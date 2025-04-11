中國已經翻過了中美大戰的心理關口

4月10日，在特朗普（Donald Trump)再度推高對中關稅到125%的消息刺激下，中國股市仍然全面飄紅，上證指數漲1.16%至3223.64點，深證漲2.25%到9754.64，恒生也漲2.06%到20681.78，維持了非常好的態勢。

美股等外圍股市在這一天也呈現出大面積上漲態勢，不過二者的這個內在驅動完全不一樣。美國等外圍股市主要是受特朗普暫緩對75個國家實施對等關稅刺激，而這一因素對A股恰恰是不利因素。中國股市，特別是A股，能在這一不利因素面前還如此堅挺，讓人刮目相看。

而事實上，這次中美關稅大戰，A股的表現雖然有震盪，但實事求是講，和此前這個市場讓人失望的疲弱表現看，還是很不一樣、很讓人振奮的。A股僅在節後第一天暴烈補跌了一波釋放恐慌情緒，隨後，在國家介入後就迅速站穩腳跟。尤其在後兩天，表現非常堅挺。

而A股在這波關稅戰中的表現，是作為一個指標來看的。A股如果這次扛不住特朗普的這個壓力，出現大面積暴跌或下挫，那就說明在信心和能力上，中國還需要修煉。那麼這次中美大戰的前景，就會比較複雜、悲觀。

但是如果在國家介入托舉下，如果A股這次反應不大，僅呈現小幅波動，或者更樂觀地出現大面積飄紅，那絕對是一個令人振奮的事件。那就說明，國家介入能有效遏制住市場恐慌情緒和拋售行為。也說明無論在國家能力上，還是在民眾心理上，大家都過了一個至關重要的關口。

中美關稅戰引發關注。（資料圖片）

通過觀察這兩天的數據變化，現在可以得出一個非常有信心的結論，就是大家已經過了這個心理關口。特朗普的關稅大棒再大，以後在市場面的影響也不過爾爾，關稅這個招數，對中國人的心理恐嚇作用已經失效了。

這個樂觀的結論，對增強接下來國家對美博弈的底氣和信心非常重要，二者是一個互相強化的正相關關係。

接下來中國需要踏踏實實的，在各方面做好中美經貿硬脱鈎帶來的衝擊，要想辦法把脱鈎給大眾和實體帶來的痛苦降到最低。一定要儘快建立對受影響實體和民眾的救濟機制，儘快出台可替代對美出口損失的刺激政策。要真正端出看得見聞得到吃得着的政策牛肉，讓民眾有錢消費，敢於消費。

另一個需要防範的是美國可能會把關稅戰往金融戰領域擴展。特朗普的財政部長貝森特已經表示，由於中國採取報復性關稅措施，美國不排除將中國公司從美股市場剔除的可能性，他表示說「一切都在考慮之中。」並說將由特朗普做出最終決定。

如果特朗普做出這個決定，那將是一個非常嚴重的事情，意味着中美在金融領域也會脱鈎。千萬不要小瞧特朗普的瘋狂程度，一定要提前有所準備。