特朗普關稅｜中國強硬反擊！對美商品反徵34%關稅 釋出三個訊號
美國總統特朗普（Donald Trump，特朗普）於本港時間3日凌晨宣佈對全球多國的關稅措施，美國將對所有進口商品徵收10%最低基準關稅，並對多個國家或地區徵收對等關稅，包括對中國徵收34％關稅，對台灣徵收32%關稅，對日本及越南分別徵收24%及46%關稅。落錘力度超乎預期，引發股巿震盪。
中國則以「七連發」組合拳反擊美國大加關稅，包括對原產美國的進口商品加徵34%關稅、對7類中重稀土實施出口管制等。《新華社》記者、原《環球日報》副總編輯劉洪創辦的內地著名時政評論微信公眾號「牛彈琴」則在4月5日發表一篇題為「中國強硬反擊，釋出了三個清晰訊號」，本文獲授權轉載。
中國人在過節，美國股市在暴跌。黑色星期四之後，是更狂暴的黑色星期五。道瓊斯股指4月4日又跌掉了2000多點，兩天下來，近4000點抹去了。
美國投資者欲哭無淚，這就是特朗普向全世界關稅宣戰的直接後果。兩天時間，5萬多億美元消失，納斯達克進入熊市。
不得不說，美國股市的暴跌，與中國強硬反擊有關。在美國股市週五開盤前，中國一連串反制措施公佈，其中最讓人矚目的，對所有美國進口商品加徵34%的關稅。
來而不往非禮也。完全我個人的觀點，不代表任何機構，這至少釋放了三個清晰的訊號。
信號一，中國不怕。
其他國家可能怕，但中國不怕，怕就不是現在的中國了。當然，我知道，一定也會有人嘀咕，特朗普加稅，面向全世界，很多國家還只是口頭強烈抗議，中國你就不能再等等，沒必要當出頭椽子嘛。
有一定道理，但我們想一想，不管中國怎麼低調，怎麼克制，美國能放過中國嗎？根據白宮的說法，34%是新徵關稅，加上特朗普已加徵的20%關稅，中國商品赴美至少面臨54%的關稅。
這還怎麼玩？事實上，特朗普2.0，兩度對中國加稅，我總覺得，中國保持了足夠的克制和耐心，這次又是34%，是可忍孰不可忍。
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伸頭是一刀，縮頭也是一刀。那就堂堂正正，顯示我們自己的明確態度。
中國不惹事，但也不怕事。
「現在中國人民已經組織起來了，是惹不得的。如果惹翻了，是不好辦的」！
信號二，中國有辦法。
中國也不是蠻幹。
兵來將擋水來土掩，既然美國得寸進尺一再加稅，那我們就以牙還牙迎頭痛擊。所以，我們看到，中國當天12箭齊發，有加稅的，有出口管制的，有列入黑名單的，哦，還有對杜邦發起反壟斷調查的。
不錯，中國有中國的不足，但美國也有美國的軟肋。貿易戰的結果，肯定是兩敗俱傷。
但美國有些人就是不明白，就是認為自己能全贏。那對不起，就必須讓他們知道，殺敵800，但自損可能1000。
更何況，我們必須看到，全世界也都在觀望，觀望中國，觀望加拿大，觀望歐洲都會怎麼做。是被美國各個擊破？還是團結起來反擊？
我們看到，被逼到牆角的加拿大，已宣布25%關稅反制。接下來是歐盟，歐盟肯定還想妥協，有些人肯定更希望禍水東引，但現在的局勢，歐盟最後也不得不硬著頭皮上。
這就是鬥爭的策略。
打得一拳開，免得百拳來。讓全世界也看一看，怎麼對自己更有利。
訊號三，美國必須改。
特朗普其實也很焦慮。我在昨天的文章中就說，從特朗普自認為掌控一切」的表態看，他其實很想談，所謂對等關稅，就是他的「談判藝術」，極限施壓，然後有所恩惠，希望由此賺得盆滿缽滿。
他其實也怕，他怕事情拖下去，怕通膨漲上來，怕股市連續暴跌，怕各國集體報復，怕美國被徹底孤立……地主的家底再厚，也經不起這樣折騰啊！
所以，中國反制後，我們看到，他不得不第一時間迅速回應，宣稱「中國做錯了」「玩不起」，更不斷給美國人打雞血，「只有軟弱才會失敗」。
他也不斷敦促聯準會，現在是降息的「完美時間」。他又突然拿TikTok做文章，暗示可以跟中國做交易…特朗普也宣稱，「我們的政策永遠不會改變」。
我想到的一個成語，色厲內荏。他越是強調這一點，心裡就越清楚，美國玩不下去，最後不得不改變。
所謂的對等關稅，不可能讓美國再次偉大，卻可能讓美國經濟崩潰，讓美國消費者付出慘痛代價。
這中間，還有兩個細節，也不得不提。
細節一，越南的電話。
特朗普跟越南領導人打電話，按照特朗普的說法，如果能和美國達成協議，越方願意將關稅降至零。
這是特朗普向全世界貿易開戰後，公開的第一通電話。美國原擬向越南徵收關稅46%。零關稅，可能嗎？
別忘了，特朗普的關稅公式，不是對方真正的海關關稅，而是美國逆差/美國進口。那意味著如果真零關稅，越南對美出口更多而不是更少，特朗普更焦慮而不是更得意。
所以，特朗普欣喜若狂的這個電話，不知道特朗普接下來又怎麼消化。
細節二，中方反制的時間。
可能就是巧合，但更有可能的，老天爺也在幫忙。週五，中國清明節放假，A股不開盤；但歐美股市照樣交易，所以，中國反制消息一出來，歐美股市立刻都跌成了狗。
這個時機，必須為有關部門點個大大的讚！當然，我們的大A股，更要加油。根據特朗普曾說過的名言：「如果道瓊斯指數單日跌超1000點，那總統就應該裝進大砲，以極快速度射向太陽！沒有任何藉口。」
連續兩天，道瓊指數都跌破了1000點，黑色星期五更是暴跌超過2000點，總統要射向太陽嗎？
最後的最後，還必須要說幾句個人的感慨。這是一場偉大的博弈，是福不是禍，是禍躲不過，如果這就是中國發展過程中必然要面臨的劫，那我們就必須勇敢面對。
我們要淡定，要清醒，更要自信。畢竟，現在的中國，已經不是100年前的中國，不是40年前的中國，也不是4年前的中國，我們經歷了太多的風風雨雨，我們清楚知道還面臨很多挑戰和困難，但我們更相信我們站在歷史正確的一邊。
上下同心，開放包容，團結一切可以團結的力量，堅決做好自己的事情，中國又何懼之有？
4月2日，真的是美國「解放日」嗎？我看到，最新一期《經濟學人》的封面，嘲諷這根本不是「解放日」，而是美國的「崩潰日」！