關稅戰｜特朗普一聲令下　嚇出台灣一身的投降主義

10天前，美國總統特朗普猛然宣布對全球各貿易夥伴祭出超高稅率的「對等關稅」，在國際貿易史上投下一顆重磅炸彈。這場被特朗普宣傳為替美國中產階級與勞工權益出氣的「經濟革命」，迅速震盪全球市場，也攪動了各國政府的應對神經。短短幾日內，除了中國、歐盟等少數有底氣與華府正面對抗的強權外，其餘多數經濟體幾乎無不低聲下氣、爭相投懷送抱，期望美國老大哥能稍稍手下留情。而在這群「求情部隊」中，越南與台灣的反應尤其搶眼，甚至可以說令人尷尬地「亮眼」。



越南先是急忙喊出「從零關稅開始談起」的超低姿態，而台灣則由賴清德親上火線，除了召開記者會表態對美「絕無報復打算」，更不惜投書美國《彭博社》、送出四項讓利策略，內容包括零關稅、擴大採購、軍購加碼、非關稅障礙全面剷除，幾乎是把能交出的籌碼一次奉上。這一連串動作，不僅讓人聯想到古代臣子朝覲天子前「五體投地」的陣仗，也讓各界評論不禁譏諷：這不是談判，這是下跪。

2025年4月2日，特朗普在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

回顧整場風波，台灣政府最初的反應堪稱經典的「認知失調」實錄。特朗普宣布關稅的前一晚，台灣行政院長卓榮泰仍在臉書信心喊話，寬慰台灣民眾安心入睡，豈料天亮之後，只見特朗普手持密密麻麻的數字圖表，遂令世界風雲變色，台灣政府一時間只得鴉雀無聲。再等到台灣政府回神驚醒，已是台股迎來「黑色星期一」的重挫，以及民意惶恐與洶湧的局面。

面對美國對台課徵32%的懲罰性關稅，台灣行政院雖火速祭出800億台幣的補貼方案，但「特朗普課掉的，我賠給你，你別怕」的回應方式，不僅無法安撫市場，反而引來更多質疑：這是在安內，還是惹外？特朗普要的是具體讓利，不是同情，台灣政府掏錢補自己企業的洞，能感動得了特朗普嗎？

賴清德顯然也察覺補貼無法擋住滾滾民怨，於是在行政院政策翻車後，親自上陣，端出五大策略，從談判、採購、投資、產業轉型到聽取產業意見，無不洋洋灑灑、誠意滿滿。特別是「台灣投資美國隊」、「未來還要擴大軍購」等宣示，既是替美國就業市場背書，也是在向特朗普遞交台灣的「忠誠履歷表」。

4月6日，賴清德針對台灣因應美國關稅政策發表談話。（台灣總統府）

然而，這套五大策略真正打動的，或許不是美國，而是台灣內部那批「現實派」。誠然，考量台灣的經濟體量與極度仰賴出口導向的現實，確實讓「硬起來」這句話說不出口，任何一場貿易戰對台灣而言都只有輸不起，很難硬起來。這種先天條件下所演化出來的「經濟投降主義」，其實早已在社會深植人心，只是這類極限壓迫的事件極為罕見，故只能藏於內裡，隱忍不發。縱然不少台灣民意對民進黨政府對美「下跪」頗感不齒，但更多人會反問：「不這樣，還能怎樣？」

問題正出在這裡，當「不跪不行」成為台灣多數人下意識的選擇，那麼這次對特朗普的全面讓利，就不僅僅是一場關稅危機的應對，而是一場台灣全民「屈服訓練」的實驗。這套邏輯一旦建構完成，未來當台灣遭遇更高強度、更深層次的極限施壓時，又會是怎樣的反應？假設下一回，對台施壓的主角不是華府而是北京，假設對等關稅的挑戰設定變成解放軍武攻台灣，那麼這套「讓利求生」的劇本，是否又會被翻拍一次？

