｢世界最高爛尾樓｣天津117大廈復工　內地摩天大樓集體迎｢復活潮｣

曾被譏為「世界最高爛尾樓」的天津117大廈（高銀金融117），在停工十多年後終迎轉機。4月21日，內媒報道稱這座原規劃596.5米的「中國結構第一高樓」取得新施工許可，擬於4月30日復工，目標2027年完工。不過，天津117大廈並非孤例，據《第一財經》統計，近期中國多地超高層爛尾項目密集重啟，從成都「西南第一高樓」到武漢「華中之巔」，由「政府主導、資本介入」的對摩天樓搶救行動正在展開。



天津117大廈的命運是過去中國摩天樓泡沫的縮影。據此前報道，該項目2008年動工，2015年結構封頂後因開發商高銀地產資金鏈斷裂而停擺，其間更歷經破產清算。最新進展顯示，國企中建三局已接手剩餘工程，復工範圍涵蓋117層主塔及41萬平方米裙樓，總造價56億元人民幣。

《第一財經》揭露更多關於117大廈的背後細節，其與上海中心大廈同期開工，原計劃投資100億美元，卻因2016年開發商債務違約陷入官司。2025年1月，天津法院裁定高銀地產破產，當地政府最終以「法治化、市場化」原則推動項目盤活。值得注意的是，其結構高度596.5米仍超越上海中心（580米），若完工將改寫中國天際線排名。

據悉，此次復工由國企中建三局接手建造工程，並獲得新一輪建造許可。隨著新一輪建設啟動，外界期待它能擺脫「中國最大爛尾樓」的標籤，重塑天津金融與建築地標的形象。

天津117大廈爛尾細節曝光▼

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天津117大樓「復活」非個案 政府驅動盤活「爛尾」

天津117大廈並非中國摩天大樓爛尾的個案。4月21日同一天，成都綠地蜀峰468項目宣布全面重啟，這座「西南第一高樓」自2019年停工後，主塔高度定格在444.3米。開發商綠地集團引入中國五冶集團合作，砸下38.66億元力爭2027年竣工。

更早的今年2月，武漢綠地中心（475米）就開啟了全球招商；4月9日，重慶458米陸海國際中心幕牆完工；同日，浙江第一高樓寧波中心（409米）正式交付。據統計，2024年以來，全國至少5座擱置超高層項目迎來關鍵節點。

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《第一財經》指出，這些項目多源自2010年前後的「摩天樓競賽」。當時各地方政府為打造城市名片，以低地價吸引開發商；房地產企業則藉此獲取高容積率。但隨著2020年住建部「限高令」出台（嚴禁500米以上建築），加上房地產下行周期，超高層因建設成本高、運營難度大等原因，淪為「吞金獸」。此輪復工潮背後，是中央「盤活存量」政策的直接推動。2025年政府工作報告明確要求「合理控制新增用地，盤活商辦用房」，超高層作為核心城市存量資產，成為優先處置目標。

鏡鑑諮詢創始人張宏偉分析認為，地方政府出於形象考量，爛尾第一時間就在尋求接盤方。今年政策利好下，債務重組條件成熟。而以天津117為例，其所在的高新區周邊房價已跌逾六成，復工被視為提振區域經濟的強心針。

專家：復工象徵信心修復 但運營考驗才開始

然而挑戰依然存在。中國企業資本聯盟柏文喜指出，幾十萬平方米商辦面積投放市場，需極長消化周期。當前北京、深圳甲級寫字樓空置率均超15%，因此超高層能否逃脫建成即閒置的魔咒，仍是一個未知數。然而挑戰依然存在。中國企業資本聯盟柏文喜指出，幾十萬平方米商辦面積投放市場，需極長消化周期。當前北京、深圳甲級寫字樓空置率均超15%，因此超高層能否逃脫建成即閒置的魔咒，仍是一個未知數。、

北京空置的寫字樓房間。（視覺中國）

柏文喜認為，超高層復工是房地產風險化解的標誌性事件。此舉有助修復購房者與投資者信心。但張宏偉直言，開發商需面對更現實的問題：「寫字樓與酒店資產需長期運營，若非核心城市，極可能陷入租金戰。」

值得關注的是，這次復工建造摩天大樓的「接盤者」多為國企或央企。如成都蜀峰468由五冶集團介入，天津117由中建三局接手，反映「國家隊」正成為化解摩天樓危機的主力。或許這也預示著，中國超高層建築的狂飆時代雖已終結，但其作為城市地標的命運，仍在政策與資本的博弈中尋找新出路。