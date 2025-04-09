抗美援朝是立國之戰　對美關稅戰是發展權之戰

沒有意外，在中國商務部面對美國威脅額外加徵50%關稅發出「奉陪到底」的宣言後，美東時間4月9日凌晨12時01分，美國正式向全球86個國家及地區開徵「對等關稅」，其中對中國進口貨品徵收高達104%的關稅。中國接下來會如何反制？這場全球關稅戰又會給全球經濟帶來怎樣的影響，全世界都在拭目以待。

在進一步反制措施出台前，中國已經密集開展各方面工作。先是國務院總理李強4月8日下午同歐盟委員會主席馮德萊恩通電話，在談到美國關稅戰時李強說，「這是典型的單邊主義、保護主義和經濟霸凌行徑。中方採取的堅決措施不僅是為了維護自身主權安全發展利益，也是為了捍衛國際貿易規則和國際公平正義。」此外李強還呼籲，中歐都是經濟全球化和貿易自由化的倡導者、世貿組織的堅定維護者和支持者，應加強溝通協調，擴大相互開放，共同維護自由開放的貿易投資，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。簡言之，同樣作為美國關稅霸凌行徑的受害者，中歐應該報團取暖，化干戈為玉帛。

歐盟委員會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周日（9日）舉行連任100天的記者會，期間稱歐盟仍視美國為盟友。（X@vonderleyen）

根據特朗普簽署的已經生效的關稅政策，美國從9日起對歐盟27國的鋼鐵、鋁和汽車徵收25%的進口關稅，對幾乎所有其他歐盟商品徵收20%的對等關稅。歐盟預計本周針對美國關稅推出報復性措施，但與此同時，歐盟負責貿易事務的部長們普遍認為，應優先與美國談判取消關稅，而不是採取反制措施。

其次是七常委全部出席的中央周邊工作會議在北京召開，中國上一次召開類似會議還是在2013年10月，彼時還是周邊外交工作座談會，而今次已經升格為中央周邊工作會議。會議指出，「當前我國同周邊關係處於近代以來最好的時期，同時也進入周邊格局和世界變局深度聯動的重要階段。」基於此，要構建周邊命運共同體，要與周邊國家鞏固戰略互信，支持地區國家走穩自身發展道路，妥善管控矛盾分歧。會議同時還提到要深化發展融合，構建高水平互聯互通網絡，加強產業鏈供應鏈合作。

緊隨特朗普關稅戰之後召開如此高規格的中央周邊工作會議，明顯意有所指，因為根據美國關稅政策，中國周邊國家和地區受衝擊最大，其中越南46%，泰國36%，日本24%，柬埔寨49%，台灣32%。在美國揮舞出關稅大棒之後，中國一方面強調周邊命運共同體一邊倡議深化發展融合，本身就是一種姿態和信號傳遞。

2025年4月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）宣佈對貿易夥伴徵收對等關稅，其中日本、韓國、台灣、越南和柬埔寨都榜上有名。（X@RapidResponse47）

最後是中國國務院新聞辦公室9日發布《關於中美經貿關係若干問題的中方立場》白皮書，澄清中美經貿關係事實，闡明中方對相關問題的政策立場。白皮書除前言、結束語外共分為六個部分，分別是中美經貿關係的本質是互利共贏；中方認真履行中美第一階段經貿協議；美方違反中美第一階段經貿協議有關義務；中國踐行自由貿易理念，認真遵守世界貿易組織規則；單邊主義、保護主義損害雙邊經貿關係發展；中美可以通過平等對話、互利合作解決經貿分歧。此外，據路透社披露，中國將召開重要會議，討論提振經濟和資本市場措施，以應對美國關稅戰。

央視旗下新媒體「玉淵潭天」在該措施生效後引述消息人士發文指，中方有兩個訊息格外值得關注，其一是「奉陪到底」，其二是關於對話，談判的大門沒有關上，但絕不是以這種方式。該文還說，關稅戰就是發展之戰，發展是世界各國的普遍權利，而不是美國的專利。「我們要做的，是捍衛我們的發展權利，是捍衛我們的經濟繼續企穩向好。」

如果說抗美援朝是中國的立國之戰，那麼今次的關稅戰就是發展權之戰。抗美援朝之際，中國一窮二白，是在交戰雙方力量極其懸殊條件下進行的一場戰爭，毛澤東當時認為，「打得一拳開、免得百拳來」，事後證明，作為開國第一戰，朝鮮戰爭不僅對於中共這個新生革命政權能否穩定的生存下來起了關鍵性作用，也讓新中國在國際舞台上真正站穩了腳跟，掃除了近代以來任人宰割、仰人鼻息的百年恥辱。習近平在紀念中國人民解放軍抗美援朝出國作戰70周年大會說，「抗美援朝戰爭的偉大勝利，是中國人民站起來後屹立於世界東方的宣言書，是中華民族走向偉大復興的重要里程碑。」

1951年，中國人民志願軍跨過鴨綠江，開始長達3年的抗美援朝戰爭。（視覺中國）

國際冷戰史專家、華東師範大學教授兼國際冷戰史中心主任沈志華此前在接受《香港01》採訪時表示，一般人會認為立國之戰是解放戰爭、三大戰役，其實不是，朝鮮戰爭才是真正的立國之戰。因為解放戰爭是推翻一箇舊世界的戰爭，但不是建立一個新世界的戰爭，這是兩個概念。推翻了舊世界能不能建立一個新世界，能不能站得住腳，這是不一樣的。

新中國成立至今，雖然中國在不同時期走過一些彎路，但發展始終是核心議題，沒有發展一切都無從談起，中國更不可能在短短幾十年時間就走完了發達國家幾百年走完的現代化工業化之路。習近平2021年提出「全球發展倡議」，也正是基於中國的發展道路和經驗。今次面對美國關稅戰，中國之所以選擇奉陪到底，一方面是已經退無可退，跪低解決不了問題，也帶不來互相尊重，另一方面在中方看來，關稅戰背後是發展權之戰，每個國家都有發展的權利，發展權不是美國的專利，這是最基礎不過的普世價值。

接下來，中國除了對等反制，勢必要解決內部經濟再平衡的問題，以及如何積極開展同其他國家的交往合作，將對美關稅戰定義為發展權之戰，可謂有理、有據、有節。