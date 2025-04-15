以中國製造2025為參考　中國何以應對特朗普關稅戰

特朗普關稅戰在給美國經濟、全球經濟帶來衝擊的同時，讓中國發展面臨新的挑戰。擺在中國面前的應對之道，除了在對外層面要學會合縱連橫，與歐盟、東盟、印度、日本、韓國和美國社會可以團結的力量進行溝通合作之外，最重要的是集中精力「辦好自己的事」，化危為機，補齊國內發展短板，持續推進改革開放事業。

在這一點上，「中國製造2025」的成功可以作為參考。特朗普關稅戰起初幾乎是與世界開戰，重點針對的國家都有幾十個，但只有中國率先作出對等反制。中國之所以有底氣對等反制特朗普關稅戰，一個關鍵原因是中國具有全世界最大的工業產能，影響美國經濟運行和美國人民日常生活的許多零部件、製成品都有賴於中國生產。

與曾經中國遍地都是山寨商品、以從事中低端製造為主不同，如今中國製造已經躍上全球產業鏈的中高端，中國出口產品的技術含量越來越高。在這背後，離不開改革開放以來中國的巨大變化，離不開「中國製造2025」的成功。

從1949年建國開始，中國格外重視工業立國。改革開放以來，中國憑藉廣土眾民的超大規模市場優勢，順應經濟規律，抓住全球化機遇，集中力量發展經濟，在2010年成為全球第一大工業國。然而，作為世界工廠的中國主要從事中低端製造，無休無止的辛苦工作往往只能換來微薄的利潤。恰好在那時，世界新一輪工業革命正在孕育，能否抓住歷史機遇關乎國運。

2016年10月13日，在深圳大族激光公司生產車間，工作人員拿着用激光切割而成的「中國製造2025」字樣與李克強合影留念。（新華社）

2015年「兩會」，時任中國總理李克強在政府工作報告中首次提出：「要實施『中國製造2025』，堅持創新驅動、智能轉型、強化基礎、綠色發展，加快從製造大國轉向製造強國。」同年5月，國務院印發《中國製造2025》的通知，希望通過抓住歷史機遇，在2025年讓「製造業整體素質大幅提升，創新能力顯著增強，全員勞動生產率明顯提高」。

「中國製造2025」問世之初，無論是政府層面還是學術研究、媒體報道層面，都有大量訊息，凸顯出中國「工業強國」的雄心。然而隨着2018年特朗普發起對華貿易戰，多次針對「中國製造2025」規劃，圍堵中國產業升級，中國轉而改變策略，少說多做，低調實施「中國製造2025」規劃。如今，10年過去，今年正是「中國製造2025」的收官之年，中國製造和科技創新均已經發生重大變化。

2024年4月，《南華早報》通過資料數據梳理得出，過去十年，中國社會發生了深刻變化，已實現新能源汽車、訊息技術等10個關鍵領域的超86%的目標。同年9月，當時還不是美國國務卿、而是參議員的魯比奧發布檢視「中國製造2025」報告，認為「中國製造2025」規劃的10大產業中，電動車、能源與發電、造船、高鐵等4大產業已經在全球佔有領先地位，航空航天、生物科技、新材料、機器人與工具機械、半導體等5大產業取得相當實質的進展，唯有農業機械未達預期。

2025中關村論壇年會展示中心中的人形服務機器人。（胡默達/攝）

今年3月，以懂經濟著稱的前重慶市長黃奇帆在博鰲亞洲論壇2025年年會表示，經過十年努力，「中國製造2025 」有了五大成就。一是中國製造已經成為世界製造業33%比重的存在，相較之下，2010年中國製造雖已是世界規模第一，但當時佔全球製造業的比重為20%。二是中國產業鏈體系有了比較完善的發展，中國有唯一把全球大中小產業鏈600多項全覆蓋的製造體系，其中有40%屬於全球第一規模。

三是中國產品結構出現了趨勢性的良好發展勢頭，2010年以前出口產品的70%以上是勞動密集型產業，但2024年中國製造的總出口量比2010年翻了一番，而且90%是資本密集型產品。四是整個生產方式發生了深刻的變化，2024年加工貿易只佔總進出口的20%不到，70%以上是一般貿易。五是中國製造並不是「閉門造車」，十年間引進的外資比上一個十年翻了一番，對外開放勢頭非常好。

可以說，在改革開放以來取得的世界第一大工業國地位的基礎上，通過「中國製造2025」的實施，中國工業終於躍上全球中高端，中國科技創新日益展現出全球影響力。這是自人類第一次工業革命以來，中國離新一輪工業革命最近一次。第一次、第二次工業革命，中國都因閉關鎖國或內憂外患而遺憾錯過。第三次工業革命興起之初，中國被反右、大躍進、文革等政治運動重創，直到改革開放，中國才努力抓住第三次工業革命的後半場，成功崛起為全球第二大經濟體。如今，2015年實施的「中國製造2025」是中國有史以來抓住新一輪工業革命的內外條件最好的時候。

DeepSeek爆火是中國產業、科技創新進步的時代縮影。（Reuters）

得益於改革開放和「中國製造2025」的成功，近年來中國才在諸多領域具備全球競爭力，無論是福建艦、 C919大飛機、第六代戰機還是新能源車、光伏發電、宇樹機器人、DeepSeek，均已說明中國工業和科技創新的時代鉅變。

正因這樣，已經在特朗普第一任期具有應對特朗普貿易戰經驗的中國，自然有底氣去對等反制特朗普關稅戰，去維護符合經濟規律的全球化和自由貿易。不過即便這樣，中國仍然應該保持清醒和理性，要時刻警惕民粹民族主義的危害，要謹記「滿招損，謙受益」的樸素道理。

應該看到的是，新一輪工業革命、科技革命仍在進行中，「中國製造2025」的成功只是開始而非結束，中國依舊面臨二十屆三中全會所說的「創新能力不適應高質量發展要求，產業體系整體大而不強、全而不精，關鍵核心技術受制於人狀況沒有根本改變」的現實困境，中國的進一步發展仍面臨被官僚主義、形式主義侵蝕和被階層固化、嚴重貧富分化制約的問題。

無論是為了應對特朗普關稅戰，還是為了改革開放以來的現代化事業和國家長治久安，中國都應化危為機，把特朗普關稅戰帶來的出口壓力轉化為擴大內需、提高全民尤其是中下階層收入和社會保障的民生工程，都應持續改進國家治理，補齊短板，為現代化事業、科技創新營造開放、包容、多元、民主、法治的社會環境。