南沙最新人才政策：面向大學生、應屆畢業生　住房生活補貼全覆蓋

為助力百萬英才匯南粵行動計劃實施，廣州南沙即將出台《「圖南之智」若干措施》，創新推出一攬子人才政策舉措，面向在校大學生、應屆畢業生等，集中聚焦住宿、路費、生活補貼、企業招聘、獎勵政策等領域人才需求。



在各項人才措施中，最受關注的是免費住宿，在校生到南沙考察可享3晚免費住宿、應屆生（含離校2年內未就業的高校畢業生）面試7晚全免，入職或創業再享15晚「過渡期」免費住宿。

廣州南沙區。（大灣區（南沙）國際傳播中心供圖）

在報銷路費方面，跨省面試直補800元（人民幣，下同）。省內市外及港澳地區應屆高校生享300元補貼，省外高校生面試享800元交通補貼。

在生活補貼方面，政府發放30個月「工資」。新引進落戶的本科生、碩士、博士每月分別可申領1000元、2000元、4000元生活補貼，連續支持30個月。

在住房租賃方面，各類人才拎包入住。具體為大專生提供「一張床」，本科生、碩士研究生「一間房」，博士研究生「一套房」，花園小區、封閉管理、家電齊全，24小時管家，應屆高校畢業生免租一年、畢業即安家。其他人才租金五折。

南沙區為各類人才提供住宿，應屆高校畢業生免租一年。（大灣區（南沙）國際傳播中心供圖）

南沙區為各類人才提供住宿，應屆高校畢業生免租一年。（大灣區（南沙）國際傳播中心供圖）

在助企招聘方面，按人頭數量降本增效。本地企業每招一名應屆生，按每月補1000元，最高6000元。小微企業招用畢業2年內大學生，按為其實際繳納社保費用，享受最長2年社保費用全額補貼。

在海外人才方面，最高可享百萬扶持。海外STEM博士人才驛站進站博士享每月最高2萬元經費支持和一攬子服務，打造海外青年科技人才來華（回國）「第一站」。新引進國際名校博士最高100萬元獎勵，‌留學人員創業項目最高100萬元扶持。

《南沙區關於開展「圖南築夢」行動的工作方案(試行)》大學城高校宣介會。（大灣區（南沙）國際傳播中心供圖）

在2025年全省高質量發展大會上，廣東實施「百萬英才匯南粵」行動計劃，以具有競爭力的薪酬和崗位，吸納100萬高校畢業生和各類人才到粵就業創業。即將出台的《「圖南之智」若干措施》被視作對廣東「百萬英才匯南粵」行動計劃的有力響應。

南沙開發區人才發展局相關負責人介紹，前述政策僅是若干措施的一小部分，未來還會發布一系列具有創新性、引領性的政策舉措，加快推進國際化人才特區建設。

3月16日，琶洲廣交會展館將舉行2025年全國城市聯合招聘高校畢業生春季專場活動啟動儀式暨「百萬英才匯南粵」春季大型綜合招聘會，南沙區有近300間重點企業參加，共提供超過6000個月薪5000元以上的優質崗位。3月17日，南沙市民廣場將舉行南沙「粵聚英才·粵見未來」招聘專場，提供從智能製造到跨境電商等工作崗位。