待？答案其實不在於「做錯」，而是「以為自己重要」。台灣在對美順差中名列前茅，按特朗普那套「以逆差定關稅」的算法，台灣就像一尊走在紅毯上卻沒有穿鞋、絲毫沒有遮掩防護的瓷娃娃，無論多麼自信地微笑、走上積極的「崇美」台步，一旦碰上地緣政治顛簸、遭遇逆鱗美國利益的大錘還是會碎，且是一地的粉身碎骨。

回顧特朗普第一任期奉行的「經貿民族主義」，他便從來沒有把台灣當作真正的「朋友」。他眼中沒有友誼，只有數字。蔡英文在任時曾以「世界的台灣」自勉，卻似乎忘了，對特朗普來說，世界只有「對美輸出是否佔便宜」這一條標準。

最諷刺的是，就在特朗普宣布對等關稅前一晚，台灣行政院長卓榮泰才在臉書呼籲台灣民眾「安心入睡」，彷彿一切盡在掌握。結果一覺醒來，32%的重稅鋪天蓋地而來。台灣行政院3日一早臨時召開應變會議，急忙列出「三大不合理」，但這些反駁聽在華府耳中，不過是雞蛋碎後的呢喃。

總的來看，台灣向美國讓渡的又何止是關稅籌碼？細數從台積電赴美設廠、台灣中油加碼對美天然氣進口、對美軍購不斷擴大，再到全面配合美國對中國大陸的科技戰，民進黨政府幾乎已將「親美」昇華為一種信仰，彷彿只要緊抱華盛頓大腿，就能免於世界的風暴。如今，這種信仰在特朗普冷血的關稅表格中，被毫不留情地打回現實。

值得注意的是，這32%的稅不只針對台灣，也波及台商重鎮如越南與泰國，分別被課徵46%與37%的對等關稅。特朗普這回對「洗產地」問題毫不手軟，連台灣轉單出去的那條後路也一併封殺。所謂「供應鏈外移」，在全球性關稅新時代下，恐怕也是南柯一夢。

有美國財經媒體預估，台灣對美出口將因此重挫63%，GDP可能下滑3.8%。這不僅是數字，更是一場制度性風險的總體體現：台灣的出口佔GDP比重高達六成，其中四分之一輸往美國。美國市場一縮，等於掐住了台灣經濟的咽喉。

然而，特朗普卻能如此無情地揮刀，根本在於一個殘酷的地緣政治現實——台灣才不是美國的盟友，只是美國策略下的一顆棋子，或者說，一隻能提供技術、壓低價格的代工母雞。這隻雞即使為美國產下金雞蛋，也可能在華府政策一變時，被當成主菜送上關稅桌。

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回望台灣內部，眼見特朗普關稅大刀揮落，台灣民眾黨與國民黨政客自然接連砲轟民進黨政府「錯估情勢」，甚至形容現政府為「睡覺政府」。這類的批評固然帶有政治操作色彩，但民進黨政府顯然也欠台灣社會一個答案：當初信誓旦旦投入「印太戰略」懷抱時，有沒有想到這一刻會來？當年大聲說「美國是台灣最堅實後盾」時，有沒有計算過，美國會不會搖身一遍，突然改口把台灣當成「最大出口威脅」？

特朗普回鍋白宮不過一季的時間，即以關稅重拳向全世界耀武揚威，這不僅是即將而來的全球經貿戰前哨，更像是對台灣未來四年外交思維的一次公開測驗。遺憾的是，賴清德政府在美台關係的第一題就交了白卷。

是以，若說「台美關係，堅若磐石」是民進黨外交論述最鮮明的口號，那麼此刻現實帶給台灣的圖像，無疑是「對美關係，以卵擊石」。曾經所謂喊得震天價響的「磐石」，不過是一張印上「民主」兩個字，浮水的意識形態幻燈片——隱隱約約可見，卻根本不是本文。終於這一次，台灣總算親身感受到的地緣政治現實——並非敵人可怕，而是「自以為是朋友」更可怕。