習近平訪柬埔寨晤洪森　稱單邊主義和霸權主義不得人心

中國國家主席習近平周四（17日）在金邊和平大廈會見柬埔寨人民黨主席、參議院主席洪森。



根據新華社，習近平指，中柬兩國是友好鄰邦，更是鐵杆朋友，構建中柬命運共同體是歷史的選擇、人民的選擇，當前，中柬兩國都處在國家發展的關鍵階段，雙方要心繫人民福祉，胸懷人類進步，在推進各自現代化進程中，為構建人類命運共同體樹立典範，攜手做世界百年變局中的和平力量、穩定力量、進步力量。

習近平強調，中方相信柬埔寨國家發展振興之路一定會越走越寬廣，將一如既往支持柬埔寨人民黨帶領柬埔寨人民保持國家穩定和經濟發展，支持柬埔寨在地區和國際舞台上發揮更重要作用，雙方要用好新設立的兩國外長、防長「2+2」戰略對話機制，加強戰略協作，要密切各領域務實合作，開展好柬埔寨「工業發展走廊」、「魚米走廊」建設和能源、交通等領域合作，讓柬埔寨更多分享中國發展機遇。

他稱，中方願就加強黨的建設、推進改革發展等重大課題同柬方交流互鑒，加深中國全國人大、全國政協同柬參議院、國會友好合作。

習近平說，歷史證明，世界多極化、經濟全球化、文明多樣化的時代潮流不可阻擋，單邊主義和霸權主義不得人心，沒有哪個國家願意退回到封閉的孤島。貿易戰破壞多邊貿易體制，也衝擊世界經濟秩序，各國要團結起來，把國家安全和發展主導權牢牢掌握在自己手中，堅持相互尊重、互利共贏、共同發展，攜手構建人類命運共同體。站在亞洲實現整體振興的新起點上，中國將堅持親誠惠容理念和與鄰為善、以鄰為伴方針，保持周邊外交政策的延續性和穩定性，加深同周邊國家友好合作，讓中國式現代化成果更多惠及周邊，推動構建周邊命運共同體，攜手推進亞洲現代化進程。

洪森表示，熱烈歡迎習近平對柬埔寨進行國事訪問，此訪對柬方意義重大，在習近平和中國共產黨堅強領導下，中國順利實現去年增長目標，並取得令人矚目的科技創新成就，柬方表示衷心祝賀，中國是柬埔寨最堅定的支持者、最可依靠的合作夥伴，中國的支持為柬埔寨經濟社會發展、人民生活改善作出重大貢獻，柬方深表感謝。

洪森指，柬方堅定奉行一個中國政策，支持中方在台灣、涉疆、涉藏等問題上的立場，反對任何勢力干涉中國內政，柬中之間有着鐵杆友誼，兩國決定構建新時代全天候命運共同體，將百尺竿頭更進一步，推動雙邊關係高水平、高質量、高標準發展，始終攜手並進、風雨同舟、命運與共，柬方願與中方加強戰略安全合作，擴大雙邊貿易，歡迎更多中國企業赴柬投資，推動加深人文交流，深入打擊網賭電詐。柬方高度讚賞中國為世界和平和可持續發展發揮的建設性作用，支持中方提出的共建「一帶一路」合作和三大全球倡議，這有助於維護國際社會共同利益，促進世界和平安全穩定。貿易戰、關稅戰損害各國正當利益，引發國際局勢動盪，柬方願同中方加強合作，攜手應對各種風險挑戰。

習近平周四上午抵達柬埔寨首都金邊，開始進行國事訪問。柬埔寨國王西哈莫尼、柬埔寨人民黨主席和參議院主席洪森在機場舉行歡迎儀式。

習近平在金邊國際機場發表講話，表示這次訪問適逢柬埔寨傳統新年，他謹代表中國政府和中國人民，向柬埔寨政府和人民致以美好的新年祝福。