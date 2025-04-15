國安教育日｜夏寶龍提各國安機構使命　港府要守住不能亂的底線

今天（15日）是第10個「全民國家安全教育日」。中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍以視像形式發表講話，表示香港國家安全機構定能堅決扛起維護國家安全的神聖使命，進一步築牢維護國家安全的堅固屏障。他講話時提及各單位在國家安全工作中的分工，指港府要及時化解風險隱患，要守住不能亂的底線；特區維護國家安全委員會要加強對國家安全形勢的分析研判；立法、司法機關應完善維護國安的機制及制度等。



此外，他表示每位香港居民都是國家安全的受益者和守護者、沒有「局外人」，呼籲青年把個人的成長成才與香港由治及興、與國家前途命運結合起來；希望工商界與企業家正確認識自身事業與香港發展、與國家發展的關係，永遠不捨大義、不忘國家利益。



4月15日，港澳辦主任夏寶龍以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（港澳辦片段截圖）

夏寶龍：港府要及時化解風險隱患 守住不能亂的底線

夏寶龍表示，相信香港維護國家安全機構定能堅決扛起維護國家安全的神聖使命，進一步築牢維護國家安全的堅固屏障。他指出，行政長官和特別行政區政府是香港的當家人，也是治理香港的第一責任人，應當履行好維護國家安全的憲制責任，切實解決發展改革中的矛盾和問題，妥善應對各種複雜局面，及時化解風險隱患，守住不能亂的底線。

特區國安委作為負責維護國家安全事務的專責機構，應當進一步發揮牽頭抓總、議事決策、統籌協調的職責，加強對國家安全形勢的分析研判，敢於鬥爭、主動作為，形成協同高效的維護國家安全工作格局。

特別行政區立法機關、司法機關應當完善特別行政區維護國家安全的制度機制，嚴格公正司法，捍衛公平正義，切實發揮維護國家安全職能作用。

駐港國家安全公署是中央政府在香港特別行政區設立的維護國家安全的專門機構，應當發揮好監督、指導、協調、支持特別行政區維護國家安全的作用，依法履職，堅定支持香港特別行政區公正執法司法，堅決防範化解各類危害國家安全的風險，以新安全格局保障新發展格局。

特區舉辦國家安全教育日講座。（盧翊銘攝）

夏寶龍：香港居民都是國安受益者及守護者、無局外人

對於有公職人員受到美國制裁，夏寶龍表示是毫不畏懼、義無反顧、堅定履職，在國家利益、民族大義面前，捨小我為大我，用實際行動愛國護港，為他們感到驕傲和自豪。

他表示，香港社會各界定能積極履行維護國家安全的義務，共同守護香港美好家園，指維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則、人人有責，每位香港居民都是國家安全的受益者和守護者，沒有「局外人」。

夏寶龍表示維護國安沒有局外人。（盧翊銘攝）

青年要用愛國愛港實際行動維護國安 工商界應不忘國家利益

夏寶龍呼籲大家發揚愛國愛港優良傳統，認清反中亂港分子的反動本性，同破壞香港、詆毀香港、搞亂香港的言行進行堅決鬥爭。他亦特別指出青年是香港的未來、是建設國家的新鮮血液，望青年厚植家國情懷，自覺把個人的成長成才與香港由治及興、與國家前途命運結合起來，用愛國愛港的實際行動維護國家安全，展示青春自我。

他相信工商界和企業家定能以港為家、倚港興業，用更有力的實際行動建設香港、貢獻國家。他指，在香港波瀾壯闊的發展史上，湧現出一大批世界知名的企業和企業家，用實幹興港、實業報國，書寫了愛國愛港的生動畫卷，也成就了讓人津津樂道的商業傳奇。

他希望希望香港工商界和企業家賡續愛國愛港優良傳統，正確認識自身事業與香港發展、與國家發展的關係，永遠不捨大義、不忘國家利益。大家要看好香港、支持香港、投資香港，把好的資源吸引到香港、留在香港，一起為香港繁榮穩定注入更多活水，在強國建設、民族復興偉業中更好發揮作用。