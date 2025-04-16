特朗普關稅戰｜中國工廠員工湧入TikTok找買家　避開中美關稅戰

正當中美兩國深陷貿易爭端，仰賴出口維生的中國工廠員工正湧入短影片平臺TikTok，目的是向美國消費者拋出一個誘人的消費提示：與其花200美元買一條Lululemon的瑜伽褲，不如花五六美元直接從中國工廠採購，材料和質地還完全相同。



這些工廠都宣稱為Lululemon、耐克（Nike）等美國知名品牌供貨，但它們的員工化身TikTok博主後，非但沒有為國際客戶宣傳，反而是鼓勵美國消費者直接從原產地採購，借此繞過美國的高額關稅，同時還能避免被品牌「割韭菜」。



工廠員工化身TikTok博主

在TikTok廣為流傳的一段影片顯示，在一家據稱為Lululemon代工的工廠前，一名博主手中拿著瑜伽褲說，這些褲子的出廠價只需五六美元，而在美國的零售價超過100美元，但兩者的「材質和工藝基本是一樣的」。

在另一段影片中，一名銷售奢侈手提包的博主則說道：「你為什麼不直接聯繫我們，從我們這裡購買呢？你根本不會相信我們所提供的價格。」影片還列出供應商官網和聯繫方式，方便使用者直接下單。

有博主在影片中貼出供應商官網，讓美國用戶直接下單。這段4月11日上傳的影片至今已獲得140萬個贊。（影片截圖）

不過，Lululemon一名發言人回應彭博社稱，該公司只有3%的產品在中國大陸製造，正品僅可通過公司門店、官網及授權合作夥伴購買。

除了奢侈服飾品，還有博主從事傢俱、玩具、家電等製造，但他們都統一宣稱，能以低於美國零售價數倍、甚至數百倍的「白菜價」出貨。

此外，這些博主雖是中國人，但他們都用英語製作影片，也都使用美元單位，目標群眾顯然是美國使用者。

目前美國對中國商品加征的關稅已達145%，即便美國總統特朗普撤回對半導體等產品的關稅，但服飾等生活用品沒有被豁免。從5月2日起，美國還將取消對800美元以下小額包裹實施的免稅措施。

美國耶魯大學預算實驗室（Yale Budget Lab）估算，在關稅措施下，美國服裝的價格短期內可能飆升超過60%，基本藥品價格將上漲約12%，食物價格則預計上升2.6%。

若消費習慣維持不變，這項研究估計，一個美國普通家庭年度生活成本將暴漲約4700美元。

這些從工廠走出來的TikTok博主，或許正是瞄準了美國消費者對生活費急劇上漲的不滿情緒。通過宣揚中國製造價格更便宜、品質更好、訂購過程更便捷的優點，嘗試削弱特朗普的對華關稅政策，並在貿易戰陰影的籠罩下尋找突破口。

從結果來看，這場行動似乎取得不錯的成果。

截至星期二（4月15日），「中國製造商」等話題已霸佔TikTok的熱搜榜單，相關影片都累積上百萬、甚至上千萬次的播放量，一些影片的點贊數更是突破100萬。

有自稱是美國人的使用者在影片留言區寫道：「在特朗普的瘋狂關稅下，什麼都會上漲，如今我只能靠這些中國供應商過活了。」

近兩個月，不少中國工廠員工搖身一變成為TikTok博主，向美國消費者介紹直接從中國工廠訂購奢侈產品的方法，以規避高額關稅。（TikTok截屏）

另一名用戶寫道：「我現在都直接從中國供應商訂購Lululemon的產品。你猜怎麼著？衣服加褲子總共只花30美元，還有著相同的材質和標誌。」

不過，目前仍不清楚美國消費者直接從中國工廠下單，能否有效避開關稅。

另一個核心問題是，假如這些工廠真的是Lululemon等大廠的供應商，雙方是否簽署了保密協議（non-disclosure agreements，簡稱NDA）？拍攝這類影片會否違反協定？又會否影響雙方之間的商業關係？

貿易戰陰影下的中國工廠

中國工廠。（視覺中國）

有分析認為，過往的跨境採購模式，是通過中間商或貿易公司採購產品，但中國工廠此次發起的行動，似乎是在推動採購的「完全民主化」（complete democratization）。

但對中國工廠員工而言，促使他們即使冒著風險也要化身博主的最急迫危機，恐怕還是中美貿易戰的驟然升級。

當前中美兩國正陷入一場「膽小鬼博弈」，為了避免顯得軟弱，誰都不願率先讓步，導致兩國貿易爭端至今仍看不到緩和跡象。

世界貿易組織總幹事伊維拉4月10日預計，這場你來我往的中美關稅戰可能使兩國貨物貿易驟減80%，讓中國浙江、廣東等數以千計出口導向的小工廠成為關稅戰陰影下的受害者。

北京大學國際經濟研究所所長王躍生向美國《紐約時報》分析，中國東部沿海省份的傢俱、家電、服飾等生產商大多是為服務美國消費者而存在，關稅生效後，這些產品可能面臨無處而去的窘境。

貿易戰開打後，一些以美國客戶為主的中國服裝廠已暫停運作，等待特朗普的關稅政策更加清晰；一些工廠經理則忙著拓展市場，要麼選擇進軍歐洲等市場、要麼就是爭取國內客戶。

然而，中國國內經濟復蘇尚未明朗，民眾消費意願低迷；歐洲國家也正警惕貿易戰開打後，低價中國商品大量湧入的可能性，如法國正採取措施防堵中國產品湧入。

一些工廠則更為樂觀，認為中國最終一定能贏得貿易戰。浙江義烏一家玩具攤販王旭雪（音譯）告訴法新社：「如果貿易戰升級……我們應以一種平穩的心態來看待。」

她說：「中國人其實挺團結的，（我們）更能吃苦、更節儉，我們不怕他（特朗普）打價格戰，我們都很有信心。」

目前尚不清楚這種樂觀心態，是基於現實情況的理性評估，還是基於民族主義情緒的阿Q精神。但在這股民族主義情緒下，TikTok上一些影片的基調已變得更具挑釁性和嘲諷性。

東倫敦大學中國國際關係講師哈珀就認為，與中國線民此前製作AI圖嘲諷美國政府的風格類似，這些影片並沒有將美國視為一個威脅，反而是一種嘲諷。

如名為GrumpyChineseGuy（脾氣暴躁的中國佬）的博主4月12日上傳影片，嘲諷了美國政府和寡頭摧毀了工人階級，卻要他們以此為傲。

他甚至說：「你們（美國人）不需要關稅，你們需要一場革命。」這段影片已累積逾200萬次觀看量。

然而，精神勝利法終究是短暫的。面對美國關稅戰的打壓，中國工廠需要作出反擊，但需要的或許不僅僅是唇舌上的反擊，而是能在狹小空間中繼續生存、甚至逆轉勝的突破口。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

