粵港攜手義工行動：消防及救護青年團南沙做義工「行義多面睇」

2025年2月15日至16日，消防及救護青年團（FASTConnect）及消防處義工隊的成員參加了「行義多面睇」大灣區義工服務交流團，超過130名來自粵港兩地的義工前往廣州南沙進行一系列義工活動。透過牆繪美化、植樹綠化及社區探訪等活動，促進了粵港交流，展現了青年力量，為社區注入了新活力。



參與義工服務，體會社區建設意義

消防及救護青年團的團員們積極投入此次義工活動，活動不僅讓他們學習新技能，還使他們深刻體會到社區建設的意義。活動包括三個核心服務：

「煥新禮隆」社區美化工程：藝術與社區結合，讓青年發揮創意

以「綠意花卉」為主題進行牆繪，牆繪面積約60平方米。專業隊伍負責起稿描邊，參與者則結合社區文化和環保元素，進行創意填色，為社區增添色彩，展現青年活力與社區和諧。

團員施澤森參與了牆繪美化工作，他表示：「這次牆繪工作令我既興奮又具挑戰性，自初中以來我便沒有接觸過視覺藝術，但當地老師提供了參考照片，並給予我們很大的自由發揮空間，讓我能夠放膽創作。」他認為，扶貧不僅是經濟支持，還包括美化社區環境，吸引更多人參與。

團員正在做牆繪美化工作。

團員做牆繪美化工作後合影

「平安南沙」消防安全宣導：發現義工精神的真正意義

參與者到訪社區內6戶長者家中，送上大米、食用油等慰問品，並與長者親切交談，傳播消防安全知識，了解他們的生活需求，並幫助長者整理家居，將社區關懷與溫暖傳遞給村民。消防及救護青年團團員盧𧘲澄亦有參與其中，她表示：「看到長者臉上滿足的笑容時，我感受到義工工作帶來的巨大成就感。即使沒有物質上的回報，心裡依然充滿滿足感，這也許就是義工的真正意義。」

「綠滿樹林」生態共建計劃：從環保到對祖國的認識

此次活動在「粵港青年共建林」內進行植樹工作，樹苗主要以本地適生樹種為主。在植樹過程中，團員們學習到植樹技巧及環保知識，增強了環保意識。團員李民昕參與了植樹活動，她表示：「這次植樹活動讓我有機會更加了解內地的環保工作。」她提到，植樹活動不僅教會了她如何種樹，還讓她深刻體會到環保的重要性。她觀察到內地的綠化和垃圾分類工作有顯著進步：「內地的馬路兩旁都有一排樹，綠化工作做得非常好。」李團員表示，這次義工活動既提升了她的環保意識，也加深了她對祖國的認識。

「綠滿樹林」生態共建計劃：從環保到對祖國的認識。

粵港攜手，凝聚兩地力量

此次活動集合了來自粵港兩地的多個團體力量，包括香港消防處（消防及救護青年團、消防義工隊）、香港齊心基金會、恆愛義工隊、香港律師會及「康樂同行」義工隊；南沙方面則由港澳合作事務辦公室、珠江街道黨工委等機構協作，充分展現了大灣區的凝聚力。

廣州南沙粵港合作諮委會委員及香港齊心基金會執行董事張瑞蓮在訪問中表示，作為諮委會委員及香港齊心基金會的代表，能夠與多個香港義工組織促成此次活動，與香港逾130位義工來到南沙，參與植樹、牆繪等美化社區和振興鄉村的工作，感到非常開心和溫暖。「盼望香港義工的愛心行動、齊心協力與當地人員的合作、彼此的關懷與交流，可以讓兩地人民的心走得更近，為大灣區的建設、為人民的生活創造更美好的條件。」

消防及救護青年團（FASTConnect）及消防處義工隊的成員參加了「行義多面睇」大灣區義工服務交流團

消防及救護青年團（FASTConnect）及消防處義工隊的成員參加了「行義多面睇」大灣區義工服務交流團

韻律動力基金會主席彭韻僖在訪問中表示：「這次活動的組織集合了多個團體和年齡層，把義工活動從香港帶到內地，意義重大。」

消防區長、消防處義工隊副隊長周展材在活動中指出：「雖然種樹過程辛苦，但完成後大家都非常開心，這就是義工的意義——用行動幫助別人，並為自己帶來成就感！」

高級消防隊長、消防及救護青年團執委區顯龍則表示：「這是消防及救護青年團第一次到大灣區參與義工服務，大家都非常投入和積極。義工服務不分地域，只要有心，無論在哪裡都可以行義。」

展望未來：用行動促進大灣區發展

此次義工之旅讓消防及救護青年團的團員們深刻體會到，他們的微小努力都可以為社會帶來改變。他們期待未來能有更多機會參與大灣區的義工服務，透過行動促進人文交流，推動社區發展，攜手建設更美好的未來。