打造青年創業就業夢工場　｢青出於南｣香港南沙人才交流會科大舉行

周五（10日）下午，「青出於南」香港南沙人才交流會暨香港科技大學「南沙日」推介活動在科大校園舉行，向師生介紹「青出於南」英才匯聚行動計劃，其由廣州南沙開發區管委會和科大合辦，廣州市政府副秘書長，南沙開發區黨工委副書記、管委會副主任謝偉致辭時表示，計劃在全國範圍屬首創，南沙將會全力以赴、齊心協力、緊密配合，將整個城市打造成為青年創業就業的「夢工場」。



活動有接近100人出席，謝偉以及香港科技大學協理副校長（研究）童彭爾教授、廣州南沙新區香港服務中心聯絡官張江亭、廣州市南沙區科學技術局局長楊勇等人上台致辭或發言。

「青出於南」英才匯聚行動計劃是全國首個青年人才發展全周期增量政策，據謝偉介紹，計劃是一個系統性的工程，南沙將以最大力度、最大誠意、最優政策、最好服務，支持全國大學生群體來南沙追夢圓夢，加快將南沙打造成為青年人才創新創業的始發地、安居樂業的幸福地、人生價值的實現地。

活動有接近100人出席。（主辦方提供）

據介紹，計劃包括英才啟夢、英才尋夢、英才築夢、英才追夢、英才圓夢五大行動，從遊學、實習、就業、創業等方面推出具體舉措，致力於為青年人才搭建起勇創未來、逐夢青春的南沙舞台。

其中，南沙將策劃「未來科技產業行」、「港澳融合研學營」等研學活動，來南沙遊學、求職的港青可享受最高15天的免費住宿；又將推出「圖南·展翅計劃」，提供南沙重點企業、高校院所、科研機構等單位的高質量實習崗位，實習生可享受免費住宿，還有每人每月1000元的實習補貼。

廣州市政府副秘書長，南沙開發區黨工委副書記、管委會副主任謝偉。（主辦方提供）

南沙還將打造涵蓋衣食住行的創業社區，提供免租辦公場地、人才房，還有貫穿創業全生命周期的配套服務。擇優為創業團隊提供10萬到30萬元的創業支持，對有一定基礎的創業團隊提供最高200萬元的經費支持。對於新引進落戶的本科生、碩士研究生、博士研究生，南沙將提供連續30個月、每月1000元、2000元、4000元生活補貼。對來南沙就業創業的應屆畢業生，準備了1年免租人才房、2000元一次性購車補貼和每套3萬元的首次購房補貼。

謝偉表示，香港青年朋友青春飛揚、未來可期，既了解香港又熟悉內地，是粵港澳大灣區建設的新動力，是推動南沙與香港聯動發展的「最佳拍檔」。他歡迎在港青年朋友們以南沙為平台舞台，一同雙向奔赴，「拍硬檔、一齊上」，攜手在促進粵港合作、共建大灣區中綻放精彩人生。

活動吸引師生關注。（主辦方提供）

活動吸引師生關注。（主辦方提供）

香港科技大學化學與生物工程學系研究助理教授趙青藍表示，南沙的人才優待政策非常吸引人，能讓港青得到許多實在的優惠。曾於2022年在港科大霍英東研究院從事產業化的研究，並參加了當時港科大舉辦的百萬獎金國際創業大賽的她透露，參賽過程中，團隊得到了來自霍英東研究院、粵港澳（國際）青年創新工場同事的支持和幫助，他們有機會去接觸更多的投資人，推廣研究事業。

科大跨學科學院的在讀研究型碩士生徐小計與團隊在香港創立了初創公司，主要研製地面安裝機器人方向。他表示，希望再去一趟南沙環港科廣創新區考察，進一步了解南沙產業政策、對接場地需求，尋求落地南沙的機會。