「烏合麒麟」發布名為《就不跪》的新畫作。（微博@烏合麒麟）

當然，美中對台的壓力仍有相當差異，一者是關稅、一者是戰爭，但值得反思的是，面對關稅壓力，台灣社會迅速收斂對美國的期待，轉而投誠輸誠的節奏，某種程度上反映的正是一種「戰略性求生」的本能反應。這反應未必錯，甚至在經濟層面上可以說極具理性，但如果這是為一種可預期的慣性，當壓力變得不可承受，當風險不再是貨物暫時無法出口，而是實實在在的導彈與軍機鎖台，那台灣社會還能站得住腳嗎？

民進黨政府過去常以「投降主義」猛批在野黨對北京的務實派，甚至把一切對中妥協的聲音貼上「賣台」標籤。但如今同一批人，卻在面對特朗普這位「自由世界領袖」的粗暴施壓時，轉而主動示弱、全線撤退、四肢伏地，甚至連「取消非關稅障礙」這等往年視為國安底線的條件也能主動奉上，這樣的雙標，實在令人啼笑皆非。

更令人不安的是，當特朗普4月9日宣布，除中國外，暫緩對多數國家徵收高超關稅率，調整為暫時10%的期間性措施時，台灣政壇與輿論竟不乏慶賀之聲，甚至有人吹捧起特朗普談判策略奏效、成功挖坑給北京跳等，一副台灣運籌帷幄、功德圓滿的模樣。這種態度，不僅遺忘了幾日前如何被特朗普屌打虐打、逼跪，還無視了台美談判仍在進行、稅率仍有回升可能的現實。正所謂「好了傷疤忘了疼」，這從來不是國際政治的應對方式，尤其是台灣這樣的中小型經濟體，更沒有本錢如此選擇性失憶。

2025年4月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）宣布對貿易夥伴徵收對等關稅，其中日本、韓國、台灣、越南和柬埔寨都榜上有名。（X@RapidResponse47）

反倒是台灣如今跪也跪了，跪穩了就能等到特朗普開金口賞一句「跪安」了嗎？這是現在許多台灣人的疑問。事實上，以特朗普的行事風格，他是否回應台灣的投誠、是否接受這些讓利換取的談判空間，全憑一時情緒與盤算，正如特朗普自言的「靠直覺」。哪怕美國今天給台灣降稅，也不代表明天不會翻臉，台灣率先納入第一波談判名單，也不代表最終會手下留情。台灣政府大動作示弱、急於求和，若未能換來實質成果，只怕最後連面子與裡子都輸光。

正因如此，這場堪稱極限施壓的關稅戰，意外成為台灣一次寶貴的「壓力測試」，得以透視台灣在面對極限施壓下的制度韌性、社會應變與民意走向。諸如看到了政府如何從輕忽、誤判、補貼、到全面跪拜的整段過程，也看到了輿論如何從憤怒、批評、接受、再到慶幸的認知轉變。這套「輸誠機制」，也許就是未來台灣在更大規模危機中將會啟動的模板。

2023年5月3日，美國25家軍火商代表團訪台，計畫在台灣聯合生產武器彈藥、打造大型軍火庫，對此由台灣「兩岸和平發展論壇」和數十個政黨團體共同發起的「反台獨反介入聯合行動」，組織逾兩百人前往台北國際會議中心抗議，強烈反對美國戰爭販子禍害台灣、販售戰爭。（主辦單位提供）

最後，一個令人不安但不得不問的問題是：當民進黨政府一再揶揄在野黨面對北京時「不敢硬起來」，且當台灣社會普遍以「抗中保台」意識形態為尚時，這次對特朗普的投降是否也暴露了另一種真實面？是不是只要威脅夠大、代價夠深，哪怕再怎麼嘴硬，膝蓋也會先軟，得跪下去？

是以，只有當極限施壓來臨，真正的選擇才會浮現。從今次罕見的這場關稅戰，用這樣的思路打開或重構所謂「投降主義」在台灣的現實意義，對台灣的經驗而言是「可貴」的，這次特朗普扮演的壓迫者角色，只不過是替台灣提前上了一課。