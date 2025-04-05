特朗普關稅｜中國強硬反擊！對美商品反徵34%關稅　釋出三個訊號

美國總統特朗普（Donald Trump，特朗普）於本港時間3日凌晨宣佈對全球多國的關稅措施，美國將對所有進口商品徵收10%最低基準關稅，並對多個國家或地區徵收對等關稅，包括對中國徵收34％關稅，對台灣徵收32%關稅，對日本及越南分別徵收24%及46%關稅。落錘力度超乎預期，引發股巿震盪。



中國則以「七連發」組合拳反擊美國大加關稅，包括對原產美國的進口商品加徵34%關稅、對7類中重稀土實施出口管制等。《新華社》記者、原《環球日報》副總編輯劉洪創辦的內地著名時政評論微信公眾號「牛彈琴」則在4月5日發表一篇題為「中國強硬反擊，釋出了三個清晰訊號」，本文獲授權轉載。



2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在玫瑰園簽署行政命令。（Reuters）

中國人在過節，美國股市在暴跌。黑色星期四之後，是更狂暴的黑色星期五。道瓊斯股指4月4日又跌掉了2000多點，兩天下來，近4000點抹去了。

美國投資者欲哭無淚，這就是特朗普向全世界關稅宣戰的直接後果。兩天時間，5萬多億美元消失，納斯達克進入熊市。

不得不說，美國股市的暴跌，與中國強硬反擊有關。在美國股市週五開盤前，中國一連串反制措施公佈，其中最讓人矚目的，對所有美國進口商品加徵34%的關稅。

來而不往非禮也。完全我個人的觀點，不代表任何機構，這至少釋放了三個清晰的訊號。

2025年4月2日，美國華盛頓白宮玫瑰園，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）就「對等關稅」發表講話。（Reuters）

信號一，中國不怕。

其他國家可能怕，但中國不怕，怕就不是現在的中國了。當然，我知道，一定也會有人嘀咕，特朗普加稅，面向全世界，很多國家還只是口頭強烈抗議，中國你就不能再等等，沒必要當出頭椽子嘛。

有一定道理，但我們想一想，不管中國怎麼低調，怎麼克制，美國能放過中國嗎？根據白宮的說法，34%是新徵關稅，加上特朗普已加徵的20%關稅，中國商品赴美至少面臨54%的關稅。

這還怎麼玩？事實上，特朗普2.0，兩度對中國加稅，我總覺得，中國保持了足夠的克制和耐心，這次又是34%，是可忍孰不可忍。

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伸頭是一刀，縮頭也是一刀。那就堂堂正正，顯示我們自己的明確態度。

中國不惹事，但也不怕事。

「現在中國人民已經組織起來了，是惹不得的。如果惹翻了，是不好辦的」！

信號二，中國有辦法。

中國也不是蠻幹。

兵來將擋水來土掩，既然美國得寸進尺一再加稅，那我們就以牙還牙迎頭痛擊。所以，我們看到，中國當天12箭齊發，有加稅的，有出口管制的，有列入黑名單的，哦，還有對杜邦發起反壟斷調查的。

不錯，中國有中國的不足，但美國也有美國的軟肋。貿易戰的結果，肯定是兩敗俱傷。

但美國有些人就是不明白，就是認為自己能全贏。那對不起，就必須讓他們知道，殺敵800，但自損可能1000。

2024年4月6日，中國廣東省廣州市廣東珠島賓館內供美國財政部長耶倫與中國副總理何立峰會見的會場內，中美國旗已設置妥當。（Reuters）

更何況，我們必須看到，全世界也都在觀望，觀望中國，觀望加拿大，觀望歐洲都會怎麼做。是被美國各個擊破？還是團結起來反擊？

我們看到，被逼到牆角的加拿大，已宣布25%關稅反制。接下來是歐盟，歐盟肯定還想妥協，有些人肯定更希望禍水東引，但現在的局勢，歐盟最後也不得不硬著頭皮上。

這就是鬥爭的策略。

打得一拳開，免得百拳來。讓全世界也看一看，怎麼對自己更有利。

訊號三，美國必須改。

特朗普其實也很焦慮。我在昨天的文章中就說，從特朗普自認為掌控一切」的表態看，他其實很想談，所謂對等關稅，就是他的「談判藝術」，極限施壓，然後有所恩惠，希望由此賺得盆滿缽滿。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

他其實也怕，他怕事情拖下去，怕通膨漲上來，怕股市連續暴跌，怕各國集體報復，怕美國被徹底孤立……地主的家底再厚，也經不起這樣折騰啊！

所以，中國反制後，我們看到，他不得不第一時間迅速回應，宣稱「中國做錯了」「玩不起」，更不斷給美國人打雞血，「只有軟弱才會失敗」。

他也不斷敦促聯準會，現在是降息的「完美時間」。他又突然拿TikTok做文章，暗示可以跟中國做交易…特朗普也宣稱，「我們的政策永遠不會改變」。

我想到的一個成語，色厲內荏。他越是強調這一點，心裡就越清楚，美國玩不下去，最後不得不改變。

字節跳動。（視覺中國）

所謂的對等關稅，不可能讓美國再次偉大，卻可能讓美國經濟崩潰，讓美國消費者付出慘痛代價。

這中間，還有兩個細節，也不得不提。

細節一，越南的電話。

特朗普跟越南領導人打電話，按照特朗普的說法，如果能和美國達成協議，越方願意將關稅降至零。

這是特朗普向全世界貿易開戰後，公開的第一通電話。美國原擬向越南徵收關稅46%。零關稅，可能嗎？

2025年4月2日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）向185個國家宣布對等關稅，圖為美國向每個國家徵收的對等關稅稅率。（X@RapidResponse47）

別忘了，特朗普的關稅公式，不是對方真正的海關關稅，而是美國逆差/美國進口。那意味著如果真零關稅，越南對美出口更多而不是更少，特朗普更焦慮而不是更得意。

所以，特朗普欣喜若狂的這個電話，不知道特朗普接下來又怎麼消化。

細節二，中方反制的時間。

可能就是巧合，但更有可能的，老天爺也在幫忙。週五，中國清明節放假，A股不開盤；但歐美股市照樣交易，所以，中國反制消息一出來，歐美股市立刻都跌成了狗。

這個時機，必須為有關部門點個大大的讚！當然，我們的大A股，更要加油。根據特朗普曾說過的名言：「如果道瓊斯指數單日跌超1000點，那總統就應該裝進大砲，以極快速度射向太陽！沒有任何藉口。」

連續兩天，道瓊指數都跌破了1000點，黑色星期五更是暴跌超過2000點，總統要射向太陽嗎？

中美互相加徵關稅。（Reuters）

最後的最後，還必須要說幾句個人的感慨。這是一場偉大的博弈，是福不是禍，是禍躲不過，如果這就是中國發展過程中必然要面臨的劫，那我們就必須勇敢面對。

我們要淡定，要清醒，更要自信。畢竟，現在的中國，已經不是100年前的中國，不是40年前的中國，也不是4年前的中國，我們經歷了太多的風風雨雨，我們清楚知道還面臨很多挑戰和困難，但我們更相信我們站在歷史正確的一邊。

上下同心，開放包容，團結一切可以團結的力量，堅決做好自己的事情，中國又何懼之有？

4月2日，真的是美國「解放日」嗎？我看到，最新一期《經濟學人》的封面，嘲諷這根本不是「解放日」，而是美國的「崩潰日」！

《經濟學人》最新封面：特朗普「讓中國再次偉大」