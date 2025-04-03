美國關稅｜特朗普狠徵台灣32%關稅　台行政院長：將嚴正交涉

美國總統特朗普（Donald Trump，川普）於本港時間3日凌晨宣佈對全球多國的關稅措施，美國將對所有進口商品徵收10%最低基準關稅，並對多個國家或地區徵收對等關稅，包括對中國徵收34％關稅，對台灣徵收32%關稅，對日本及越南分別徵收24%及46%關稅。落錘力度超乎預期，引發股巿震盪。



如今台灣行政院則認為強烈不合理，並表示高度遺憾，後續將與美國嚴正交涉。另外早前台灣行政院長卓榮泰曾在Facebook發文稱「要告訴國人，#政府有準備、#風險可控管、#產業有支持」，要讓產業放心、國人安心」，如今Facebook留言被台灣網民灌爆批評台灣政府未掌握與美國聯繫管道。



台灣行政院發言人李慧芝表示，這項稅率的提出，並未實際反映台美經貿實際狀況，對台灣並不公平，並有三大不合理之處：

一、李慧芝指出，這次美國對等關稅的計算方式、科學依據及國際貿易理論基礎不明，無法反映台美貿易結構高度互補性以及實質貿易關係，這是第一項不合理。

二、李慧芝續指，近年台灣對美國出口及貿易順差大幅增加，主要是反映近年美國客戶對半導體及關聯產品，尤其是AI產品激增之需求，以及川普總統第一任任期對中國加徵關稅及科技管制等國安政策，台商供應鏈轉移回流台灣，美國對台灣資通訊產品需求增加，此反映台灣對美國經濟及國安的巨大貢獻，卻反被課徵高額關稅，此為第二項不合理。

三、李慧芝也指出，美國指出低價違規轉運「洗產地」也是計算稅率原因，美國長期關切中國低價違規轉運，這次與中國貿易密切國家，尤其有違規轉運問題的國家取得的稅率也更高，例如越南46%、柬埔寨49%、泰國36%，但台灣已有相關措施，積極查緝違規轉運，財政部以三道防線防堵，包括事前預防、事中嚴查、事後嚴罰，此為第三項不合理。

李慧芝表示，行政院卓院長稍早已指示經貿談判辦公室立即盤點此高額關稅不合理及對台灣不公平之處，向美國貿易代表提出嚴正交涉，要求說明，並持續與美方溝通，「確保我國國家與產業利益。」