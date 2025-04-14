金燦榮：中國周邊要打造「穩定島」　才能穩住中美對抗大局

中共中央召開首屆「中央周邊工作會議」後，中共中央總書記、國家主席習近平將於4月14日至18日出訪越南、馬來西亞與柬埔寨，引發各界對中國周邊外交轉向的關注。針對當前中美對抗升溫與中國周邊外交戰略，中國著名國際問題專家、人民大學教授金燦榮接受內媒《觀察者網》專訪指出，中國必須「把周邊打造成穩定島」，以自身確定性對抗外部不確定性，在貿易戰與地緣壓力交織中穩住戰略態勢。



金燦榮在專訪中指出，這次周邊工作會議是在「美國肆意發動關稅戰、導致全球形勢嚴峻」的背景下召開，會議規格高，釋放出中國將提升周邊工作的戰略定位。「從常識出發，周邊關係始終具有根本的重要性。當大國關係陷入僵局，尤其是中美進入對抗階段，周邊關係的重要性上升得最為明顯。」

他認為，當前全球大變局加速演進，從俄烏戰爭、中東動盪、到中美科技與經貿脫鉤，中國應發揮「定海神針」作用，強化周邊穩定。「雖然中國周邊環境是所有大國中最複雜的，但我們仍可將其建設為穩定的『戰略後院』，成為中國應對外部衝擊的重要支撐。」

對於習近平此次出訪三國，金燦榮指出，越南在政治體制與中國相近，柬埔寨則是傳統友邦，馬來西亞作為東盟輪值主席國，也是鞏固與東盟合作的關鍵節點。「元首外交對中國外交起到了帶動作用，這正是將周邊戰略落實到位的體現。」

中國國家主席習近平2024年11月7日下午在北京人民大會堂會見來華訪問的馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）。（中國外交部）

談及應對特朗普對華新一輪關稅攻勢，金燦榮直言，這場貿易戰的實質，是美國針對中國的經濟圍堵，即使中國像其他國家一樣妥協，也難以避免被針對。中國只能選擇堅決反擊，守住底線。

金燦榮強調，中國對美出口約佔GDP的4%，若中美貿易完全中斷，需透過三方面因應：擴大內需市場、加快出口市場多元化、以及與美國展開關稅豁免談判。「我們要從中美衝突中逼出改革動力，推動內循環、促進消費升級，把壞事變成好事。」

同時，金燦榮建議，中國應抓住當前美國對多國加徵10%基礎關稅的機會，推動在政治穩定國家發行人民幣債券，藉此推進人民幣國際化，並強化中國與周邊國家的經濟聯繫與支付結算系統。

2025年4月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）宣布對貿易夥伴徵收對等關稅，其中日本、韓國、台灣、越南和柬埔寨都榜上有名。（X@RapidResponse47）

在區域安全層面，金燦榮突出支持「亞洲價值觀」與「亞洲安全模式」，認為這是外交層面的解決路徑，進一步強調主張和平、合作與協商。金燦榮認為，亞洲國家面對共同挑戰，需要以區域共識為基礎構建安全模式，避免域外勢力干預。

金燦榮直言，中國現階段雖已進入「富起來、強起來」階段，但與美國相比仍有明顯差距，特別在人均GDP、軟實力與全球治理經驗上，呼籲未來應加快建設「統一大市場」，提高國內消費能力與民生保障，轉型為以內循環為主的經濟體。

國際問題專家金燦榮。（資料圖片）

最後，在周邊外交具體推進上，金燦榮建議聚焦三個方向：一是深化RCEP合作、推動「一帶一路」與次區域平台建設；二是加強科技與人員交流，提升民意基礎；三是在信任基礎上展開軍事合作，但不建立軍事同盟。

針對部分周邊國家在中美貿易對抗中採取中立或搖擺立場，金燦榮指出，中國不應幻想這些國家會與中國站在同一陣線，「我們要從常識出發，明白大多數國家會選擇自身利益」，因此，中國應加快構建自身經濟、科技與制度優勢，才能吸引更多周邊國家形成命運共同體。