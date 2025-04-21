世界最高爛尾樓復工！天津117大廈停擺17年終迎轉機

曾被譏為「世界最高爛尾樓」的天津117大廈（又稱高銀金融117），在停工十多年後終於傳出復工進展。內媒最新披露，這棟總高596.5公尺、原規劃為「中國北方第一高樓」的建築，近日取得新施工許可，預計於4月30日正式復工，目標2027年4月底完工。



內媒《紅星新聞》報道，天津117大廈自2008年動工至今已歷時17年，開發歷程充滿波折。報道指出，大廈於2015年主體結構封頂後，因資金鏈斷裂、合作方無法履約，加上股權轉讓與官司糾紛，工程多次中止，原本規劃打造的世界最高觀景台與室內泳池也遭擱置。

此次復工由國企中建三局接手建造工程，並獲得新一輪建造許可。依據最新規劃，復工項目涵蓋117層主塔及東西兩側的3層裙樓，總建築面積達41萬平方公尺，總造價逾56億元（人民幣，下同）。外界關注這次工程重啟是否能帶動周邊房市止跌回升。

圖為一工地建設者指向117大廈（2015年9月8日攝）。天津117大廈是位於天津市西青區高新技術產業園區的一棟大樓，整個項目由中央商務區、配套居住區及天津環亞國際馬球運動主題公園組成，因117層而得名。

據悉，117大廈停擺期間重創當地房市，原每坪均價曾高達人民幣4萬元，後一路滑落至約2.4萬元，跌幅超過六成。大廈所在地位於天津城區西南，鄰近天津城建大學、天津農學院與天津商業大學寶德學院等高等院校。

117大廈地下設計為3層、局部4層，地上117層，加上設備層共計130層。該建築號稱為「中國結構第一高樓」，施工期間曾創下11項中國及世界工程紀錄。然而，因長期未完工，相關頭銜暫時無法實現。隨著新一輪建設啟動，外界期待它能擺脫「中國最大爛尾樓」的標籤，重塑天津金融與建築地標的形象。