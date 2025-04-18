誰是鄉巴佬｜美國何止是「鄉巴佬」　簡直是「二百五」

近期，美國副總統萬斯（J.D Vance）一番 「中國鄉巴佬」 言論，為本就驚濤駭浪不斷在中美間又平添一份陰霾。萬斯接受霍士新聞採訪，談及特朗普(Donald Trump)政府對華貿易政策時，竟口出狂言，稱美國向 「中國鄉巴佬借錢」，購買 「中國鄉巴佬製造的東西」 。



這一言論很快便遭到了中方回擊。中國外交部發言人林劍嚴詞批評其 「無知且失禮」 。全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍的回敬更為直接，夏寶龍在一場聽眾主要是香港人的國家安全日演講中公開回懟「讓美國那些 『鄉巴佬們』在中華民族五千年文明面前去哀鳴吧！」



其實美國何止是「鄉巴佬」，尤其特朗普本人，其再次上任以來的行為，可以說是荒謬絕倫，更堪稱 「二百五」 了。



一個案例是今年 4 月 2 日，特朗普突然宣佈對所有國家加徵 「對等關稅」。以特朗普的美國優先價值，加關稅不奇怪，但是，從中美戰略對抗格局下美國的利益最大化來說，不分青紅皂白一竿子打翻一船人的加關稅可就很難讓人理解了。特朗普的這一舉措，等於將所有貿易伙伴都推向了對立面，就連其最關鍵的盟友如歐盟、加拿大、墨西哥、日本等也未能倖免。以往，美國憑藉其在全球經濟體系中的主導地位，與盟友們構建起了以美國為核心的經濟秩序，盟友們在一定程度上對美國的霸權有所隱忍，同時也會在國際政治上和美國一致行動。但特朗普的 「對等關稅」，無疑是在盟友們的心口上狠捅了一刀，使得美國與盟友之間的關係出現嚴重裂痕。

在結構性中美戰略對抗下，美國的這一行為無疑為中國提供了巨大的國際統戰空間。中國一直秉持着開放、合作、共贏的理念推動對外貿易，致力於與世界各國建立了廣泛而友好的合作關係。面對美國貿易霸凌，中國一方面堅決回擊，捍衛自身合法權益，另一方面積極與其他國家溝通協調，尋求共同應對之策。眾多國家看到了中國的誠意與擔當，紛紛加強與中國的經濟合作。特別像歐洲部分國家也開始重新審視與中國的關係，一些原本在美國壓力下對中國採取謹慎態度的國家，逐漸轉變立場，尋求與中國在更多領域開展合作。特朗普政府這種不顧盟友利益、盲目加徵關稅的行為，是不是算是自毀長城，從根本上動搖美國霸權根基的二百五行為？

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣佈「對等關稅」措施。（Reuters）

另一個案例是俄烏戰爭問題，特朗普在這一國際重大事件中的表現，同樣令人大跌眼鏡。俄烏衝突爆發後，原本美國及其盟友陣營特別是歐洲應該採取一致行動，一方面援助烏克蘭，一方面對俄羅斯進行制裁，以達到通過代理人戰爭在政治、經濟上打壓俄羅斯的目的。幾年下來，雖然沒有打垮俄羅斯，也讓俄羅斯付出了巨大軍事和經濟代價，國際形象更是因為這場戰爭的侵略性質差到不能再差。

然而，特朗普上任後卻一腳把歐洲踢開，以打壓和犧牲烏克蘭與歐洲利益為代價，和俄羅斯單獨媾和。更離譜的是，他甚至和俄羅斯合作狙擊歐洲在聯合國的提案，令歐洲人驚慌無措。二戰後，美歐為對抗蘇聯，建立起了跨大西洋戰略聯盟，這一聯盟在維護歐洲安全、推動歐洲經濟發展以及維護美國霸權中發揮了重要作用。美國憑藉這一聯盟，鞏固了其在歐洲的影響力，將歐洲納入其全球戰略體系之中。但特朗普的行為幾乎摧毀了這一歷經多年建立起來的戰略聯盟基礎。歐洲國家對美國的信任受到了極大衝擊，他們意識到美國在關鍵時刻可能會為了自身利益拋棄盟友。法國、德國等歐洲大國紛紛開始重新思考歐洲的戰略自主性，加強歐洲自身的軍事建設和外交獨立性，減少對美國的依賴。

俄羅斯方面，一方面在普京領導下與美國趁機緩和，一方面擴大在俄烏前線的戰爭成果。特朗普以為通過與俄羅斯單獨接觸就能實現美國利益最大化，殊不知，他的一舉一動都被普京看得清清楚楚。普京巧妙地利用特朗普的短視，即緩解了俄羅斯在俄烏衝突中的外部壓力，又進一步分化了美歐關係。特朗普在俄烏戰爭問題上完全被普京牽着鼻子走，不僅沒有為美國帶來任何實質性利益，反而破壞了美歐之間長期形成的戰略互信，再次證明了他在國際事務處理上的愚蠢與短視，「二百五」 的稱號可謂實至名歸。

美俄外交代表團2月18日在沙特阿拉伯首都利雅得（Riyadh）舉行會談，討論改善雙方關係及結束烏克蘭戰爭的談判。。

此外，特朗普基於實力政治和美國優先的政策取向，更是讓美國二戰後苦心經營的價值聯盟體系在全球近乎完全破產。二戰結束後，美國憑藉其強大的經濟、軍事實力，在全球範圍內推行其所謂的民主、自由價值觀，拉攏了一大批國家，構建起了一個以價值觀為紐帶的聯盟體系。在這個體系中，美國扮演着領導者的角色，並通過經濟援助、軍事保護等手段維持着聯盟的穩定，進而強化了美國的霸權地位。

然而，特朗普上任後，一切以美國利益優先，全然不顧及盟友感受和國際道義，甚至公然與美國常年所宣揚的民主價值觀背道而馳。各種極端政治自私自利的行為，讓眾多國家和美國價值的追隨者們大失所望。如今的美國在經濟、軍事等硬實力方面，已經與二戰後、冷戰後初期不可同日而語，價值共享是維持其霸權的重要支柱。然而在這種情況下，特朗普不僅不珍惜這個實力基礎，反而主動解構這個實力，甚至連美國國內建構這些實力的機構都被一一廢除，這是不是無異於自廢武功？這種親手破壞美國長期以來建立的價值聯盟體系，使得美國在國際事務中的號召力和影響力大幅下降，加速其霸權體系崩塌的行為，除了 「二百五」，已經不到更合適的詞來形容了。