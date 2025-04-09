火未燃，心先戰：中美台的軍事心理角力戰

兩岸關係持續緊張，近期的兩場外交聲明幾乎同時針對台海局勢發出警訊——G7外長於4月6日罕見齊聲對北京「日益頻繁且破壞穩定」的軍事演習表示關切，並強調反對任何片面以武力或脅迫方式改變現狀。就在此前，美日韓三國外長亦於北約外長會議期間發表聯合聲明，點名解放軍針對台灣的軍演升高緊張，重申維護台海和平穩定是國際社會的共同利益。



這些聲明所反映的，並非單一軍事行動的回應，而是一種對長期壓力升高、形勢演變的不安累積。國際社會開始警覺，北京在台海周邊所進行的，不僅是例行軍事操作，更是一場綿延不斷、目的明確的心理攻勢。而這場攻勢的受害者，未必僅限於台灣，也可能波及美國的戰略判斷與國際秩序的穩定性。

3月13日，七國集團（G7）外長會議在加拿大魁北克省（Quebec）舉行（Pool via REUTERS）

事實上，現代戰爭的前線早已悄然轉移——不再只在灘頭與火線，而是在直播鏡頭、社交媒體與各國政壇之間展開的心防拉鋸戰。中美台三方的角力，所謂的軍演、航行穿越、政要訪問與各種制裁，表面看似例行，實則無一不是精心策劃的軍事心理操作。

同時，伴隨武統話題沸沸揚揚，儘管各方揣測武統時間表莫衷一是，但在第一擊打響前，能夠確定的是這場可能的戰爭將沒有明確前線，舉凡每一場演習、每一篇媒體社論、每一份白皮書、甚至每一段TikTok短片，都可能是砲彈、是導彈，或至少是導向台灣心防崩解的震撼彈。

北京「威而不打」

解放軍自2022年前美國眾議院議長佩洛西訪台以來，頻繁以「軍演」作為展示武力意志的工具。從去年5月和10月兩次的「聯合利劍」演習到今年4月連2日的「海峽雷霆」軍演，東部戰區將名稱取得越來越像戰爭代號，內容則越來越像真打前的彩排。不同於過往只在海峽中線附近刷存在感，如今的解放軍演直接包圍台灣、模擬封鎖、甚至還動用遠火對準特定設施（如台灣的天然氣站）進行實彈精準打擊。

4月1日至2日，解放軍東部戰區操行代號「海峽雷霆-2025A」的聯合軍演，陸軍某遠程火箭炮部隊出動PHL-191型箱式火箭炮。（中國軍號）

這種軍事安排絕非單純演習，而是一場鐘擺般的心理攻勢，要的是出現規律、逐漸深化，目的並非真打，而是要讓台灣社會在重複的軍演聲中產生「恐慌的適應」，進而喪失對抵抗的信心，而台灣各界彷彿練就一身輕功，蓋一句「解放軍演、軍機繞台邁向『新常態』」輕描淡寫，顯然避重就輕，搔不到問題的本質、危機的癢處。

反觀北京每每在軍演後強調「警示台獨」、「防止外部干涉」，貌似照本宣科，實際上既是對台灣施壓；也是對美國的又一次試探；對於國際，乃至內地民氣，又留有展示餘地，一再添足自己的「武氣」。這種多重語境的運用，即是一種心理操作，將戰爭的敘事權牢牢握在自己手中。

美國軍力指數報告指出，中國大陸武統台灣能力升高。（資料圖）

華府的「海王本色」

至於遠在太平洋一端的美國，在此局中依舊採取既熟悉又曖昧的戰略模糊戰術。儘管台灣內部疑美派多攻訐美方無異於渣男行徑，但老實說，華府的這種模糊性再理性不過，可謂精準計算下的模糊：對北京說「一中原則未變」，對台灣說「會支持自我防衛」，對國內說「不會輕易涉入戰爭」，「海王」本色展露無遺。

正是這種透過模糊創造出的空間，成為了美國能夠對台持續玩爛心理戰的重要支柱。每一次對台軍售、每一次國會代表團訪台、每一次美艦穿越台海自由航行，都讓開放公評，接受台方對美國支持的禮讚，但背地裡，華府要的始終是精心控制升級幅度，讓北京無法預判「踩線」後的反應，也讓台灣始終處於「可能獲得協防」與「被放生」之間的模糊帶。

美軍近年來不斷在台海周邊向北京發出強烈信號。（美國海軍官網）

這種心理操作，雖很長一段時間以來維持了台海現狀，卻也令台灣陷入一種「戰略焦慮」。前車之鑑自然還是烏克蘭，烏克蘭總統澤連斯基在俄烏戰爭初期頻繁呼喚北約與美國支援，但遲遲等不到戰機與兵力協助。台灣人不禁要問：若戰爭爆發，華盛頓的模糊到底是沉默還是動員？「今日烏克蘭，明日台灣」自此應運而生，但這句標語本身就是對台灣國防意志的一種潛在侵蝕。

台灣的心理攻防

在北京不斷演練「封台斬首」，華盛頓持續釋出「象徵撐台」的信號之際，台灣的回應卻呈現出一種奇特的自我撕裂。

當解放軍對台軍事施壓成「新常態」之際，台灣軍方高層每每堅稱「全程掌握」、「不構成威脅」，但每一次軍演後的台灣民調都顯示台灣社會的焦慮升高。特別是年輕世代，在長期和平與美國保護幻象下長大，當面對真實戰爭威脅時，出現高度逃避心態。根據一項非正式網絡民調顯示，近半台灣年輕人若開戰傾向「投降」而非「保衛家園」。這不僅是心理防線的鬆動，更是「心防全線潰散」的前兆。

2月28日，到訪白宮的澤連斯基和特朗普在橢圓形辦公室發生言語衝突。（Getty）

而在政治層面，執政的民進黨依舊「不信邪、不怕鬼」，持續強化「抗中保台」論述，在野黨則如朗誦機器一般，鎮日警告戰爭倒數，與台灣面臨邊緣化危機，宣傳上貌似也別無他法。台灣朝野此類高度政治化的語言，反而讓本該是全民共識的「國安認知」變成政黨分裂的戰場。民進黨將任何尋求戰略緩和的聲音視為「投降主義」，國民黨則將強硬路線批為「挑釁戰爭」。而夾在中間的台灣民眾，只能在恐懼、疲乏與無能為力中搖擺——台灣似乎還未理解，軍事心理戰最大的殺傷力，不在軍艦與導彈，而是讓人喪失選擇的勇氣、辯論的能力，乃至於共同體的語言。

這場心理戰才剛開始

是以，綜合北京懷抱高度的戰略定力與操控精準，華府游刃有餘的耍弄模糊與戰略延伸，以及台灣持續自顧內耗，放爛社會撕裂與心防危機，共同構築當前這場台海心理戰的三個現場。縱然武統倒數的碼表人人都會喊，尤其近來還是由美方喊得最大聲，但相信最不希望揚起這場戰爭的，終究是兩岸雙方：兩岸搏火很有可能只是一場擦槍走火意外下的一個瞬間，也可能永遠不會真的開火，但篤定的是，在開火之前的每一秒，都有人在下棋，尤其是美國彼岸的軍工之手怎樣都不會善罷甘休。

但回頭來說，北京在這場棋盤上真正的釜底抽薪，卻也從來不是哪一發導彈瞄準了那一座設施或哪一棟樓，又或者今一次的演習又持續了多少天，而是誘使台灣、乃至於美國任一方，誰在心裡先喊出一句：「我們不可能打贏，所以不要打了」。