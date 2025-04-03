美國關稅｜台灣中經院長批評：算法簡單又粗暴

美國總統特朗普（Donald Trump，川普）於本港時間4月3日凌晨宣佈對全球多國的關稅措施，美國將對所有進口商品徵收10%最低基準關稅，並對多個國家或地區徵收「對等關稅」，包括對台灣徵收32%關稅，落錘力度超乎預期，引發股巿震盪。在台灣，中經院院長連賢明表示，原本預期美國會用單一關稅，但結果顯示台灣「對等關稅」障礙計算方式，為「2024年台灣對美逆差」除以2024年美國自台灣進口金額 ，最後美對台課徵約一半的關稅，算法簡單又粗暴。



連賢明在Facebook發文表示，原本中經院按照財政部長說的數個因素評估，發現「對等關稅」計算非常複雜，應該不是件小工程，故假設要趕4月2日，應該是會用單一關稅而不是各國特定關稅，「結果我們錯，他們有獨到的對等稅率計算方式」。

連賢明解釋，台灣「對等關稅」障礙計算方式，為2024年台灣對美逆差除以2024年美國自台灣進口金額，也就是739/1162 = 64%，「川大爺說我很仁慈，所以台灣的對等關稅就收32%，簡單又粗暴」。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

連賢明指出，2024年台灣對美逆差從478億美元增加到739億美元，假設是用2023的數據來計算的話，台灣「對等關稅」障礙為2023年台灣對美逆差除以2023年美國自台灣進口金額，即478/877 = 58%，稅率就會掉到29%。

經濟部國際貿易署統計指出，2024年台灣對外貿易總額8693.9億美元，其中台美雙邊貿易額1578.1億美元，按年增長34.8%，台美雙邊貿易佔比約18%。美國對台貨品貿易逆差為739.2億美元，年增54.6%，台灣為美國第六大逆差來源。

特朗普宣佈對全球多國的關稅措施，美國將對所有進口商品徵收10%最低基準關稅，並對多個國家或地區徵收「對等關稅」，包括對中國大陸徵收34％關稅，對台灣徵收32%關稅，對日本及越南分別徵收24%及46%關稅。台灣行政院則認為強烈不合理，並表示高度遺憾，後續將與美國嚴正交涉。