關稅戰｜不惜與美國「刺刀見紅」甚至脫鉤斷鏈　中國為何加碼反擊

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2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布「對等關稅」措施。（Reuters）

在美國特朗普政府宣佈對世界徵收「對等關稅」不到兩天，中國就宣佈了反擊措施：對美國進口的所有產品對等加徵34%關稅，新增11家美國企業上不可靠實體清單，把16家美國企業列入出口管制清單，對七類中重稀土出口實施管制，對六家美國農產品類企業暫停輸華資質，對美國出口中國的CT球管進行調查等。

與以前應對美國加徵關稅的反應相比，中國這次反擊的時間和力度，堪稱2018年中美貿易戰以來最快最強。中國顯然早有準備，不惜在經貿領域與美國「刺刀見紅」，甚至脫鉤斷鏈，也不願再讓美國予取予求。

實際上，中國的強硬回擊有跡可循。特朗普二次入主白宮前，就已宣稱要將對華加徵60%關稅。特朗普今年1月上任後，已對大部分中國進口產品加徵20%關稅。中國則對美國進口能源、農機等加徵了關稅，嚴控鎵、鍺、銻、石墨、超硬材料對美出口等。

同時，中國已預判到特朗普政府不會就此罷手。3月初，中國外交部和駐美大使館先後表示，如果美國想打仗，無論是關稅戰、貿易戰還是任何其他類型的戰爭，中國都願意戰鬥到底。

特朗普政府當然不會過於在意中國的表態。他們認為，2018年後美國發起的對華貿易戰、科技戰，並未達到預期效果，美國對全球的巨額貿易逆差狀況也沒有好轉。美國不僅要繼續對中國大幅加徵關稅，還要阻止世界大部分國家繼續在貿易上佔美國的便宜，才能實現收支平衡，促使製造業回歸美國，「讓美國再次偉大」。

於是，特朗普在美東時間4月2日發起了「解放日」關稅，加稅對象囊括了世界上絕大多數國家。其中，中國被加徵34%，加上特朗普上台前後對華加徵的關稅，中國對美出口產品關稅將高達67%。

2024年，中國對美國出口5246.56億美元，同比上升4.9%；自美國進口1636.24億美元，同比下降0.1%。2024年中國對美貿易順差3610.32億美元，佔中國國內生產總值（GDP）的2%。

顯然，中國對美出口無論是絕對規模，還是貿易順差佔中國GDP的比率，都比較顯著。如果未來一段時間中美兩國不能通過談判降低美國對華加徵的關稅，這一關稅將給中國今年出口和GDP帶來不小的衝擊。華創證券發文稱，特朗普對華關稅對中國整體出口衝擊可能達到-7%至-11%；對中國實際GDP衝擊可能在-0.25%至-0.9%區間。同時，關稅也可能擾亂中國經濟復蘇的節奏，打擊近期有所恢復的市場信心。

美國當然也要承受很大損失，美國股市近期的暴跌說明特朗普關稅已重挫全球市場信心。加上美國對全球加稅還將引發不少貿易糾紛，關稅對美國以及世界經濟的負面影響還將放大。

從特朗普一向自稱擅長交易的特質看，他這次對中國和世界大加關稅明顯有「漫天要價」的意思，下一步就是等著各國與他「坐地還錢」。但中國這次帶頭加碼反擊特朗普關稅，展示的是全然不懼的姿態，似乎沒打算按照特朗普的節奏去和美國討價還價。

這首先是因為中國認為自己已退無可退。特朗普2018年發起對華貿易戰後，中國曾希望通過談判與妥協維護中美之間的正常關係。但美國認為中國長期利用美國主導的國際經濟政治秩序逐步崛起，成為美國最具威脅的戰略競爭對手，必須阻遏中國的不斷壯大，不願再和中國保持正常關係。特朗普第一任期結束後，民主黨拜登政府延續了對中國的打壓政策，中美關係並無改善跡象。特朗普今年初上台後，雖然不像拜登政府那樣聯合盟友遏止中國，但把中國視為戰略對手的態度毫無改變，如今更一下子加徵34%的關稅。中國自然不願再委曲求全。

而且，經過過去幾年與美國的全方位博弈，中國政治和社會穩定並沒有受到大的影響。中國經濟增速雖然有所放緩，但並未受到根本衝擊，經濟結構調整還取得明顯進展，經濟韌性進一步提高，科技實力也在不斷增強。統計顯示，2018年中美貿易戰爆發時，中國有35項關鍵技術被「卡脖子」，目前已攻克了21項，剩下的也正在攻克。去年年底以來，中國在六代戰機、人工智能以及半導體設備等科技領域的進展也令人印象深刻。

同時，過去幾年中國的產業鏈、供應鏈自主與市場替代能力也明顯提升。即使美國商品因高關稅退出中國市場，中國仍能通過國產或其他國家等替代渠道滿足基本需求。

另一方面，中國這次迅速強力反擊特朗普關稅，也是因為特朗普政府太過急功近利，把關稅大棒揮舞到全世界的頭上。對於中國的反擊，多數國家雖然並不公開支持，暗地裡恐怕也希望特朗普關稅遇到中國這樣的硬茬，讓特朗普的霸凌式關稅政策有所收斂。

當然，中國有底氣反擊特朗普關稅，並不等於中國會關閉與特朗普政府談判的大門。實際上，中國的強勢反擊反而有可能為中國在接下來的中美討價還價中增加籌碼。