習近平東南亞施展魅力外交　中國暫非｢特朗普解藥｣但有能緩解衝擊

美國總統特朗普開啟的關稅戰攪動世界之際，國家主席國家領導人本星期對越南、馬來西亞和柬埔寨這三個東南亞國家進行國事訪問。在特朗普把「對等關稅」的火炮集中對準中國的節骨眼兒上，這趟元首行的直接內容是促進經貿與區域合作，底色則是中美間激烈的戰略競爭，透著濃濃的大國博弈色彩。



回想起來，國家領導人近年的外訪頻次已大為減少，2023年與2024年只分別出訪了四趟和三趟。他今年首次踏出中國國門，選中越南、柬埔寨，以及作為東盟輪值主席國的馬來西亞，中國對東盟的重視，可見一斑。

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它也有必須這麼做的原因。自特朗普第一任期以來，在「美國優先」的原則下，特朗普就不避諱地利用大國優勢施壓較弱小夥伴，迫使它們配合美國的戰略，在經貿上削弱甚至孤立中國。美國與加拿大、墨西哥在2018年簽署的美墨加貿易協定，就包含約束協定國與中國達成自貿協定的「毒丸條款」。今年2月特朗普2.0開啟後不久，巴拿馬也受到美方壓力，要減少中國對運河的影響力。美國媒體也引述知情人士證實，美國財長貝森特已向特朗普建議，以降低進口關稅為條件，施壓美國的交易夥伴限制與中國的往來、孤立中國。

東盟自2020年以來就穩居中國第一大交易夥伴，鞏固與強化和東盟合作對中國而言已變得前所未有的緊迫，中國須嚴肅預防自己被美國主導的「貿易圈」排擠。

有西方評論擔憂，國家領導人會利用國際社會對特朗普的不信任，以及美國在亞太區的領導力真空，去塑造一個「去美國化」、由中國主導的亞洲。這樣的擔憂不無原因，但中國要把美國擠出亞洲，還十分困難。首先美國不可能真的放棄在本區域的利益。其次，美國對中國各方面的針對還會加碼。再者，中國與東盟多個成員國還有懸而未決的南海主權爭端，這始終影響著雙方互信。

就中國而言，這次元首出訪能穩住中國與三國的關係，展示穩定和可靠的形象，再促成多項具體合作專案，就已達到目標。從目前的信息看，國家領導人這次訪問頗為成功。雖然中國還當不成「特朗普解藥」，但是足以成為「特朗普衝擊」下的緩衝。

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國家領導人每到一處都與到訪國發表雙邊聯合聲明，比如中馬《關於構建高水準戰略性中馬命運共同體的聯合聲明》內容長達56條，雙方同意建立外交國防「2+2」對話機制；密切中央和地方政府、立法機構、政黨等交往，還要在基礎設施互聯互通、反恐、新質生產力、航空、航太、供應鏈、新能源、農業、教育、旅遊等領域促進合作。

《中越關於持續深化全面戰略合作夥伴關係、加快構建具有戰略意義的中越命運共同體的聯合聲明》共有10點，其中明確提到雙方強調「將共同反對霸權主義和強權政治，反對一切形式的單邊主義」。針對敏感的南中國海主權爭議，中越聯合聲明稱，要「積極尋求」雙方都能接受的、符合《關於指導解決中越海上問題基本原則協議》和《聯合國海洋法公約》等國際法的基本和長久解決辦法，不採取使局勢複雜化、爭議擴大化的行動。

國家領導人與越共總書記蘇林共同見證雙方簽署了45項合作協定。而在國家領導人的訪問前夕，越南廉價航空公司越捷同日與中國商飛簽署了諒解備忘錄，越捷將租賃兩架商飛C909運營，讓中國商飛實現了一大突破。兩國還簽署了四份加速籌備與落實跨國鐵路合作的檔。

越南既是美國的全面戰略夥伴，又與中國是命運共同體。這個長期採取「竹子」柔軟平衡外交的國家，曾經因中美關係緊張、承接了大量為規避美國關稅而改到越南生產的中資企業，最近又成了特朗普對等關稅的最大輸家之一，美國宣布將對越南加徵46%對等關稅。

2025年4月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）宣布對貿易夥伴徵收對等關稅，其中日本、韓國、台灣、越南和柬埔寨都榜上有名。（X@RapidResponse47）

越南第一時間前往美國協商「求饒」，但在做了許多讓步後，仍得不到美國的積極回應。這個「竹子」如今面對非常艱難的處境，它盡全力爭取繼續與中美都友好，但有可能在美國的施壓下被推得更靠近中國。另一方面，國家領導人訪馬期間，當地社會出現了兩極反應，則是從另一種方式折射出東南亞小國對中國存在的「又想靠近又怕受傷害」心理。

隨著中美關係緊張長期化，東盟國家只能更小心翼翼地在兩個大國之間尋求最安全的平衡點：一面減少對美國市場的依賴，一面更靈巧地處理與中國的關係。中國的開放與溫和的姿態會受到東南亞國家的歡迎，但是倘若美國重拾對貿易的支持，也會被熱情擁抱。中美之間的競賽結果，就看誰的理性更耐久、或不理性的可以耐多久了。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

