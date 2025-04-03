美國關稅｜對台徵32%　學者：台灣不能太天真，現階段沒能力反擊

美國總統特朗普（Donald Trump，川普）於本港時間3日凌晨宣佈對全球多國的關稅措施，美國將對所有進口商品徵收10%最低基準關稅，並對多個國家或地區徵收對等關稅，包括對中國徵收34％關稅，對台灣徵收32%關稅，對日本及越南分別徵收24%及46%關稅。落錘力度超乎預期，引發股巿震盪。



台媒《聯合報》報道，台灣前立法委員、現任華府智庫哈德遜研究所資深研究員許毓仁提到，台灣政府可能太輕忽特朗普政府以關稅作為手段的決心。



他提醒台灣不能太天真，過去台美之間談的貿易協定，包括台美21世紀貿易倡議等，都可能一概不算，須用更務實的態度看待未來4年。



台灣前立法委員、現任華府智庫哈德遜研究所資深研究員許毓仁。（翻攝中時電子報）

特朗普2日於白宮宣布對等關稅政策，針對18個經濟體課徵一半的對等關稅，其中也包括台灣，並對其他國家課徵至少10%的關稅；台灣將面臨32％的對等關稅。

對此，台灣駐美代表處表示，正密切關注中，並持續了解各項細節，台灣政府將在適當時間統一對外說明。

許毓仁也指出，現階段而言，台灣沒有能力反擊，必須認真評估如何應對特朗普政府未來4年以關稅作為平衡貿易的做法，尤其是對於受創產業要研擬配套措施。

許毓仁分析，台灣半導體在台積電宣布擴大對美投資後，看來有望得到關稅豁免，但半導體產業相關的零組件，以及供應廠商恐怕面臨衝擊。

台學者：美方下一階段可能關注台灣國防預算

許毓仁認為，對等關稅宣布後，美方下一個階段可能將注意力放到台灣的國防預算，台灣必須提出完整的方案，否則有可能面臨制裁。