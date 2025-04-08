龍應台疾呼「時間已經不多了」　今日烏克蘭明日台灣？

台灣作家、曾在馬英九時期擔任文化部長的龍應台，最近在《紐約時報》撰文《台灣維持和平與自由的唯一途徑是與中國和解》，表達出特朗普時期台灣命運的憂慮。她寫道：「特朗普總統撤回美國對烏克蘭的大力支持，並且於2月底落井下石在白宮羞辱烏克蘭總統澤連斯基。這讓台灣民眾不禁思考：如果美國為了討好俄羅斯而對烏克蘭做那樣的事情，那它會不會為了討好中國對我們也做同樣的事情呢？」

龍應台屬於典型的自由派知識分子，對許多問題的認知過於理想化，忽略現實的複雜。隨着特朗普回歸美國優先和實力政治，公然背離自由國際秩序，讓美國從許多自由派眼中的「世界民主燈塔」淪為「流氓國家」、「敲詐機器」，許多自由派開始痛苦地清醒，其中就包括龍應台。她既指出「隨着特朗普將民主價值觀和美國的朋友拋在一邊」，「與任何國家一樣，美國也是把自己的利益放在第一位」，又嚴厲批評賴清德當局「選擇製造恐懼、引發對抗，並且重拾冷戰時期的那種黑暗言論」，「威脅着和平以及台灣在建立開放的民主社會方面所取得的進步」。

龍應台的觀點開始與多數或多或少存在現實主義傾向的人趨於一致，她認為台灣應該開展嚴肅對話，「不首先確保和平，就不可能有民主」，「完全依賴美國、同時拒絕和對抗中國不再是一條可行的前進道路」，「對台灣來說，時間已經不多了」，「要以和平的方式保障自身自由，唯一途徑是要以某種方式與中國達成和解」。

2018年，龍應台現身香港書展。（資料圖片）

然而在台灣語境下，不同的觀點容易被忽視或污名化。龍應台寫道：「恐懼或許才是我們最大的敵人。恐懼滋生仇恨和不信任，以至於在台灣的政治話語中，即使建議與中國和平相處也會被視為天真、不愛國，或者更糟糕的：被斥為投降和背叛。」當龍應台口口聲聲將中國大陸稱作中國，其實已經說明台灣輿論氛圍的變化。

台灣問題與烏克蘭問題不同，會否「今日烏克蘭，明日台灣」取決於台灣的選擇。無論從什麼角度來說，和平相處都是兩岸的理性選擇。俄烏衝突、以哈衝突用十分血腥的教訓警醒世人戰爭的極端可怕與和平的珍貴。大陸的改革開放、現代化事業需要和平穩定的環境，台灣的民主、經濟發展、民生福祉需要和平穩定的環境。

兩岸人民有着共同的歷史文化和血脈聯結，只不過因為甲午中日戰爭和1949年兩岸分治以來的不同命運而產生隔閡、分歧，但這都是可以通過對話、溝通與交流、合作來彌合。馬英九時期兩岸關係的和平穩定狀態已經證明台灣是可以在保持自由、民主的基礎上與大陸和平相處。

2022年8月3日，佩洛西與蔡英文會晤。（蔡英文IG）

遺憾的是，2016年蔡英文上台以來，兩岸關係持續惡化，雙方的對立情緒日益上升，2022年佩洛西訪台事件一度將兩岸推向「兵兇戰危」的險境。賴清德上台以來繼續沿着激化兩岸矛盾的方向邁進，危險地將大陸列為「境外敵對勢力」，以對抗大陸為名來收縮台灣民主化以來的自由空間，令兩岸本就不多的轉圜空間遭到進一步侵蝕。世上不存在絕對安全，只有相對安全，當實力本就相對弱小的台灣被賴清德當局裹挾，為了追求絕對安全而不斷收縮兩岸交流與升級兩岸對抗，既會拖累台灣，又是拿台灣作為賭注。

賴清德和民進黨經常用民主對抗威權的敘事來影響台灣人民的兩岸關係認知，卻遮蔽一個關乎台灣命運的真相：無論是當今世界還是兩岸關係，都不是一句簡單的民主對抗威權敘事所能概括。特朗普公然破壞自由國際秩序和施壓烏克蘭的故事已經說明民主對抗威權的敘事存在重大漏洞。

2025年2月28日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮與副總統萬斯（JD Vance）會見烏克蘭總統澤連斯基時爆發言語衝突。（Reuters）

烏克蘭的悲劇正是因為過於理想化的認識複雜的現實世界，把自身安全繫於歐美承諾，自以為有歐美作為靠山便能打破地緣政治的平衡，未料到如今的形勢逆轉，無奈陷入兩難境地。賴清德當局若不斷刺激大陸，任由兩岸轉圜空間持續縮小，一旦特朗普治下的美國拋棄台灣，台灣將何以自處？若是這樣，「今日烏克蘭，明日台灣」的悲劇恐怕不再遙遠。

戰國時期的中國思想家韓非子早有警示：「恃交援而簡近鄰，怙強大之救而侮所迫之國者，可亡也……力少而不畏強，無禮而侮大鄰，貪愎而拙交者，可亡也。」儘管韓非子的說法十分刺耳，未必總是適用，但一個社會如果忽略實力政治的面向，不願正視複雜的政治現實，總是活在自以為是的幻想之中，是不可能長治久安。

兩岸問題的理想解決需要水到渠成的寶貴時間，需要儒家思想家孟子說的「惟仁者為能以大事小，惟智者為能以小事大」。兩岸關係的當務之急是防止大陸民族主義情緒和台灣民粹主義、台獨路線的持續相互刺激，是早日重回和平穩定的狀態。

俄烏衝突、以哈衝突的悲劇有力說明，如果雙方被狹隘、激進、對抗的聲音裹挾，狹路相逢，相互刺激，惡性循環，後果不堪設想。在特朗普治下的美國回歸實力政治、有可能放棄台灣的背景下，面對兩岸巨大的綜合實力差距與兩岸日益上升的對立情緒，台灣若希望防止「今日烏克蘭，明日台灣」的悲劇，唯一齣路在於儘快減少刺激，扭轉日益對抗的危險趨勢。只有對話、交流、和平，台灣的自由民主、民生福祉才能保持，才能為兩岸問題的理想解決預留寶貴的時間和轉圜空間。